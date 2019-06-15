16 знаменитостей, которые начинали свою карьеру в киножурнале «Ералаш»

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Кажется, только вчера бодрые детские голоса из музыкальной заставки юмористического киножурнала собирали у телеэкранов всю семью. С трудом верится, что с момента выхода первого эпизода прошло уже почти полвека. Но детище Бориса Грачевского — это не только ностальгический привет из детства, но и настоящая кузница кадров, из которой вышли многие знаменитости.

Мы в AdMe.ru узнали, кто из современных звезд начал свой творческий путь с «Ералаша».

1. Сергей Лазарев

Сергей появился в эпизоде Ералаша «Врун» в 1997 году, сыграв тихого мальчика, влюбленного в девочку, занимавшуюся с ним в одной группе по рисованию. Также он исполняет заглавную песню киножурнала вместе с другими участниками ансамбля «Непоседы».

2. Юлия Волкова

Солистка нашумевшей группы «Тату», также вышедшая из «Непосед», появилась в 2 выпусках киножурнала: «Выручи меня» и «Манекен». Как признается Борис Грачевский, ему так понравился дебют юной актрисы, что он решил назначить ее на роль еще раз.

3. Влад Топалов

Коллега Лазарева по «Непоседам», а впоследствии и группе Smash!! снимался в «Ералаше» в середине 90-х. Владу доставались роли любимца девчонок.

4. Федор Стуков

Федор снялся в 5 выпусках киножурнала, 1-й из которых появился в 1981 году, а последний — в 2008-м. На момент съемок за плечами Стукова уже были роли в фильмах «Родня» и «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».

5. Анфиса Черных

Анфиса попала в киножурнал благодаря Борису Грачевскому. Он предложил актрисе сначала сняться в фильме «Крыша», а затем и в «Ералаше». Кстати, съемки киножурнала часто проходили в школе, где училась девочка.

6. Павел Степанов

Павел был звездой «Ералаша» в начале 70-х. Степанов еще в детстве приехал в Москву и записался в театральный кружок, после выпуска из которого снимался в киножурнале и еще в нескольких фильмах.

7. Павел Кассинский

Павел снимался в киножурнале в конце 80-х и начале 90-х. На его счету 8 выпусков. Хотя Кассинский — сын Романа Карцева, на творческую карьеру сподвиг его не отец. В «Ералаш» Павел попал, как большинство детей — через агента, который «выловил» его и пригласил на пробы.

8. Анна Назарьева

Кинодебют Анны в «Ералаше» состоялся, когда актрисе было всего 4 года. Она сыграла в выпуске под названием «Детективная история». Его сюжет запомнился многим зрителям: оставшись одна дома, дочка добралась до маминой косметички. В это же время в дом проникают грабители и столбенеют от вида девочки «при параде».

9. Аркадий Маркин

Аркадий снимался в «Ералаше» в середине и конце 70-х. В кино Маркин попал случайно: однажды, когда мальчик ехал в автобусе, к нему подошла сотрудница киностудии им. Горького. Карьера Аркадия на экране этим не ограничилась: он появился в таких фильмах, как «Новые приключения капитана Врунгеля» и «Ни слова о футболе».

10. Любовь Зайцева

Любовь снялась в выпуске «Ералаша» под названием «Соринка» в 1996 году. По сюжету ее героиней из окна любуется мальчик, к которому подходит друг и спорит на $ 10, что поцелует ее. Тот выигрывает спор, но нечестным путем: девочка просто просит достать из ее глаза соринку.

11. Дмитрий Веркеенко

Эффектный голубоглазый блондин появился в одном эпизоде, но успел запомниться зрителям. Тогда Дмитрий учился в 4-м классе, и в их школу пришли создатели «Ералаша». Позже режиссер киножурнала порекомендовал его на роль в сериале «Тайны дворцовых переворотов».

12. Ксения Энтелис

В середине 80-х, когда Ксения училась в школе, она пробовала свои силы в экспериментальном Молодежном театре Вячеслава Спесивцева. В то же время Энтелис появилась в «Ералаше», сыграв в двух эпизодах киножурнала: «Сегодня будут танцы» и «Дышите глубже».

13. Максим Галкин

Максим — один из немногих актеров киножурнала, дебютировавших уже взрослыми. Известный юморист дважды сыграл в «Ералаше»: студента-практиканта, а затем Пушкина. Это были первые работы Галкина в кино.

14. Яна Поплавская

Еще до своей роли в «Красной Шапочке» Яна снялась в «Ералаше». Это был выпуск 1976 года под названием «Талант». Тогда девочке было 10 лет, и она уже приобрела опыт в Театре на Таганке.

15. Сергей Безруков

Однажды, когда 4-летний Сергей гулял с мамой по ВДНХ, к нему подошла ассистентка из «Ералаша» и записала телефон. Однако пригласили на съемки мальчика только спустя 3 года. Актер также появился в более позднем выпуске под названием «Крик осла», который вышел на экран в 1994 году.

16. Александра Балакирева

Александра сыграла в «Ералаше» вместе со Станиславом Садальским в 1996 году. Серия называлась «Это ваша собака?». Позже Балакирева снялась в сериале «Понять. Простить», но актерскую карьеру решила не продолжать и с головой ушла в музыку.