16 случаев, когда зарубежные киноделы изображали наши реалии, но русский язык их переиграл

В столице мирового кинематографа чуть ли не каждый день выпускают по новому визуальному шедевру. Хотя опытные киноделы проделывают сложнейшую работу по созданию цепляющих историй, правдоподобно изобразить нашу страну не каждому по зубам. При создании антуража они допускают грамматические неточности, которые не так заметны массовому зрителю, но бросаются в глаза носителям русского языка.