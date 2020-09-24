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16 случаев, когда зарубежные киноделы изображали наши реалии, но русский язык их переиграл

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В столице мирового кинематографа чуть ли не каждый день выпускают по новому визуальному шедевру. Хотя опытные киноделы проделывают сложнейшую работу по созданию цепляющих историй, правдоподобно изобразить нашу страну не каждому по зубам. При создании антуража они допускают грамматические неточности, которые не так заметны массовому зрителю, но бросаются в глаза носителям русского языка.

Мы в AdMe.ru пересмотрели фильмы и сериалы, в которых речь идет о России, и увидели забавные ошибки в написании слов. Некоторые из них, кажется, вообще опасно произносить вслух — они звучат как заклинания.

1. Огненный лис (1982)

© Firefox / The Malpaso Company

2. РЭД (2010)

© RED / Summit Entertainment

3. Хитмэн (2007)

© Hitman / 20th Century Fox

4. Вирус (1999)

© Virus / Dark Horse Entertainment

5. Рокки 4 (1985)

© Rocky IV / United Artists

6. Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть (2013)

© A Good Day to Die Hard / 20th Century Fox

7. Фантом (2011)

© The Darkest Hour / Regency Enterprises

8. Армагеддон (1998)

© Armageddon / Touchstone Pictures

9. Красный рассвет (1984)

© Red Dawn / Metro-Goldwyn-Mayer

10. Доктор Живаго (1965)

© Doctor Zhivago / Metro-Goldwyn-Mayer

11. Первый мститель: Противостояние (2016)

© Captain America: Civil War / Marvel Studios

12. Миротворец (1997)

© The Peacemaker / Amblin

13. Призрачная шестерка (2019)

© 6 Underground / Skydance Media

14. Враждебные воды (1997)

© Hostile Waters / World Productions

15. Последний американский солдат (1988)

© Last American Soldier / Regal

16. Космические войска (2020)

© Space Force / Netflix

А вам часто встречаются подобные киноляпы? Расскажите, нам интересно!

Фото на превью Space Force / Netflix
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9k