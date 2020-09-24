16 случаев, когда зарубежные киноделы изображали наши реалии, но русский язык их переиграл
В столице мирового кинематографа чуть ли не каждый день выпускают по новому визуальному шедевру. Хотя опытные киноделы проделывают сложнейшую работу по созданию цепляющих историй, правдоподобно изобразить нашу страну не каждому по зубам. При создании антуража они допускают грамматические неточности, которые не так заметны массовому зрителю, но бросаются в глаза носителям русского языка.
Мы в AdMe.ru пересмотрели фильмы и сериалы, в которых речь идет о России, и увидели забавные ошибки в написании слов. Некоторые из них, кажется, вообще опасно произносить вслух — они звучат как заклинания.
1. Огненный лис (1982)
2. РЭД (2010)
3. Хитмэн (2007)
4. Вирус (1999)
5. Рокки 4 (1985)
6. Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть (2013)
7. Фантом (2011)
8. Армагеддон (1998)
9. Красный рассвет (1984)
10. Доктор Живаго (1965)
11. Первый мститель: Противостояние (2016)
12. Миротворец (1997)
13. Призрачная шестерка (2019)
14. Враждебные воды (1997)
15. Последний американский солдат (1988)
16. Космические войска (2020)
А вам часто встречаются подобные киноляпы? Расскажите, нам интересно!
Фото на превью Space Force / Netflix