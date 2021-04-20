16 кинолюбителей из сети рассказали, как отличить стоящий фильм от второсортного

Еженедельно мы смотрим новые фильмы не только в кинотеатрах, но и онлайн. Например, Netflix заявил, что будет выпускать новинки каждую неделю. Сегодня, пожалуй, как никогда сложно выбрать из всего, что снимают, нечто действительно достойное. При этом, посмотрев картину и оставшись недовольным, вы не всегда легко сможете определить: она просто плоха или вы ее не поняли. И не всегда ясно, по каким признакам отыскать шедевр.

AdMe.ru прошерстил заметки пользователей сети о том, по каким признакам они определяют по-настоящему хорошее кино и что им помогает разбираться в кинокартинах. А в конце для вас бонус: мы подскажем, где выбрать фильм для просмотра.

Чтобы полностью понять фильм, вам нужно понять его темп. Я слышал, как многие люди говорят, что определенная лента скучна, только потому, что события в ней развиваются медленно. Полюбуйтесь теми прекрасными моментами, которые показаны: деревьями, природой и всем остальным. Эти кадры нужны не только для того, чтобы увеличить продолжительность картины или для чего-то в этом роде. © Yash Arora / Quora

Полюбуйтесь теми прекрасными моментами, которые показаны: деревьями, природой и всем остальным. Эти кадры нужны не только для того, чтобы увеличить продолжительность картины или для чего-то в этом роде. © Yash Arora / Quora Если хочется понять, является ли конкретное кино для тебя шедевром, то я предлагаю обратиться к определению, которое приписывают британскому критику Дереку Малкольму (хотя цитату мне найти не удалось): «Шедевр — это фильм, о котором для тебя неприемлема мысль, что ты его больше никогда не увидишь». По-моему, отличный тест на качество. © Александр Бурлыко / Яндекс.Кью

Я предпочитаю хороший сюжет любой повестке дня. Меня не волнует, что создатели фильма пытаются доказать: будь то необходимость расширения прав и возможностей женщин или меньшинств . Мне все равно. Дайте мне историю без существенных дыр, и я буду счастлив. © hidethemilk / Reddit

. Мне все равно. Дайте мне историю без существенных дыр, и я буду счастлив. © hidethemilk / Reddit В моем случае фильм хороший, если он делает одну из трех вещей (в идеале — все 3): показывает мне нечто, чего я раньше не видел (то есть впечатляет визуально); заставляет думать о вещах, которые раньше в голову не приходили, или задуматься о знакомых вещах по-новому (то есть дает пищу для размышления); вызывает искреннюю эмоциональную реакцию (здесь особенно подчеркну слово «искреннюю», то есть когда кино может заставить смеяться, переживать, плакать, радоваться, пугаться с помощью не технических средств вроде внезапных шумов или душещипательной музыки в эмоциональные моменты, а средств артистических: актерской игры или операторской работы). © Александр Бурлыко / Яндекс.Кью

(то есть впечатляет визуально); или задуматься о знакомых вещах по-новому (то есть дает пищу для размышления); (здесь особенно подчеркну слово «искреннюю», то есть когда кино может заставить смеяться, переживать, плакать, радоваться, пугаться с помощью не технических средств вроде внезапных шумов или душещипательной музыки в эмоциональные моменты, а средств артистических: актерской игры или операторской работы). © Александр Бурлыко / Яндекс.Кью Кто-то однажды сказал мне: «Если хотите понаблюдать за монтажом и работой камеры, попробуйте посмотреть фильм с отключенным звуком. Если вам не скучно, значит, здесь отличный монтаж и операторская работа». Посмотрите «Интерстеллар» или любую другую ленту Уэса Андерсона. © Anonymous / Quora

Фильм однозначно хороший, если во время просмотра ты не оцениваешь игру актеров, а веришь их персонажам . И если потом возвращаешься к нему мыслями снова и снова и хочется его порекомендовать. © Ирина Ермак / Яндекс.Кью

. И если потом возвращаешься к нему мыслями снова и снова и хочется его порекомендовать. © Ирина Ермак / Яндекс.Кью Не всегда нужно ориентироваться на рейтинг, основанный на мнении зрителей. Есть развлекательные фильмы, а есть авторские, при просмотре которых надо не попкорн жевать, а сидеть и разбираться в них, пытаться понять ход мыслей автора. Большинству зрителей это не нужно, поэтому такие ленты обычно низко ценятся: «Ничего не понял. Поставлю 5 из 10 за Брэда Питта и ту сцену с погоней». Критики оценивают кино как искусство, то есть его художественную ценность, а рядовой зритель просто хочет какие-то эмоции получить. © fL / AdMe

«Лунный свет» получил признание критиков, в то время как не все зрители высоко оценили ленту.

Посмотрите фильм дважды — это совет, который вы, вероятно, нечасто услышите. Это может вам очень помочь. Анализ и повторный просмотр позволят вам понять смысл каждого кадра. © Yash Arora / Quora

— это совет, который вы, вероятно, нечасто услышите. Это может вам очень помочь. Анализ и повторный просмотр позволят вам понять смысл каждого кадра. © Yash Arora / Quora Стоящее кино запоминается особой сценой. Последняя улыбка главного героя в ленте «Поезд в Пусан» и последнее письмо старого мошенника Брукса в картине «Побег из Шоушенка» делают эти фильмы по-настоящему трогательными и запоминающимися. © Abhijit Pathak / Quora

Для меня то, что делает фильм хорошим, — правильное развитие характеров героев. Я хочу увидеть рост персонажа, чтобы лучше поверить в историю и погрузиться в нее. Недостатки, неточности, нарушение непрерывности портят это погружение. Важен также сбалансированный звук. Я не хочу постоянно переключать громкость на пульте управления, делать периодически тише, а затем вслушиваться в диалоги. © KnowsIittle / Reddit

Важно понять, в чем основной смысл. Например, «Парк юрского периода». Это крутой фильм о динозаврах, правда? Нет, это также кино о мужчине, который узнает, что значит быть отцом. О женщине, которая учится быть увереннее. О мужчине, одетом во все белое, который играет в Бога, занявшись генетикой. Если подумать, «Парк юрского периода» пропитан метафорами, и это совершенно упущено в новых лентах. Многие думают, что все дело в крутых динозаврах. © 1destroyanything1 / Reddit

Представляю себе создание фильма как приготовление еды. Если вы используете подходящие ингредиенты, приправы и выдерживаете нужное время, то может получиться восхитительно. Но если просто сложить все вместе, то выйдет ужасно. То же и с кино: правильно подобранные актеры, музыка, интересная история, логичное построение мира — все должно быть хорошо продумано и подготовлено. Например, «Джанго». Квентин Тарантино выбирает идеальных актеров: Джейми Фокс, Леонардо Ди Каприо и Кристоф Вальц. Построение мира было безупречным, все было отлично продумано и тщательно сделано. А теперь плохая картина — «Бэтмен против Супермена». © Macro91 / Reddit

Я смотрю очень много кино, и мой опыт показывает, что все хорошие фильмы сняты либо по книге, либо по мотивам реальных событий. Еще возможен вариант, когда сценарий написан успешным писателем. Из этого можно сделать вывод, что сама книга для создания хорошей картины не нужна. Нужны лишь навыки, позволяющие писать хорошие книги. Ну а в том случае, когда в основе сюжета лежат реальные события, история для киноленты заранее готова. Ее не нужно придумывать. Здесь сценарист выполняет чисто техническую работу. И если он профессионал, ему обычно удается не испортить интересную историю. © Сергей Шамов / Яндекс.Кью

Алисия Викандер получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в ленте «Девушка из Дании», снятой по мотивам книги. А фильм по видеоигре «Tomb Raider: Лара Крофт», в котором она сыграла главную роль, провалился в прокате. Так что по одному слову в описании фильма понятно, что его стоит смотреть: если написано «по книге».

То, что делает историю видеоигры хорошей, и то, что делает историю фильма хорошей, — это абсолютно разные вещи. И попытка просто перенести сюжет из игры в кино не работает. © KaityKline / Twitter

В видеоиграх мы наполняем персонажа собой. В фильмах и телепередачах рассказ идет в основном от третьего лица. Когда дело касается кино, человек не может просто заполнить собой пробелы. Нет той мгновенной связи. © Johan Torres / Quora

Иногда, если я не знаю, что посмотреть, я выбираю понравившегося актера и ищу фильмы с его участием, которые еще не видел. © kileypomegranat / Reddit

Бонус: сайты, которые помогут быстро отыскать достойный фильм

«Миллионер из трущоб» снят по роману «Вопрос — Ответ».

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