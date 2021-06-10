16 актрис, которые устали играть хороших девочек и так изобразили злодеек, что аж холодок по коже
Порой мы симпатизируем злодеям фильмов больше, чем главным героям. У психологов есть тому объяснение. Идентифицируя себя с отрицательным персонажем, зритель получает возможность исследовать свои темные стороны, никак не проявляя их в реальной жизни. Если речь идет о злодейке, то устоять еще сложнее, ведь нередко на такие роли режиссеры приглашают всеми любимых исполнительниц.
AdMe.ru вспомнил актрис, которых мы чаще видим на экранах в качестве прелестных созданий, но в их фильмографиях есть и роли пакостниц. Теперь мы никак не поймем, какое амплуа им дается лучше.
1. Кэри Маллиган
Наивная Дженни в мелодраме «Воспитание чувств» и мстительница в картине «Девушка, подающая надежды».
2. Блейк Лайвли
Прекрасная леди в ленте «Век Адалин» и беспринципная авантюристка в детективе «Простая просьба».
3. Эмма Уотсон
Костюмерша-скромняжка в картине «7 дней и ночей с Мэрилин» и двуличная интриганка в «Затмении».
4. Скарлетт Йоханссон
Сильная духом мать-одиночка в фильме «Кролик Джоджо» и инопланетная похитительница мужчин в ленте «Побудь в моей шкуре».
5. Рейчел Макадамс
Прелестная девушка в мелодраме «Дневник памяти» и ушлая аферистка в фильмах «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней».
6. Ребекка Фергюсон
Молодая мама в картине «Девушка в поезде» и главарь преступной группировки в экранизации книги Стивена Кинга «Доктор Сон».
7. Эмма Стоун
Отважная девушка-пилот в фильме «Алоха» и бессовестная придворная дама в картине «Фаворитка».
8. Энн Хэтэуэй
Милашка-королева в лентах «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» и та еще мерзавка в экранизации комиксов о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды».
9. Александра Даддарио
Возлюбленная главного героя сериала «Белый воротничок» и преступница-самозванка в телешоу «Почему женщины убивают».
10. Шарлиз Терон
Обворожительная госсекретарь в картине «Та еще парочка» и предприимчивая бандитка во франшизе «Форсаж».
11. Сальма Хайек
Влюбленная девушка в ромкоме «Поспешишь — людей насмешишь» и королева вампиров в фильме «От заката до рассвета».
12. Мила Кунис
Милый врач в картине «Этим утром в Нью-Йорке» и злая ведьма в фэнтезийном фильме «Оз: Великий и Ужасный».
13. Николь Кидман
Отважная английская леди в военной драме «Австралия» и мстительная хозяйка женского пансиона в триллере «Роковое искушение».
14. Моника Беллуччи
Романтичная красавица в мелодраме «Любовь: Инструкция по применению» и кровожадная королева в картине «Братья Гримм».
15. Деми Мур
Влюбленная в незрячего мужчину женщина в ленте «Любовь вслепую» и ступивший на тропу зла бывший Ангел в картине «Ангелы Чарли — 2: Только вперед».
16. Пенелопа Крус
Очаровательная мама подростка в драме «Рожденный дважды» и ушлая бандитка в кино «Пираты Карибского моря: На странных берегах».
Какая кинозлодейка покорила ваше сердце?