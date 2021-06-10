16 актрис, которые устали играть хороших девочек и так изобразили злодеек, что аж холодок по коже

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Порой мы симпатизируем злодеям фильмов больше, чем главным героям. У психологов есть тому объяснение. Идентифицируя себя с отрицательным персонажем, зритель получает возможность исследовать свои темные стороны, никак не проявляя их в реальной жизни. Если речь идет о злодейке, то устоять еще сложнее, ведь нередко на такие роли режиссеры приглашают всеми любимых исполнительниц.

AdMe.ru вспомнил актрис, которых мы чаще видим на экранах в качестве прелестных созданий, но в их фильмографиях есть и роли пакостниц. Теперь мы никак не поймем, какое амплуа им дается лучше.

1. Кэри Маллиган

Наивная Дженни в мелодраме «Воспитание чувств» и мстительница в картине «Девушка, подающая надежды».

2. Блейк Лайвли

Прекрасная леди в ленте «Век Адалин» и беспринципная авантюристка в детективе «Простая просьба».

3. Эмма Уотсон

Костюмерша-скромняжка в картине «7 дней и ночей с Мэрилин» и двуличная интриганка в «Затмении».

4. Скарлетт Йоханссон

Сильная духом мать-одиночка в фильме «Кролик Джоджо» и инопланетная похитительница мужчин в ленте «Побудь в моей шкуре».

5. Рейчел Макадамс

Прелестная девушка в мелодраме «Дневник памяти» и ушлая аферистка в фильмах «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней».

6. Ребекка Фергюсон

Молодая мама в картине «Девушка в поезде» и главарь преступной группировки в экранизации книги Стивена Кинга «Доктор Сон».

7. Эмма Стоун

Отважная девушка-пилот в фильме «Алоха» и бессовестная придворная дама в картине «Фаворитка».

8. Энн Хэтэуэй

Милашка-королева в лентах «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» и та еще мерзавка в экранизации комиксов о Бэтмене «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

9. Александра Даддарио

Возлюбленная главного героя сериала «Белый воротничок» и преступница-самозванка в телешоу «Почему женщины убивают».

10. Шарлиз Терон

Обворожительная госсекретарь в картине «Та еще парочка» и предприимчивая бандитка во франшизе «Форсаж».

11. Сальма Хайек

Влюбленная девушка в ромкоме «Поспешишь — людей насмешишь» и королева вампиров в фильме «От заката до рассвета».

12. Мила Кунис

Милый врач в картине «Этим утром в Нью-Йорке» и злая ведьма в фэнтезийном фильме «Оз: Великий и Ужасный».

13. Николь Кидман

Отважная английская леди в военной драме «Австралия» и мстительная хозяйка женского пансиона в триллере «Роковое искушение».

14. Моника Беллуччи

Романтичная красавица в мелодраме «Любовь: Инструкция по применению» и кровожадная королева в картине «Братья Гримм».

15. Деми Мур

Влюбленная в незрячего мужчину женщина в ленте «Любовь вслепую» и ступивший на тропу зла бывший Ангел в картине «Ангелы Чарли — 2: Только вперед».

16. Пенелопа Крус

Очаровательная мама подростка в драме «Рожденный дважды» и ушлая бандитка в кино «Пираты Карибского моря: На странных берегах».