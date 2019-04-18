16 актеров, которые получили травмы прямо на съемках (Многие кадры попали в финальные версии фильмов)

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Чтобы сцена фильма получилась зрелищной, актерам нередко приходится выполнять опасные для жизни трюки. Каскадеры, дублеры, компьютерная графика — все это нам давно привычно, но не гарантирует безопасности на 100 %. Получить повреждения можно даже в самых обыкновенных сценах. И обыграть это так, что зритель даже не заметит.

AdMe.ru узнал о травмах, полученных актерами прямо на съемочной площадке. Некоторые из таких сцен даже вошли в финальный монтаж фильмов.

В конце статьи вас ждет бонус: вы узнаете актера-рекордсмена по количеству травм на съемках.

Диана Крюгер — «Бесславные ублюдки»

На съемках фильма «Бесславные ублюдки» Квентин Тарантино стал душить Диану Крюгер так, что она потеряла сознание. Режиссер хотел получить реалистичную реакцию на удушение и немного перестарался.

Шарлиз Терон — «Эон Флакс»

В одной из сцен драки Шарлиз Терон, выполняя обратное сальто, неудачно приземлилась и сломала шею. А когда после реабилитации вернулась на съемочную площадку, настояла на том, что продолжит выполнять трюки самостоятельно.

Маргарет Хэмилтон — «Волшебник страны Оз»

Маргарет Хэмилтон играла злую ведьму Запада и по задумке всегда должна была исчезать в облаке дыма. Однажды у пиротехников все пошло не по плану, и вместо обычного дыма актрису охватили языки пламени. Маргарет получила ожоги лица и рук третьей степени.

Ченнинг Татум — «Орел Девятого легиона»

В фильме «Орел Девятого легиона» пришлось снимать много сцен в воде. Работа шла на холодном воздухе. Чтобы согреться и не получить обморожение, Ченнинг Татум постоянно обливался теплой водой. Однажды ассистент забыл разбавить кипяток и подал горячую воду. Она быстро затекла под доспехи актера и обожгла самое чувствительное место — то, что находится между ног.

Сильвестр Сталлоне — «Рокки-4»

Чтобы сцена боя получилась зрелищной, Сильвестр Сталлоне попросил Дольфа Лундгрена не жалеть силы для ударов. Один из них оказался настолько мощным, что повредил сердечную мышцу Сталлоне.

Хэлли Берри — «Готика»

Роберт Дауни — младший, выкручивая руки Хэлли Берри в одной из сцен, не рассчитал усилий и сломал ей запястье. Продолжение съемок пришлось отложить, пока актриса не восстановилась.

Роберт Дауни — младший — «Шерлок Холмс»

Роберт Дауни — младший также пострадал в сцене драки. Удар его противника в челюсть оказался серьезным: после него актеру наложили 6 швов.

Мишель Йео — «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»

Мишель Йео запомнилась многим зрелищными боями в фильме «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Но сложные трюки сыграли с девушкой злую шутку. Во время одной из сцен драки она сильно повредила колено. Оказалось, актриса порвала сухожилие, ей понадобилась оперативная помощь.

Элизабет Тейлор — «Национальный бархат»

Во время съемок фильма «Национальный бархат» еще совсем юная Элизабет Тейлор получила серьезную травму после падения с лошади. От сильного удара несколько позвонков сместились, что чуть не привело к полной парализации. Продолжила съемки Тейлор уже под действием мощных обезболивающих и до конца жизни мучилась сильными болями в спине.

Кей Джей Апа — «Ривердэйл»

Руку можно сломать даже о пенопласт. В одной из сцен Кей Джей Апа должен был пробить замаскированный под лед вспененный пластик, но перестарался и получил перелом. Из-за мороза, который стоял на улице, актер даже не сразу понял, что случилось.

Хилари Суонк — «P. S. Я люблю тебя»

Травмоопасной может стать и сцена с раздеванием. Когда Джерард Батлер исполнял танец со стриптизом, одна из застежек от подтяжки отскочила и попала прямо в лоб его напарнице Хилари Суонк. Рану пришлось зашивать.

Райан Гослинг — «Человек на Луне»

Для подготовки к съемкам «Человека на Луне» Райан Гослинг тренировался на специальном аппарате NASA, чтобы лучше войти в роль. Во время одного из таких занятий актер сильно ударился головой, но сначала не придал этому значения. Спустя какое-то время ему пришлось обратиться в больницу с сильными болями. Врачи диагностировали сотрясение мозга.

Аарон Пол — «Во все тяжкие»

Во втором сезоне сериала Аарон Пол, вылетая через бутафорскую дверь, потерял сознание. Его отвезли в больницу, и оказалось, что актер заработал сотрясение мозга.

Брюс Уиллис — «Крепкий орешек»

После съемок «Крепкого орешка» Брюс Уиллис практически оглох на одно ухо. В сцене перестрелки, когда герой находился под столом, столешница отражала звуки выстрелов и усиливала их. Актер работал без берушей и терпел ужасающий грохот на протяжении нескольких дублей.

Мэтт Леблан — «Друзья»

В сцене, где экранные Джо и Чендлер дерутся за кресло, сложно заметить какой-то подвох. Но когда Мэтт Леблан (Джо) приземлялся на кресло, он вывихнул плечо. Если присмотреться, можно заметить, как оно неестественно подпрыгивает вверх.

Джереми Реннер — «Мстители: Война бесконечности»

Не все супергеройские роли даются актерам легко. Джереми Реннер выполнял трюк для сцены в фильме «Мстители: Война бесконечности» и сломал сразу обе руки: одну — в запястье, а другую — в локте.

Бонус

Возможно, вы уже догадались, что рекорд по травмам на съемочной площадке принадлежит Джеки Чану. Один только нос он умудрился сломать 4 раза, а за все время карьеры Джеки получил около 3 тыс. крупных и мелких повреждений. Вероятно, он еще и самый везучий актер.

Поделитесь своими историями. Когда вы получали самые неожиданные травмы?