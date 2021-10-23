15+ красоток, которые с годами стали выглядеть куда эффектнее и доказали, что чувство стиля приходит с возрастом
Есть устойчивый миф о том, что в молодости мы все прелестны, а с годами красота постепенно уходит. Как бы не так! Многие женщины приобретают чувство стиля именно с возрастом и порой выглядят даже лучше, чем в более юные годы. Кстати, ярким тому примером служат звездные красавицы.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, кто из знаменитостей обзавелся шиком и шармом именно с возрастом.
1. Белла Хадид
2. Хлои Кардашьян
3. Леа Сейду
4. Зои Кравиц
5. Джиджи Хадид
6. Селин Дион
7. Оливия Колман
8. Мелисса Маккарти
9. Зендея
10. Эмма Стоун
11. Ана де Армас
12. Приянка Чопра
13. Сара Полсон
14. Розамунд Пайк
15. Элизабет Олсен
16. Мэнди Мур
17. Софи Тернер
18. Мэйси Уильямс
А как вам кажется, вы стали выглядеть с годами более стильно?
Поделиться этой статьёй