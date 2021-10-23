15+ красоток, которые с годами стали выглядеть куда эффектнее и доказали, что чувство стиля приходит с возрастом

Есть устойчивый миф о том, что в молодости мы все прелестны, а с годами красота постепенно уходит. Как бы не так! Многие женщины приобретают чувство стиля именно с возрастом и порой выглядят даже лучше, чем в более юные годы. Кстати, ярким тому примером служат звездные красавицы.