15+ знаменитостей, которые взорвали Хеллоуин-2020 своими костюмами

Ночь с 31 октября на 1 ноября — это время, когда даже звезды на миг забывают о своем статусе и позволяют себе ребячиться и примерять на себя любые, даже самые нелепые образы, ведь оборотни, вампиры и скелеты — это так банально. День Всех Святых — одно из главных событий осени, к которому тщательно готовятся взрослые и дети. А в нашей статье вы увидите ярчайшие костюмы селебрити, от которых сложно отвести взгляд. Ну а в самом конце вас ждет сюрприз от Уилла Смита.

Мы в AdMe.ru уверены, что Хеллоуин — это отличный повод проявить фантазию и хорошенько повеселиться.

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