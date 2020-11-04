15+ знаменитостей, которые взорвали Хеллоуин-2020 своими костюмами
Ночь с 31 октября на 1 ноября — это время, когда даже звезды на миг забывают о своем статусе и позволяют себе ребячиться и примерять на себя любые, даже самые нелепые образы, ведь оборотни, вампиры и скелеты — это так банально. День Всех Святых — одно из главных событий осени, к которому тщательно готовятся взрослые и дети. А в нашей статье вы увидите ярчайшие костюмы селебрити, от которых сложно отвести взгляд. Ну а в самом конце вас ждет сюрприз от Уилла Смита.
Мы в AdMe.ru уверены, что Хеллоуин — это отличный повод проявить фантазию и хорошенько повеселиться.
Селин Дион в роли няни Макфи
Семья Нила Патрика Харриса оделась в стиле Чарли и шоколадной фабрики
Кендалл Дженнер в образе Памелы Андерсон
Карди Би в роли Медузы Горгоны смотрелась бы очень даже неплохо
Жанель Монэ в роли Чаки
Строгая, но справедливая Пинк
Настоящая колдунья Николь Кидман
Крисси Тайген ненадолго стала балериной
Певица Нормани Кордей решила примерить образ Женщины-кошки
Ну а по Мэрилину Мэнсону так и не скажешь, готовится он к Хеллоуину или просто собирается на концерт
Чета Бекхэм знает, как напугать
Ст-р-р-ашная Гвен Стефани
Шикарная Джей Ло в карнавальном образе
Кристина Агилера и истина где-то рядом
Кэрол Баскин, Джо Экзотик и тигры? Ан нет, Ким Кардашьян с семейством
Скала в роли Муфасы
Бонус: потрясающее видео от Уилла Смита
А как вы отметили Хеллоуин? Поделитесь фотографиями?
Фото на превью therock / instagram