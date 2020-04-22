15 деталей в наших любимых фильмах, которые добавляют пикантности знакомым сюжетам

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Иногда кинорежиссерам нравится проверять нас, зрителей, на внимательность. Сейчас практически в любом фильме можно отыскать пасхалки, отсылки к другим культурным явлениям или просто детали, которых не увидишь при первом просмотре.

AdMe.ru пересмотрел все любимое кино не по одному разу, и в некоторых фильмах действительно обнаружилось нечто такое, что не заметить невооруженным глазом. А после догадки про «Интерстеллар» так и вовсе мурашки по спине пробежали.

1. Матрица

Впервые Нео встречает Пифию в ее собственной квартире. Оракул показана веселой пожилой женщиной, которая в момент встречи с Избранным печет печенье, нарядившись в желтый фартук. Одежда Пифии не случайно подобрана в желтых и зеленых тонах. Ее образ — это отсылка к фреске авторства Микеланджело «Дельфийская сивилла». В греческой мифологии сивилла — культовая фигура: это предсказательница, жившая в Дельфах.

2. Начало

Многие, посмотрев впервые фильм Кристофера Нолана, не могут понять, где же реальность, а где сон. Режиссер дает подсказку: во всех сценах, где главный герой Доминик Кобб находится во сне, у него на пальце обручальное кольцо, потому как в сюжетах, созданных его разумом, еще жива его жена. В реальности Кобб его не носит.

3. Джокер

Фильм «Джокер» начинается со сцены, где Артур Флек наносит грим, сидя перед большим зеркалом. В определенный момент камера берет такой ракурс, что зеркало с отражающимися в нем лампами становится похожим на маску Бэтмена с острыми ушами и прорезями для глаз. Сам Брюс Уэйн в этом фильме еще ребенок, но этот кадр, вероятно, показывает нам его будущее.

Впрочем, «портрет» Бэтмена — не единственная деталь в фильме, на которую стоит обратить внимание. Например, картина «Мальчик в голубом», на которую смотрит Джокер в «Бэтмене» 1989 года, появляется и в новой экранизации. Она висит на стене в гостиной Артура Флека.

4. Криминальное чтиво

Мало кто знает, что Марселлас Уоллес, бандит из «Криминального чтива», послужил вдохновением для мультипликаторов, создавших «Лило и Стича». Социальный работник из мультфильма по имени Кобра Бабблз был списан именно с этого персонажа. Забавно, что в мультфильме Кобру озвучивает сам Винг Рэймс — актер, который и сыграл Марселласа в фильме Тарантино.

5. Хан Соло: Звездные войны. Истории

«Звездные войны» не единожды обменивались пасхалками с «Индианой Джонсом». Вот и в спин-оффе по вселенной Star Wars, который рассказывает историю молодого Хана Соло, тоже можно заметить отсылку к одному из фильмов про знаменитого археолога. Когда Хан Соло и компания прибывают в логово злодея Драйдена Воса, в одной из сцен на заднем плане виднеется золотой идол. Именно за этим артефактом и охотился, преодолевая хитроумные ловушки, Индиана Джонс в фильме «В поисках утраченного ковчега».

6. В погоне за счастьем

В финале фильма герой Уилла Смита с сыном переходят улицу, взявшись за руки, и в этот момент позади героев появляется прохожий в костюме. Этот мужчина — не кто иной, как сам Кристофер Гарднер, история которого и легла в основу сценария.

7. Однажды в... Голливуде

Автомобиль, который водит герой Брэда Питта в ленте «Однажды в... Голливуде», — Cadillac DeVille 1966 года. За рулем точно такого же кадиллака ездит мистер Блондин в другом фильме Квентина Тарантино — «Бешеные псы». А в действительности этот автомобиль принадлежит актеру Майклу Мэдсену, сыгравшему и мистера Блондина, и множество других колоритных ролей в фильмах Тарантино.

8. Мстители: Финал

В сцене, когда мстители встают на платформу для путешествия во времени, их руки в красных перчатках образуют круг, который напоминает дуговой реактор Железного Человека. Это не случайность, а дань уважения Тони Старку, и эту пасхалку подтвердила сама студия Marvel.

9. Железный Человек

В фильме есть момент, где Обадайя говорит Тони Старку, что его дуговой реактор — это «девятая симфония». Среди музыкантов существует поверье, что композитор, написавший свою девятую по счету симфонию, вскоре умрет. В этой сцене Обадайя имеет в виду, что дуговой реактор — это последнее, что успел создать Тони, прежде чем погибнуть. После этого Железный Торговец оставляет Тони умирать.

10. 1917

Младший капрал Скофилд делает всего 10 выстрелов за фильм: ровно столько патронов вмещает магазин его винтовки «Ли-Энфилд».

11. Титаник

В конце фильма постаревшая Роза вспоминает всех, кого видела на «Титанике». В своих воспоминаниях она поднимается по лестнице, где ее ждет улыбающийся Джек Доусон. За его спиной — часы, показывающие время 02:20. Именно в 2 часа 20 минут настоящий «Титаник» полностью ушел под воду.

12. Властелин колец: Возвращение короля

Гигантских орлов, с помощью которых Гэндальф спасает Сэма и Фродо, Джон Р. Р. Толкин создал, вдохновившись... барной вывеской. «The Eagle and Child» — один из старейших пабов в Оксфорде. Именно там собирался литературный клуб «Инклинги», в котором состоял и Толкин.

13. Оно-2

Во второй части фильма повзрослевший Майк находит книгу, где упоминается о пожаре, в котором погибли его родители. Можно заметить, что огонь на горящем здании образует буквы IT, что в переводе на русский язык значит «оно». То есть пожар не был случайностью: к трагическому происшествию тоже приложил руку злобный клоун.

14. Интерстеллар

Все, кто смотрел «Интерстеллар», хорошо помнят момент, когда герои совершают посадку на водную планету Миллер — ту самую, где ход времени замедлен настолько, что 1 час на ней равняется 7 годам на Земле. Все время, пока Амелия и Купер находятся там, звучит саундтрек с характерным повторяющимся тиканьем. С каждым «тиком», который мы слышим, на Земле проходит целый день.

15. Скотт Пилигрим против всех

Во время съемок фильма режиссер рекомендовал актерам пореже моргать в кадре — полагаем, для того, чтобы они сильнее походили на героев комикса. Надо сказать, к просьбе они подошли крайне ответственно: за почти 2 часа экранного времени мы всего 5 раз можем увидеть, как кто-то моргает.

А вам нравится пересматривать любимые фильмы в поисках пасхалок или вы просто наслаждаетесь кино, не думая о том, что же спрятали в кадре хитрые режиссеры?