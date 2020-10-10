15 случаев, когда режиссеры добавили в фильмы о Гарри Поттере то, чего не было в книгах. И правильно сделали

Первый фильм о Гарри Поттере появился на экранах еще в 2001 году. Уже тогда перед создателями стояла сложнейшая задача: уместить в полтора-два часа насыщенный событиями, очень динамичный и разнообразный сюжет книги. И чем дальше, тем сложнее. Но режиссеры не только смогли создать полноценные экранизации всех семи томов, но и привнести в историю кое-что, чего мы не найдем в книгах.

Сегодня мы в AdMe.ru разобрались, какие именно сцены из знаменитой киноэпопеи существуют только на экране.

Джинни желает удачи Гарри на платформе 9 ¾ («Гарри Поттер и философский камень»)

Гарри предстоит впервые в жизни попасть на платформу 9 ¾, пройдя сквозь разделяющую кирпичную перегородку. На прощание Джинни Уизли, которая не едет с ними, потому что еще слишком мала, с улыбкой желает ему удачи. Этой коротенькой сцены нет в книге, но в фильм она вписалась чудесно. Возможно, создатели хотели, чтобы зритель запомнил Джинни получше, возможно, чтобы рассмотрел ее симпатию. В любом случае реплика вышла гармоничной и естественной.

Снейп закрывает собой Гарри, Рона и Гермиону от оборотня Люпина («Гарри Поттер и узник Азкабана»)

Мы помним, что Люпин в конце третьей части не уследил за временем, и его настигла полная луна. Главные герои оказываются перед лицом серьезной опасности, и неизвестно, что было бы, если бы вовремя не появился профессор Снейп. В фильме он не раздумывая становится между школьниками и оборотнем. Эта яркая сцена наводит на мысль, что мрачный преподаватель, возможно, не совсем такой, каким мы привыкли его считать.

Макгонагалл учит Рона танцам («Гарри Поттер и Кубок огня»)

Макгонагалл объявляет своим студентам радостную новость — приходит время Святочного бала, неотъемлемой части Турнира Трех Волшебников. Правда, не все ученики этим довольны, а некоторые (как Рон Уизли) никогда в жизни не танцевали. Профессор не теряется и тут же показывает ему, как нужно вести даму в танце. Макгонагалл на протяжении всей истории олицетворяет преподавательский состав Хогвартса — умная, строгая, решительная. Но эта сцена напоминает нам еще и о том, что декан Гриффиндора хоть и изредка, но не прочь пошутить.

«Браво, Джеймс!» («Гарри Поттер и Орден Феникса»)

Короткая, но такая трогательная сцена. Когда во время битвы в Отделе тайн Гарри обезоруживает Малфоя-старшего, Сириус самозабвенно выкрикивает ему «Браво, Джеймс!», словно обращаясь к погибшему лучшему другу. С самого их знакомства в третьей части Сириус видел в Гарри его отца, так они оказались похожи. И вот за несколько секунд до собственной смерти он позволил себе представить, что Джеймс жив и они сражаются плечом к плечу, как когда-то во времена их молодости.

Гарри и официантка из кафе («Гарри Поттер и Принц-полукровка»)

В начало пятого фильма создатели добавили сцену, где Гарри знакомится и флиртует с девушкой, работающей в кафе. Они даже договариваются о свидании, но планам не суждено сбыться, потому что совсем скоро появляется Дамблдор и предлагает Гарри отправиться с ним. Этой сценой создатели хотели показать нам, что Гарри — обычный подросток, который, как и все, живет и чувствует, а не только спасает мир.

Полумна нашла Гарри в «Хогвартс-экспрессе» («Гарри Поттер и Принц-полукровка»)

В фильме именно Полумна, а не Нимфадора Тонкс, нашла обездвиженного Гарри под мантией-невидимкой в поезде. Правда, по ее словам, она увидела не самого Гарри, а мозгошмыгов, которых полно в его голове. Как бы то ни было, очередная сцена с Полумной еще больше раскрыла ее как сопереживающую и добрую девушку.

Беллатриса и Сивый нападают на «Нору» («Гарри Поттер и Принц-полукровка»)

Сцена получилась очень динамичной и внезапной. Мы затаив дыхание следили за схваткой, ведь на арену здесь вышли два чуть ли не самых опасных противника. Зрителям показали, что зло не только нависло над всем миром, но и подобралось к главным героям так близко, как только возможно.

Рассказ Слизнорта о Лили Эванс («Гарри Поттер и Принц-полукровка»)

Профессор Слизнорт, предавшись воспоминаниям, рассказывает Гарри о рыбке Фрэнсис, которую подарила ему Лили. Однажды на его столе появился аквариум, а в нем плавал лепесток лилии. Потом лепесток стал тонуть и превратился в маленькую рыбку. Рыбка исчезла, когда Лили погибла. «Такая красивая магия, настоящее чудо». В книге нет этой трогательной истории, но она еще раз показывает зрителям, какой доброй и способной волшебницей была мать Гарри.

Танец Гарри и Гермионы в палатке («Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1»)

Неожиданное, но такое трогательное дополнение было сразу отмечено и тепло принято фанатами. Утомленные происходящим герои в этот отчаянный момент позволяют себе на минуту забыть обо всем и стать обычными подростками. Они смеются, танцуют и крепко обнимают друг друга. Этой сцены не было в книге, но она важна для персонажей, потому что в эти сложные времена очень значимы поддержка и напоминание о том, что рядом есть дружеское плечо.

Гарри ломает Бузинную палочку («Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2»)

После победы в битве за Хогвартс и смерти Волан-де-Морта Гарри должен решить, что же делать с Бузинной палочкой — самой могущественной из всех существующих. В книге Гарри с помощью силы Бузинной палочки чинит свою собственную и возвращает палочку в склеп Дамблдора, ее настоящего хозяина. В фильме же он переламывает ее пополам и выбрасывает обломки со скал, на которых стоит школа. Этому есть объяснение: Гарри не желает подвергать опасности себя и своих близких и считает, что это самое разумное решение.

Поцелуй Рона и Гермионы в Тайной комнате («Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2»)

Этот момент не был описан в книге и тоже существует лишь в экранизации. Рон и Гермиона проникают в Тайную комнату, напряжение возрастает, на них могут напасть в любой момент и откуда угодно. И вот крестраж уничтожен, отхлынули огромные потоки воды, герои спаслись и бросаются в объятия друг друга, больше не желая ждать. Сцена окончательно подтвердила чувства между ними и дала понять зрителю, что сейчас все закончилось хорошо.

Защитные чары над Хогвартсом («Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2»)

В книгах нет упоминания о том, что защитные чары, возведенные преподавателями над школой, видимы для посторонних глаз. Но для экранизации было крайне важно, чтобы зритель понимал, как меняется ситуация во время решающей схватки. Момент, когда Темный Лорд смог разрушить чары, режиссеры сделали невероятно сильным и зрелищным.

Схватка Гарри и профессора Снейпа («Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2»)

На экранах сражение профессора Снейпа с преподавателями превращено в битву с Гарри Поттером. И не зря: вышло эффектно. По сюжету Гарри возвращается в Хогвартс для поиска оставшихся крестражей и тут же смело появляется перед профессором, полный ярости и желающий отомстить за смерть Дамблдора. Эмоции Снейпа, которые мастерски смог передать Алан Рикман, достойны отдельных аплодисментов.

Невилл взорвал Хогвартский мост («Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2»)

В заключительном фильме Невилл Долгопупс при помощи Джинни и Симуса взрывает большой мост, по которому к школе подбираются враги. В книге описан лишь момент битвы, но подрыв моста — решение режиссера. Это важный момент для персонажа, ведь он показывает, что Невилл уже давно перестал быть нерешительным мальчишкой и теперь готов на все, чтобы защитить своих близких.

Снейп находит тело Лили в Годриковой Впадине («Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2»)

В книге действительно нет описания того, как Северус прибыл в Годрикову Впадину и обнаружил, что Джеймс и Лили убиты. Но как же эмоционально и волнительно Алан Рикман воплотил это на экране — фанаты не могли смотреть без слез. Возможно, без этой сцены зрители не смогли бы до конца прочувствовать и понять, как Снейп относился к Лили на самом деле и как повлияла на него ее гибель. Кадры с плачущим профессором разошлись по сети и стали олицетворением их истории.