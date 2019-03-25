15 шедевров мировой литературы, по которым были сняты фильмы, и их стоит увидеть

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Для кинозрителя экранизация литературного произведения может быть способом снова погрузиться в мир любимых героев. Или возможностью познакомиться с еще не прочитанными книгами и стимулом их прочитать. При этом многие из таких фильмов сами успели стать классикой.

AdMe.ru сделал подборку фильмов, которые не столь известны, как «Война и мир» Бондарчука или «Унесенные ветром», но несомненно достойны внимания. Ибо в них сыграли видные актеры своего времени и эти картины были обласканы вниманием критиков, собрав награды и номинации ведущих кинопремий и фестивалей.

Жизнь взаймы

Книга: роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка, впервые опубликованный в 1959 году.

роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка, впервые опубликованный в 1959 году. Фильм: кинолента режиссера Сидни Поллака 1977 года в оригинале называется «Bobby Deerfield» («Бобби Дирфилд»). Это история любви гонщика «Формулы-1» и больной туберкулезом девушки. Аль Пачино, сыгравший в этом фильме главную роль, был номинирован на «Золотой глобус» как лучший актер.

В поисках утраченного времени

Книга: цикл из семи романов французского писателя Марселя Пруста, который издавался с 1913 по 1927 год.

цикл из семи романов французского писателя Марселя Пруста, который издавался с 1913 по 1927 год. Фильм: двухсерийный телефильм режиссера Нины Компанеец, который вышел на экраны в 2011 году. По мнению Жана-Ива Тадье, биографа Пруста, именно эта экранизация является лучшей из всех существующих на данный момент.

Женщина французского лейтенанта

Книга: одноименный роман английского писателя Джона Фаулза. Впервые был опубликован в 1969 году.

одноименный роман английского писателя Джона Фаулза. Впервые был опубликован в 1969 году. Фильм: картина режиссера Карела Рейша об истории любви, которая случилась в Великобритании в Викторианскую эпоху. Фильм получил три премии BAFTA, «Золотой глобус» за лучшую женскую роль и пять номинаций на «Оскар». В том числе за главную женскую роль, которую тонко исполнила великолепная Мерил Стрип.

По ком звонит колокол

Книга: роман Эрнеста Хемингуэя, вышедший в 1940 году.

роман Эрнеста Хемингуэя, вышедший в 1940 году. Фильм: драма режиссера Сэма Вуда, снятая в 1943 году. Главные роли в картине исполнили Ингрид Бергман и Гэри Купер. Фильм был выдвинут на премию «Оскар» в восьми номинациях, в том числе как лучший фильм года.

Вокруг света за 80 дней

Книга: приключенческий роман французского писателя Жюля Верна, написанный в 1872 году.

приключенческий роман французского писателя Жюля Верна, написанный в 1872 году. Фильмы: этот популярный роман о путешествии эксцентричного англичанина и его слуги-француза вокруг света к настоящему моменту выдержал аж четыре экранизации. В 1919, 1956, 1989 и 2004 годах. При этом версия 1956 года (фото вверху) входит в топ самых оскароносных экранизаций всех времен. У картины пять премий «Оскар», в том числе за лучший фильм. А в эпизодических ролях появились такие звезды, как Фрэнк Синатра и Марлен Дитрих.

этот популярный роман о путешествии эксцентричного англичанина и его слуги-француза вокруг света к настоящему моменту выдержал аж четыре экранизации. В 1919, 1956, 1989 и 2004 годах. При этом версия 1956 года (фото вверху) входит в топ самых оскароносных экранизаций всех времен. У картины пять премий «Оскар», в том числе за лучший фильм. А в эпизодических ролях появились такие звезды, как Фрэнк Синатра и Марлен Дитрих. Что касается варианта 2004 года (фото внизу), то для придания ему комических ноток сюжет романа был изменен. Увы, это не пошло на пользу фильму, и он провалился в мировом прокате.

Солярис

Книга: фантастический роман польского футуролога и писателя Станислава Лема, в котором описаны взаимоотношения людей будущего c разумным Океаном планеты Солярис. Опубликован в 1961 году.

фантастический роман польского футуролога и писателя Станислава Лема, в котором описаны взаимоотношения людей будущего c разумным Океаном планеты Солярис. Опубликован в 1961 году. Фильмы: драма 1972 года, снятая Андреем Тарковским (фото вверху), является обладателем Гран-при Каннского кинофестиваля и входит в список «100 лучших фильмов мирового кинематографа», составленный журналом Empire в 2010 году. Главные роли в картине исполнили Донатас Банионис и Наталья Бондарчук.

драма 1972 года, снятая Андреем Тарковским (фото вверху), является обладателем Гран-при Каннского кинофестиваля и входит в список «100 лучших фильмов мирового кинематографа», составленный журналом Empire в 2010 году. Главные роли в картине исполнили Донатас Банионис и Наталья Бондарчук. В 2002 году вышла фантастическая драма «Солярис» Стивена Содерберга (фото внизу). Главную роль в ней сыграл Джордж Клуни. На первый план в этой картине режиссер вывел скорее любовную линию, а не нравственно-психологическую.

Любовь во время холеры

Книга: роман Габриэля Гарсиа Маркеса, впервые опубликованный на испанском языке в 1985 году.

роман Габриэля Гарсиа Маркеса, впервые опубликованный на испанском языке в 1985 году. Фильм: снят английским режиссером Майклом Ньюэллом и выпущен к 80-летию Маркеса. Это история любви, благодаря который бедный юноша проходит путь от посыльного до президента пароходства и через более чем полвека воссоединяется со своей возлюбленной. Главные роли в картине исполнили Хавьер Бардем и Джованна Меццоджорно.

Пена дней

Книга: роман французского писателя Бориса Виана. Впервые опубликован в 1947 году.

роман французского писателя Бориса Виана. Впервые опубликован в 1947 году. Фильм: картина режиссера Мишеля Гондри с Одри Тоту и Роменом Дюрисом в главных ролях. Гондри удалось найти визуальные средства для экранизации фантасмагорического романа о любви, самопожертвовании и водяной лилии, растущей в груди прекрасной девушки. В фильме есть и люди с удлиняющимися во время танцев ногами; и шеф-повар, живущий в телевизоре и через экран подающий специи; и дом, который уменьшается в размерах и теряет цвет.

Имя розы

Книга: роман итальянского писателя и профессора семиотики из Болонского университета Умберто Эко. Впервые был опубликован в 1980 году. Фильм: кинолента режиссера Жан-Жака Анно 1986 года. Это история о расследовании серии трагических и таинственных смертей монахов в бенедиктинском монастыре Италии в период смуты и эпидемии чумы XIV века.

Милый друг

Книга: роман французского писателя Ги де Мопассана, впервые опубликованный в 1885 году.

роман французского писателя Ги де Мопассана, впервые опубликованный в 1885 году. Фильм: экранизация 2012 года. Роберт Паттинсон сыграл роль главного героя — стесненного в средствах молодого человека, который за счет знакомства с дамами и их обольщения начинает путь в высшее общество. Среди его экранных партнерш — Ума Турман и Кристина Риччи.

451 градус по Фаренгейту

Книга: научно-фантастический роман-антиутопия Рэя Брэдбери, изданный в 1953 году.

научно-фантастический роман-антиутопия Рэя Брэдбери, изданный в 1953 году. Фильмы: кинолента 1966 года, снятая режиссером Франсуа Трюффо (фото вверху). Фильм несколько отличается от романа — в нем отсутствует ряд эпизодов из книги. Но в целом автор романа экранизацией был доволен.

кинолента 1966 года, снятая режиссером Франсуа Трюффо (фото вверху). Фильм несколько отличается от романа — в нем отсутствует ряд эпизодов из книги. Но в целом автор романа экранизацией был доволен. Телефильм 2018 года компании HBO (фото внизу), снятый режиссером Рамином Бахрани, был представлен на Каннском кинофестивале, а также признан лучшим телевизионным фильмом на вручении 30-й ежегодной премии Гильдии продюсеров Америки.

1984

Книга: роман-антиутопия британского писателя Джорджа Оруэлла, изданный в 1949 году. Название произведения и его терминология стали нарицательными и употребляются для обозначения тоталитаризма — общественного уклада, напоминающего описанный в романе.

роман-антиутопия британского писателя Джорджа Оруэлла, изданный в 1949 году. Название произведения и его терминология стали нарицательными и употребляются для обозначения тоталитаризма — общественного уклада, напоминающего описанный в романе. Фильм: снят режиссером Майклом Рэдфордом в 1984 году, к которому приурочены происходящие в романе события. Роль партийного функционера О’Брайена стала последней в карьере знаменитого актера Ричарда Бертона (он умер за два месяца до выхода фильма в прокат).

Невыносимая легкость бытия

Книга: роман французского писателя чешского происхождения Милана Кундеры, по праву ставший современной классикой. Был написан в 1982 году, впервые опубликован в 1984-м во Франции.

роман французского писателя чешского происхождения Милана Кундеры, по праву ставший современной классикой. Был написан в 1982 году, впервые опубликован в 1984-м во Франции. Фильм: картина, снятая американским режиссером Филипом Кауфманом, вышла на экраны в 1988 году. Это рассказ о том, как события Пражской весны 1968 года меняют жизнь обычного чехословацкого врача и любителя женщин. Актерский состав фильма был интернациональным: главные роли исполнили Дэниел Дэй-Льюис (Великобритания), Жюльет Бинош (Франция) и Лена Олин (Швеция). Последняя за роль Сабины была номинирована на «Золотой глобус».

Гамлет

Книга: одна из самых знаменитых пьес мировой драматургии. Написана Уильямом Шекспиром в 1600–1601 годах.

одна из самых знаменитых пьес мировой драматургии. Написана Уильямом Шекспиром в 1600–1601 годах. Фильмы: «Гамлет» 1990 года (фото вверху) снят великим итальянским режиссером Франко Дзеффирелли достаточно близко к тексту произведения, но не без вольностей. Роль Гамлета исполнил Мел Гибсон. Его работу критики восприняли неоднозначно. В роли матери Гамлета — Гленн Клоуз, Офелию сыграла Хелена Бонэм Картер.

«Гамлет» 1990 года (фото вверху) снят великим итальянским режиссером Франко Дзеффирелли достаточно близко к тексту произведения, но не без вольностей. Роль Гамлета исполнил Мел Гибсон. Его работу критики восприняли неоднозначно. В роли матери Гамлета — Гленн Клоуз, Офелию сыграла Хелена Бонэм Картер. «Гамлет» 1996 года (фото внизу) снял Кеннет Брана. Эта экранизация получила хвалебные отзывы критиков и номинацию на премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Режиссер не стал жертвовать классическим текстом Шекспира в пользу экранного времени — фильм длится полных четыре часа. Роль Гамлета сыграл сам Кеннет Брана, Офелии — Кейт Уинслет.

Ярмарка тщеславия

Книга: роман английского писателя Уильяма Мейкписа Теккерея, действие которого происходит в эпоху Наполеоновских войн. Впервые был опубликован в журнале Punch в 1847–1848 годах.

роман английского писателя Уильяма Мейкписа Теккерея, действие которого происходит в эпоху Наполеоновских войн. Впервые был опубликован в журнале Punch в 1847–1848 годах. Фильм: картина режиссера Миры Наир. Главную роль амбициозной англичанки, которая благодаря своему уму, обаянию, хорошему воспитанию и красоте поднимается по социальной лестнице, исполнила Риз Уизерспун. Этот красивый костюмированный фильм был номинирован на премию «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля в 2004 году.