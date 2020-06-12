15 подсказок, которые сценаристы спрятали в известных фильмах. А мы их проморгали

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Мало кто из зрителей замечает небольшие детали, которые создатели добавляют в свои фильмы. И это понятно, ведь при первом просмотре наша главная задача — разобраться в сюжете и понять смысл кинокартины. Но без этих штрихов зритель упускает важные и интересные вещи. Например, одни детали могут говорить об особой связи между героями или намекать на развязку. Другие помогают лучше понять характер героя или даже самих создателей.

Мы в AdMe.ru пересмотрели популярные фильмы и нашли для вас все то, что действительно сложно заметить невооруженным глазом.

Властелин колец

На протяжении первого фильма Боромир носил кожаные наручи (часть доспехов, защищающая руки от кисти до локтя) с символикой Гондора. Перед смертью Боромира Арагорн пообещал ему, что не даст Гондору пасть. Услышав эти слова, Боромир дал присягу верности и признал Арагорна своим королем. Когда Боромир умер, Арагорн забрал себе его наручи. Эта сцена есть в фильме, но она занимает всего 2 секунды. Да и акцент делает больше на лице и чувствах Арагорна, а не на наручах. В дальнейшем этот факт ни разу не подчеркивается, однако Арагорн носит их практически в любом сражении до самого конца «Возвращения короля».

Гарри Поттер и Принц-полукровка

В первых двух фильмах о Гарри Поттере у игроков в квиддич форма была без номеров. Впервые номера мельком появляются в «Узнике Азкабана», а затем мы отчетливо видим их только в 6-й части франшизы. Так создатели намекнули на главный сюжетный твист, связанный с тем, что Гарри — 7-й крестраж Волан-де-Морта.

Оно

Пеннивайз тайно следит за своими жертвами на протяжении всего фильма. И иногда он появляется в весьма неожиданных местах. Но ни герои, ни зритель этого не замечают.

Джокер

Абсолютно все часы в фильме показывают 11:11. У фанатов есть на этот счет много теорий. Одна из них объясняет этот факт так: часы стоят на месте, потому что все происходит только в голове у Артура.

Заклятие 2

Чтобы победить могущественного демона, который терзает бедных людей, нужно просто назвать его по имени — Валак. Любопытно, что на протяжении фильма это имя встречается несколько раз, но герои его не замечают.

Тайна Коко

В Стране Мертвых герои пользуются устаревшими технологиями, например компьютером Macintosh 80-х годов. Это самый первый персональный компьютер компании Apple, и создатели мультфильма добавили его не просто так. Дело в том, что в 1985-м, почти сразу после выхода этого компьютера, Стив Джобс уволился из Apple и в 1986-м купил компанию Pixar. Именно эта студия спустя 31 год выпустила мультфильм «Тайна Коко».

Гарри Поттер и Тайная комната

Пышная золотистая шевелюра Златопуста Локонса оказалась такой же фальшивкой, как и достижения самого профессора по защите от темных искусств. А иначе зачем ему запасной парик на столе?

Гарри Поттер и Кубок огня

Символ Даров Смерти появляется в кинофраншизе задолго до выхода последних двух фильмов. Примечательно, что «Кубок огня» появится на экранах в 2005 году, а финальная книга, в которой мы узнаем о Дарах Смерти, выйдет только в 2007 году. Создатели явно знали о планах Роулинг.

Малыш на драйве

Граффити и надписи повторяют строчки из песни, которая играет в наушниках героя.

Убить Билла

Когда зритель смотрит первую часть фильма, он до самого конца не знает, как зовут героиню Умы Турман. Только в «Убить Билла 2» к ней впервые обращаются по имени. Однако Тарантино еще в первой части заспойлерил имя Беатрикс, когда она покупала билет на самолет.

Головоломка

В нескольких мультфильмах студии Pixar можно увидеть одну и ту же коробку из-под китайской лапши. Это еще раз подтверждает теорию фанатов о том, что действие всех мультфильмов Pixar происходит в одной вселенной.

Большой куш

Кузен Ави — это псевдоним. Настоящее имя героя указано на его табличке: Абрахам Деновиц. Так зритель понимает, что ювелир из Нью-Йорка приходится родственником другому герою — Дагу Деновицу, ювелиру из Лондона.

Я — легенда

В фильме среди афиш опустевшего Нью-Йорка есть логотип блокбастера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Его прокатом Warner Brothers займется только через 9 лет после выхода фильма «Я — легенда», но уже на тот момент создатели вынашивали идею этого супергеройского фильма.

Сумерки. Сага. Новолуние

Когда Белла месяцами сидит у окна после того, как Эдвард расстался с ней, можно увидеть, что фотографии ее друзей постепенно исчезают. Этим создатели подчеркивают то, что Белла замкнулась в своем горе и отрезала себя от всего мира.

Пятый элемент

По сюжету пятый элемент должен объединиться с четырьмя элементами Земли, чтобы дать отпор надвигающемуся злу. В начале фильма мы видим все иероглифы этих элементов: каждый из них состоит из 5 линий. Поэтому число 5 встречается во многих эпизодах. Например, за 5 секунд до взрыва Зорг обезвреживает бомбу. Было бы логично, если бы на руке у Лилу была татуировка, которая объединит в себе все 4 элемента. И действительно, такая татуировка у героини есть. Но у нее почему-то этих линий 6, а не 5, как на настенных иероглифах. Фанаты предполагают, что создатели просто ошиблись и поленились исправлять этот ляп.

А вы любите искать в фильмах скрытые детали? Делитесь своими находками в комментариях.