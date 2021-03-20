15+ наших актеров, которые должны были выглядеть на экране иначе, если бы соответствовали реальному возрасту своих героев

Нет сомнений, что наши актеры могут виртуозно перевоплощаться на экране и сыграть героя любого возраста так, что у нас по спине будут бегать мурашки. Мы симпатизируем персонажам легендарных кинолент и даже не всегда обращаем внимание, что 20-летнюю героиню может играть актриса, которой уже четвертый десяток лет.