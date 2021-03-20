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15+ наших актеров, которые должны были выглядеть на экране иначе, если бы соответствовали реальному возрасту своих героев

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Нет сомнений, что наши актеры могут виртуозно перевоплощаться на экране и сыграть героя любого возраста так, что у нас по спине будут бегать мурашки. Мы симпатизируем персонажам легендарных кинолент и даже не всегда обращаем внимание, что 20-летнюю героиню может играть актриса, которой уже четвертый десяток лет.

Мы в AdMe.ru решили представить, как могли бы выглядеть герои популярных фильмов и сериалов, если бы актеры соответствовали возрасту персонажей оригинального сценария или литературного произведения. Если в книге назывался приблизительный возраст героя, мы указывали тот десяток лет, о котором упоминал автор.

1. Ирина Муравьева — Нина Соломатина. «Карнавал»

2. Алиса Фрейндлих — Анна Австрийская. «Д’Артаньян и три мушкетера»

3. Олег Табаков — Людовик XIII. «Д’Артаньян и три мушкетера»

4. Маргарита Терехова — Миледи. «Д’Артаньян и три мушкетера»

5. Михаил Боярский — д’Артаньян. «Д’Артаньян и три мушкетера»

6. Элина Быстрицкая — Аксинья Астахова. «Тихий Дон»

7. Петр Глебов — Григорий Мелехов. «Тихий Дон»

8. Ирина Скобцева — Элен Курагина. «Война и мир»

9. Сергей Бондарчук — Пьер Безухов. «Война и мир»

10. Янина Жеймо — Золушка. «Золушка»

11. Георгий Вицин — Михайло Бальзаминов. «Женитьба Бальзаминова»

12. Надежда Румянцева — Тося Кислицына. «Девчата»

13. Вера Алентова — Екатерина Тихомирова. «Москва слезам не верит»

14. Владимир Высоцкий — Глеб Жеглов. «Место встречи изменить нельзя»

15. Людмила Гурченко — Маргарита Соловьева. «Любимая женщина механика Гаврилова»

16. Олег Басилашвили — Воланд. «Мастер и Маргарита»

Кому из наших актеров и актрис, по вашему мнению, лучше всего удалось сыграть юного персонажа?

206317
3k
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