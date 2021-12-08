15 фильмов уходящего года, под которые не грех съесть добрую порцию попкорна

Как правило, в течение года мы успеваем увидеть множество фильмов — от нашумевших кинопремьер до менее известных картин, на которые по воле судьбы упал наш взор. А между тем множество достойных, но менее раскрученных работ так и норовят тихонько проплыть мимо нас. Но мы им этого не позволим, ведь впереди еще длинные праздники, а значит, самое время устроить себе киномарафон и разом посмотреть все понравившиеся фильмы.

Мы в AdMe. ru уже предвкушаем безмятежные вечера с хорошим фильмом, уютным пледом и чашечкой горячего чая, присоединяйтесь и вы. А в бонусе представим премьеру 2022 года, которую вот-вот начнут вовсю обсуждать в сети.

Бестселлер (Best Sellers), 2021

У молодой издательницы дела идут не очень хорошо, и, чтобы хоть как-то удержать на плаву свой книжный бизнес, ей предстоит отправиться в тур по стране. Кое-как она упрашивает поехать вместе с ней успешного в прошлом и жутко капризного писателя, который давно похоронил свой талант, но по-прежнему мнит себя звездой. Перед девушкой стоит непростая задача. Во-первых, во что бы то ни стало заинтересовать современную молодежь книгами. А во-вторых, обуздать невыносимый нрав строптивого гения пенсионного возраста, который демонстрирует свой скверный характер и со скрипом идет на сотрудничество. Рейтинг IMDb — 6,1

Глоток воздуха (A Mouthful of Air), 2021

Главная героиня Джули Дэвис пишет бестселлеры, которые помогают людям избавиться от детских страхов. Однако с собственными скелетами в шкафу известной писательнице лишь предстоит столкнуться. После рождения второго ребенка Джули раскрывает страшную тайну, которая преследовала ее всю жизнь, а вместе с ней всплывает на свет детская травма, таившаяся внутри все эти годы. Если вдруг вы не смотрели ленту «Глоток воздуха», не пожалейте времени и скачайте фильм в сети, он просто обязан пополнить вашу копилку драм уходящего года. Рейтинг IMDb — 6,3

Интрегальде (Întregalde), 2021

Молодой человек Дан и 2 его спутницы Ильинка и Мария отправляются с благородной миссией в отдаленные румынские деревни: они везут беднякам подарки к Новому году. По пути ребята подбирают старика, который просит подвезти его до ближайшей лесопилки и заодно показывает короткий путь, не отображенный на навигаторе. Дорога оказывается непроходимой для их модного внедорожника, а старичок тут же куда-то испаряется, бросив друзей в лесной глуши. Драма «Интрегальде» понравится и любителям ужастиков, потому что напоминает культовый хоррор «Поворот не туда». Рейтинг IMDb — 7

Дневник Атсугва (Diários de Otsoga), 2021

Во время изоляции молодые люди из Португалии не собираются сидеть сложа руки. Они решают во что бы то ни стало поддерживать привычный ритм жизни: вовсю занимаются накопившимися домашними делами, а также начинают строить в саду просторную оранжерею для бабочек. Эта вынужденная передышка дает им возможность почувствовать течение времени и по-новому взглянуть на мир. Драма понравится тем, кто не боится задавать себе острые вопросы и давно планировал обозначить приоритеты в собственной жизни. Рейтинг IMDb — 6,4

Засранка (#dogpoopgirl), 2021

На первый взгляд сюжет чрезвычайно прост: собака сделала кучу прямо в вагоне метро Бухареста, а хозяйка наотрез отказалась за ней убирать. Видео с происшествием моментально разлетается по всему интернету. В сети разражается грандиозный скандал, со всех сторон на женщину обрушивается критика. Люди яростно осуждают поступок дамы, некоторые переходят от слов к делу и буквально не дают ей прохода на улице. Это правдивая и пугающая история об эпохе интернета, а также о том, что никто не застрахован от общественного порицания и преследования в соцсетях. Рейтинг IMDb — 7

Единственный (Bodeng sar), 2021

Главного героя зовут Самнанг, ему 20 лет, вместе со своими 2 друзьями он живет в белом здании — огромном многоквартирном доме в Камбодже. Молодые люди увлечены танцами, они мечтают принять участие в конкурсе талантов и выступить в телевизионном шоу. Все идет своим чередом, пока внезапно не выясняется, что власти планируют снести белое здание. Главный герой наблюдает за тем, как его отец безуспешно пытается объединить соседей и подать правительству прошение о компенсации выселяемым жителям. А тут еще и лучший друг Самнанга навсегда уезжает из Камбоджи. Парень понимает, что его мир рушится и все катится в тартарары. Рейтинг IMDb — 6,6

По соседству (Nebenan), 2021

Джен — преуспевающий актер. Он отправляется в бар, чтобы немного посидеть в тишине и порепетировать свою роль. Но планам молодого человека не суждено сбыться, его постоянно что-то отвлекает: то навязчивый агент, то вездесущие фанаты. Да еще и тип за барной стойкой буквально сверлит Джона взглядом. Решив наконец выяснить, что нужно этому наглецу, актер затевает с парнем беседу, и тут выясняется, что это его собственный сосед, который уже давно наблюдает за знаменитостью со стороны. А еще новый знакомый подозрительно много знает о личной жизни Джона. Рейтинг IMDb — 7,1

Титан (Titane), 2021

У Алексии не сложились отношения с отцом: он игнорировал ее существование, несмотря на то что жил с дочерью под одной крышей. Это во многом повлияло на характер девушки, да так, что во взрослой жизни у нее появляются серьезные проблемы с законом. Скрываясь от полиции, Алексия полностью меняет свой облик: бреет голову, утягивает грудь эластичным бинтом и становится похожей на парня. По чистой случайности она встречает старого пожарного, который внезапно узнает в ней своего давно пропавшего сына. Алексия нуждается во временном убежище, поэтому начинает ему подыгрывать. Рейтинг IMDb — 6,7

Точка кипения (Boiling Point), 2021

Фильм начинается с того, что шеф-повар престижного ресторана Энди опаздывает на смену прямо под Рождество. Его подчиненные в напряжении: недавно заведение уже лишилось 2 звезд в рейтинге, чем закончится все на этот раз? Сам же главный герой пребывает в глубоком кризисе: ему кажется, что все шансы на успех он уже израсходовал, так и не сумев реализовать собственные амбиции. Вдобавок бывший наставник приводит с собой ресторанного критика и под давлением начинает выбивать из Энди старые долги. Страсти накаляются, и ситуация доходит до точки кипения. Рейтинг IMDb — 7,4

Незнакомая дочь (The Lost Daughter), 2021

Британский профессор итальянской литературы Леда Карузо приезжает развеяться в Грецию. 48-летняя разведенная Леда хочет наконец пожить для себя. Каждый день она нежится на пляже и напропалую флиртует с симпатичным студентом Уиллом, как вдруг ее отпуск внезапно прерывает появление молодой мамы с девочкой, которые останавливаются на вилле на побережье. Леда внезапно вспоминает о своих 2 дочерях, общению с которыми она в последнее время предпочитает работу, и тягостные мысли накрывают ее с головой. Рейтинг IMDb — 6,7

Время нетерпения (Sabirsizlik zamani), 2021

Лето в Турции выдалось по-настоящему жарким, солнце буквально плавит асфальт. 2 брата из бедного района, добираясь в школу, всегда проходят мимо богатого дома, во дворе которого есть шикарный бассейн. Перспектива поплескаться в прохладной воде так манит сорванцов, что охрана особняка и высокий забор с колючей проволокой явно не станут преградой у них на пути. Осталось хорошенько продумать план и добраться до заветной цели во что бы то ни стало, ну а там будь что будет. Рейтинг IMDb — 7

Когда мужчина влюблен (Dang nan ren lian ai shi), 2021

Мелкий гангстер влюбляется в девушку и пытается приударить за ней, однако ухаживания получаются очень неуклюжими, потому что любовные дела далеко не его конек. На пути встает еще одна преграда: возлюбленная настаивает на том, чтобы ради нее парень отказался от бандитской деятельности. Герою нужно сделать очень сложный выбор: на одной чаше весов — любовь и личное счастье, на другой — уважение дружков и любимая «работа». Гангстеру предстоит проверить, настолько ли крепки узы, связывающие его с преступным миром. Рейтинг IMDb — 7

Бонус: Двойник (Dual), 2022

Сара узнает о том, что серьезно больна. Обдумав свое положение, она решается клонировать себя, надеясь на то, что родные и близкие поддержат ее выбор. После процедуры девушка проходит повторное обследование, и тут выясняется, что она абсолютно здорова. Кажется, что все хорошо и жизнь теперь наладится, но не тут-то было: оказывается, от клона нельзя так просто избавиться. В попытке «списать двойника» девушка обращается в суд, но тот выносит неожиданный вердикт: между Сарой и ее двойником должна состояться дуэль, победитель в которой, как и в «Горце», останется лишь один. Фильм еще не вышел на экраны, но Карен Гиллан, героиня «Стражей Галактики», уже продемонстрировала поклонникам в твиттере первое фото из киноленты.