15 фильмов, которые стоит посмотреть каждой женщине

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Фильмов о любви бесконечное множество, ведь они сложны и многогранны. И именно любовь в разных ее проявлениях всегда будет находить отклик у зрителя, потому что это чувство знакомо каждому, будь то нежность матери к уже взрослому ребенку, боль и разочарование в семейной жизни, а также искренняя и безвозмездная дружба.

AdMe.ru собрал кинокартины — от легких комедий до пронзительных драм, — основная тема каждой из которых — неповторимая история любви.

1. Переменная облачность (2012)

Тим и Джан нашли легкий способ знакомиться с девушками. Один притворяется, что он болеет раком, а второй в баре рассказывает симпатичным девушкам о страшном диагнозе и предлагает «поддержать» друга в трудную минуту. План работал хорошо, пока Тим таким способом не познакомился с Мари и не влюбился в нее. Но у девушки, оказывается, есть сестра Эдда, по-настоящему больная раком. Открыть правду с каждым днем становится все сложнее и сложнее.



Фильм для романтиков, но с элементами драмы и комедии. Получите в одном флаконе шутки, сарказм и положительные эмоции. После просмотра захочется жить полной жизнью и не откладывать все на потом. IMDb — 6,8

«КиноПоиск» — 7,3

2. Экс-любовник (2006)

Том никогда не был основным добытчиком в семье. А зачем? Его жена София с удовольствием могла работать за троих. Потеряв работу повара, Том устраивается в рекламное агентство к тестю. Помимо всего прочего ситуацию накаляет бывший возлюбленный супруги, который работает там же. Фильм затрагивает актуальную тему XXI века: правильно ли то, что мужчины готовы сидеть на шее у жены, а женщины больше сосредоточены на карьере, чем на семье? IMDb — 5,5

«КиноПоиск» — 6,2

3. Медовый месяц Камиллы (2007)

Сайлас — мелкий мошенник, который соглашается взять племянницу шерифа замуж, чтобы не угодить обратно в тюрьму. Камилла — безумно влюбленная в Сайласа блондинка, которая верит, что ее чувства изменят избранника. Ничто не помешает сбыться ее мечте о медовом месяце на Ниагарском водопаде, даже собственная смерть.



Восхитительная история о необыкновенной любви. Этот фильм больше похож на сказку, ведь так легко быть счастливым, если полюбить то, что имеешь. IMDb — 6,1

«КиноПоиск» — 7,1

4. Смерть свадебного свидетеля (2013)

История о молодоженах Скотте и Кристин, которые вместо того, чтобы отправиться в свадебное путешествие, были вынуждены заниматься проблемами, связанными с внезапной смертью Лампи, их друга и свидетеля на свадьбе. Как оказалось, они совершенно ничего не знали о его жизни. Теплый и трогательный фильм предлагает взглянуть на взаимоотношения с близкими. После просмотра вам захочется позвонить лучшему другу и сказать, как он вам дорог. IMDb — 6,4

«КиноПоиск» — 6,1

5. Королева (2013)

Рани незадолго до свадьбы бросает жених. Чтобы привести себя в чувства, девушка едет одна в свадебное путешествие в Париж. Влюбленные парочки только добавляют переживаний Рани, но знакомство с Виджаялакшми подарило ей новые ощущения. Затем девушка отправляется в Амстердам, где она найдет друзей в лице 3 парней, которые помогут Рани чувствовать себя уверенно в любых ситуациях. Фильм о любви, семейных ценностях, дружбе и уважении к себе. Даже если вы расстались с любимым, то это не конец света, а только новое начало. Нужно жить дальше, пробовать что-то новое, путешествовать, любить. IMDb — 8,3

«КиноПоиск» — 7,3

6. Подстава (2018)

Двое ассистентов устали терпеть строгость и требовательность своих начальников, которые превращают их рабочие будни в сущий ад. Вскоре у них появляется гениальная мысль. Молодые люди решают попробовать свести два одиноких сердца. Правда, реализовать подобную задумку будет крайне трудно. Спустя некоторое время их усилия начинают давать желанный результат. Рекомендуем фильм любителям мелодрам, строящихся на легком юморе. Ну и всем тем, кому хочется отдохнуть мозгом и душой. IMDb — 6,5

«КиноПоиск» — 6,4

7. Красота внутри (2015)

У-джин обладает одной очень интересной особенностью: стоит ему заснуть — тело меняет цвет кожи, разрез глаз, пол, возраст, вес и рост. Можно проснуться совершенно любым человеком. Неизменной остается только память. Но однажды парень встречает И-су и решает во что бы то ни стало пригласить ее на свидание.

Создатели этого фильма пытаются показать, что за любовь нужно бороться, а прислушиваться к мнениям людей со стороны не стоит. Не выключайте фильм до конца титров — вас ждет сюрприз. IMDb — 7,3

«КиноПоиск» — 7,8

8. Любовь 911 (2012)

Спасатель Кан-Иль потерял свою жену. Доктор Ми Су допускает грубую ошибку и теряет лицензию. Она идет работать волонтером-фельдшером в команду спасения, где служит Кан-Иль. В состоянии ли они помочь друг другу излечить шрамы и комплексы, тщательно скрываемые внутри себя от посторонних?

Фильм очень легкий и смешной, несмотря на общую драматическую атмосферу. Он, может, и не гениален, но его хочется пересматривать. IMDb — 7,0

«КиноПоиск» — 7,6

9. Это развод (2008)

Узнав, что муж полюбил другую и улетает в Париж, Луиза решила связать неверного скотчем. Условие освобождения — он должен признаться, что все еще любит свою жену, и забыть про пассию. Крики Йена привлекли внимание их газонокосильщика, который решил ограбить дом, а не помогать изменщику. В итоге Луиза заперта вместе с мужем, а вскоре к ним присоединится и любовница Йена Сара.

Посмотрев фильм, кто-то, возможно, задумается о том, что есть в жизни ценности, которые нельзя предавать. IMDb — 5,4

«КиноПоиск» — 6,1

10. Завуалируй это (2017)

Парижане Лейла и Арман влюбляются друг в друга. Их счастью может помешать брат Лейлы, вернувшийся из Йемена, у которого резко поменялись взгляды в сторону радикального ислама. Чтобы изредка видеть любимую, Арман надевает чадру и попадает в дом под видом подруги девушки, правоверной мусульманки. По закону комедий с переодеванием, именно в ней брат увидит свою будущую жену. Добрая история любви Армана и Лейлы раскрывает острую тему мигрантов и разноверия во Франции, прав и свобод человека. IMDb — 6,3

«КиноПоиск» — 6,5

11. 5×2 (2004)

История любви Жиля и Марион, показанная в обратном хронологическом порядке: развод, обед с друзьями, рождение первенца, свадьба и знакомство.

Именно зрителю придется найти тот момент в фильме, когда же их брак дал трещину. IMDb — 6,7

«КиноПоиск» — 6,7

12. Сильная женщина (2001)

Беверли Д’Онофрио — умная 15-летняя девушка, которая мечтает о карьере писательницы. Случайно забеременев, она под давлением родителей выходит замуж за непутевого бойфренда, отодвигая мечты на задний план, но не забывая о них. Идеальный фильм о не совсем идеальной женщине. Совершая в жизни ошибки, нужно уметь нести за них ответ перед самим собой. IMDb — 6,5

«КиноПоиск» — 7,3

13. Надоеда (2015)

Пожилая вдова из Нью-Йорка следует за своей дочерью в Лос-Анджелес в надежде начать новую жизнь после смерти мужа. Не получая должной отдачи, Марни решает переключить свое внимание с дочери на ее подруг и вообще всех окружающих, которые с радостью принимают ее помощь и советы. После просмотра вы поймете (а может, уже знаете), что стоит больше внимания уделять самому близкому человеку — маме. А лучше посмотрите этот фильм вместе. IMDb — 6,1

«КиноПоиск» — 6,3

14. Элвис и Анабелль (2007)

Анабелль Ли, победительница конкурса «Мисс техасская роза», погибает прямо на сцене от сердечной недостаточности. Ее тело привозят к гробовщику Чарли Моро. Никто не знает, что он уже отошел от дел и работу выполняет его сын Элвис. В морге Анабелль чудесным образом воскресает, а между молодыми людьми сразу же вспыхивает симпатия.



Фильм о чувствах двух людей из совершенно разных миров, о том, как жизнь может в одночасье повернуться другим боком, главное, как ты к этому отнесешься. IMDb — 7,3

«КиноПоиск» — 7,6

15. Мадам (2017)

Боб и Энн в Париже собирают гостей на званый ужин. Из-за приезда сына мужа от первого брака на столе оказываются 13 приборов. Из суеверия хозяйка просит служанку притвориться их испанской подругой и присоединиться к ужину. Во время ужина в Марию влюбляется британский аристократ Дэвид, который занимается продажей дорогостоящей картины супружеской пары. Энн и Боб уверены, что ничто не должно помешать сделке, и не раскрывают происхождение Марии.



Фильм рассказывает о любви с французским изяществом и юмором, задевая щепетильную тему о том, что классовые барьеры в 2017 году столь же непреодолимы, как и в средневековой Европе.

IMDb — 6,1

«КиноПоиск» — 6,5

Какие еще хорошие фильмы о любви вы посоветуете читателям AdMe.ru?