15+ фактов о «Твин Пикс» — сериале, перевернувшем мир телевидения
Мистический, странный, атмосферный, смешной и захватывающий, оставляющий больше вопросов, чем ответов, но, безусловно, культовый и важнейший — все это о «Твин Пиксе», сериале Дэвида Линча и Марка Фроста, раз и навсегда повлиявшем на развитие авторского телевидения. В апреле 2020 года исполнилось ровно 30 лет со дня выхода 1-й серии, в которой агент Купер приезжает в небольшой город, чтобы узнать, кто же убил Лору Палмер.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо такого события и постарались собрать самые любопытные подробности со съемок знаменитого сериала. И не забудьте про бонус в конце статьи: он особенно понравится тем, кто хотел бы увидеть продолжение этой знаменитой истории.
- Создатели сериала Дэвид Линч и Марк Фрост познакомились за 5 лет до «Твин Пикса». Сначала они работали над причудливым сценарием про аварию на электростанции, а потом хотели экранизировать биографию Мэрилин Монро. Эти идеи реализовать не удалось, и тогда Линч и Фрост задумались над проектом для телевидения: было решено рассказать историю о жизни американского городка, а за основу взять некоторые предыдущие наработки, в числе которых были и факты из биографии Монро. Например, Лора Палмер погибла после того, как написала в дневнике о том, что готова рассказать всю правду об одном влиятельном человеке — речь шла о Бене Хорне. Это отсылка к истории Монро, чей тайный дневник так и не был найден.
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Невозможно представить «Твин Пикс» без трогающего душу саундтрека Анджело Бадаламенти. Как рассказывает сам композитор, Линч пришел к нему домой, сел рядом за пианино и начал описывать атмосферу сериала: «Мы в темном лесу, ночь безлунна. Слышно, как ухают совы. А вот появляется девушка, ее зовут Лора Палмер». Так совместными усилиями и появилась культовая мелодия «Тема Лоры». Режиссер остался доволен результатом: «Анджело, это прекрасно! Это и есть „Твин Пикс“». Сам Линч вспоминает, что музыка показалась ему настолько замечательной, что он даже расплакался, а Анджело посмотрел на него и спросил: «Ты что, дурак?»
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Есть и еще одна интересная и даже мистическая деталь, связанная с саундтреком сериала. Как известно, Твин Пикс (Twean Peaks) — это название вымышленного американского города, которое переводится на русский язык как «двойной пик». Эти горы мы видим в заставке сериала, но интересно и то, что если MIDI-версию «Темы Лоры» переложить на ноты, то получится рисунок, похожий на пару горных вершин. Посмотрите сами вот здесь и удивитесь вместе с нами!
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Изначально у создателей сериала не было цели приглашать актрису на роль Лоры Палмер: планировали ограничиться чуть ли не одной фотографией. Но в результате Дэвида Линча так впечатлила игра Шерил Ли, что он решил написать для актрисы больше сцен и специально для нее в сюжет была добавлена история Мадлен Фергюсон, двоюродной сестры Лоры.
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Еще один персонаж, появившийся в сериале уже в ходе съемок, — жутковатый убийца Боб. Фрэнк Силва, исполнитель роли, работал на площадке в качестве декоратора. Линчу показалась интересной внешность мужчины, и он решил снять сцену, в которой Фрэнк держится за спинку кровати и прячется. Только вот режиссер не знал, где это можно использовать. А потом Линч заметил, как в одну из сцен с Сарой Палмер случайно попал все тот же Фрэнк Силва: его отражение можно заметить в зеркале. И тогда он решил все-таки использовать образ Силвы, придумал образ Боба и вплел его в канву истории. В дальнейшем этот персонаж получил немаловажное место в сериале.
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С исполнителем роли агента Купера Кайлом Маклахленом Линч познакомился в 1982 году. Режиссер с самого начала видел в роли Купера только Кайла. Они уже работали вместе прежде: в «Синем бархате» и в «Дюне». Между Линчем и Купером можно найти много общего: повадки, жесты, умение радоваться простым мелочам вроде кофе и пончиков, стиль в одежде. Это становится особенно заметно, когда герой Линча Гордон Коул и Купер появляются вместе в одном кадре. Сам Маклахлен недавно признался, что подглядывал некоторые жесты у Линча.
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Любовь героев к чертовски хорошему кофе, вишневому пирогу и пончикам была изначально заложена в сценарии, но в ходе съемок ее значение стало куда сильнее. Кофе подчеркивает и характер агента Купера — бодрого, активного человека со светлым умом, готового к действиям. Дэвид Линч тоже обожает кофе: у него есть собственный кофейный бренд. А еще он снял несколько рекламных роликов для японского кофе, в которых агент Купер расследует исчезновение девушки (посмотреть их можно здесь).
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Закусочную Double R снимали в городке Норт-Бенд, штат Вашингтон. Линч рассказал об этом так: «Раньше шоссе проходило через город, и поэтому дела у хозяйки шли неплохо. Потом построили объездную трассу — и посетителей не стало. Хозяйка — кажется, ее звали Пегги — пекла от силы 6 пирогов в день, когда мы туда приехали. Теперь, после „Твин Пикс“, она печет 60 пирогов в день. Туда потянулись автобусы с туристами из Германии, Японии — отовсюду, и все там обедают, а потом пьют кофе с вишневым пирогом. Теперь это достопримечательность, и, наверное, навсегда».
Заведение называется Twede’s Café. В 2000 году там случился пожар, после которого интерьер полностью поменяли, но к съемкам 3-го сезона заведению вернули былой антураж.
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Линч и Фрост не хотели раскрывать личность убийцы Лоры Палмер и собирались оставить его в тайне. Но канал ABC настаивал на раскрытии интриги: они боялись, что рейтинги упадут, если зрители не узнают имя убийцы. Создателям сериала скрепя сердце пришлось пойти на уступки.
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После того как во 2-м сезоне дело Лоры Палмер было раскрыто, основной сюжетной линией должен был стать роман Купера и Одри. Но Кайл Маклахлен отклонил эту идею: он сказал, что его высокоморальный герой ни за что не стал бы встречаться со старшеклассницей. Считается, однако, что на самом деле против такого поворота в сюжете была актриса Лара Флинн Бойл, исполнившая роль Донны, с которой на тот момент встречался Маклахлен.
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В результате в центре сюжета оказались второстепенные и порой невразумительные линии, рейтинг сериала стал падать. Линч практически не принимал участия в съемках сериала, но в конце 2-го сезона все-таки вернулся и эффектно завершил его.
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Гарри Гоаз, исполнитель чудоковатого заместителя шерифа Энди, получил роль практически случайно. Он, как и многие неизвестные актеры в Лос-Анджелесе, подрабатывал таксистом, и так уж вышло, что однажды подвез самого Линча. Как раз шли пробы в «Твин Пикс», и Линч понял, что перед ним отличный кандидат на роль Энди. Вот такое счастливое совпадение!
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Роль агента-трансгендера Дениз Брайсон стала одной из первых на телевидении для Дэвида Духовны и, пожалуй, одной из самых ярких и необычных в его карьере. Агент Малдер, это вы?
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Актриса Кэтрин Коулсон, исполнившая в сериале роль Дамы с поленом, забрала после съемок то самое полено себе на хранение. Однажды некая японская компания предложила актрисе выкупить его, но она отказала: «Нет, полено не продается». Как рассказывала Коулсон, потом она немного об этом пожалела, ведь деньги здорово пригодились бы ее дочери. Но все-таки воспоминания оказались дороже, и актриса берегла ценный реквизит вплоть до своей кончины в 2015 году.
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В сериале можно найти множество отсылок к живописи, и это неудивительно: Дэвид Линч сначала учился рисунку, скульптуре и фотографии, а уже потом увлекся мультипликацией и кино. Одним из своих любимых художников режиссер назвал Фрэнсиса Бэкона, чьи работы как нельзя лучше передают ощущение хрупких границ и искаженности. Сравните картину Бэкона «Сидящая фигура» и интерьер легендарной Красной комнаты, и вы поймете, чем вдохновлялся режиссер.
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Съемки в Красной комнате были нелегким процессом: диалоги здесь должны были звучать потусторонне, поэтому актеры заучивали слова задом наперед, а потом звуковую дорожку прокручивали в обратном направлении. Оператор-постановщик Рон Гарсиа рассказал, что аналогичным образом пришлось поступить и с камерой, а ему самому — снимать сцену буквально вниз головой. Зато как эффектно получилось!
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В сериале есть и отсылки к работам Рене Магритта: вспомните задеревенелого агента Купера в образе Даги Джонса, который никак не может «проснуться». А еще знаменитое «Совы не то, чем кажутся» явно вдохновлено магриттовским полотном «Вероломство образов» — тем самым, где под изображением трубки написано «Это не трубка».
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Среди поклонников сериала числится и сама королева Великобритании Елизавета II. Композитор Анджело Бадаламенти рассказал, что как-то раз ему довелось работать над аранжировкой для новой песни Маккартни. Тот и вспомнил историю о том, как «Твин Пикс» сорвал одно из его выступлений. Маккартни должен был выступать перед Елизаветой II на ее дне рождения. Однако, когда пришло его время выходить на сцену, королева, извиняясь, остановила музыканта: «Прошу прощения, я не могу остаться. Сейчас 19:55, я должна подняться и посмотреть „Твин Пикс“».
Бонус: будет ли продолжение?
Этот вопрос не перестает волновать фанатов с момента окончания 3-го сезона, но, кажется, надежда на продолжение все-таки есть. Недавно в одном из своих интервью Марк Фрост сказал примерно следующее: «Я никогда не говорю „никогда“. Кто бы мог подумать, что мы вернемся спустя 25 лет! Нужно подождать и посмотреть, что будет дальше».
Хотели бы увидеть 4-й сезон сериала «Твин Пикс»? Как вы считаете, закончена ли эта история или автором еще есть что сказать?
Фото на превью Photoshot/REPORTER