15+ фактов о «Твин Пикс» — сериале, перевернувшем мир телевидения

Закусочную Double R снимали в городке Норт-Бенд, штат Вашингтон. Линч рассказал об этом так: «Раньше шоссе проходило через город, и поэтому дела у хозяйки шли неплохо. Потом построили объездную трассу — и посетителей не стало. Хозяйка — кажется, ее звали Пегги — пекла от силы 6 пирогов в день, когда мы туда приехали. Теперь, после „Твин Пикс“, она печет 60 пирогов в день. Туда потянулись автобусы с туристами из Германии, Японии — отовсюду, и все там обедают, а потом пьют кофе с вишневым пирогом. Теперь это достопримечательность, и, наверное, навсегда».

Заведение называется Twede’s Café. В 2000 году там случился пожар, после которого интерьер полностью поменяли, но к съемкам 3-го сезона заведению вернули былой антураж.