15 человек, которые общались и встречались со знаменитостями, когда те были еще обычными людьми

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Одноклассники, коллеги, товарищи или наши соседи иногда становятся не просто успешными людьми, а настоящими звездами. И тогда, просматривая фото 10-летней давности, понимаешь, что учился с будущим миллионером, актером или певцом. Или каждый день по телевизору видишь свою бывшую. Должно быть, это странное чувство, но оно не помешало героям нашей подборки показать свои архивные снимки миру.

Возможно, читатели AdMe.ru найдут и у себя пару стареньких фото с будущей звездой.

1. «Моя тетя знала Брэдли Купера еще в колледже, до того, как он стал знаменитым»

2. «Моя тетя встречалась с Эштоном. У него на руках мой брат. Эштон Кутчер мог быть моим дядей»

3. «Моя мама встречалась с Адамом Сэндлером в школе»

«Вот их выпускной»

4. «Только что нашла эти фото, где Лео проводит время с моей семьей. Он встречался с моей тетей»

5. «Моя мама встречалась с Мэттом Лебланом, и она наконец нашла фотографию с ним»

6. «Узнал, что мама встречалась в школе со звездой фильма „Перл-Харбор“ Джошем Хартнеттом»

7. «Моя сестра встречалась с Ашером в школе и только сейчас рассказала мне об этом»

8. «Моя тетя встречалась с Джейми Фоксом, и мы звали его „дядюшка Джейми“»

9. «Кое-кто нашел Энсела Эльгорта в школьном фотоальбоме»

10. «Итак, мама решила мне сказать, что втайне встречалась с Джоном Леджендом, когда мне было 10»

11. «Мой дядя дружит с Куин Латифой»

12. «Мой папа встречался с девушкой из сериала „Мартин“»

13. «Моя тетя встречалась с Джимми Фэллоном»

14. «Нашла Мишель Обаму в альбоме моего дяди»

15. «Мой друг учился в школе с Заком Эфроном. Чтобы доказать это, он достал свой фотоальбом»

А кого из звезд вы хотели бы видеть на своих архивных фото?