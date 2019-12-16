15 актеров, которые едва не сыграли в наших любимых советских фильмах

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Советские фильмы засмотрены до дыр, мы и представить себе не можем на месте любимых персонажей других актеров. Однако, прежде чем начать съемки, режиссеры кинолент просматривали на роли многих артистов. И если бы судьба повернулась иначе, то Ивана Грозного сыграл бы Юрий Никулин, Афоню — Владимир Высоцкий, а наивная Тося Кислицына выглядела бы, как знойная Наталья Кустинская.

AdMe.ru узнал, как бы смотрелись персонажи легендарных фильмов СССР, если бы съемочная группа выбрала других актеров.

Юрий Никулин в роли управдома Бунши и Ивана Грозного («Иван Васильевич меняет профессию»)

Первый вариант сценария фильма Гайдай писал под Юрия Никулина. Тот прочитал его и посчитал, что съемки станут бессмысленной тратой времени: такое никогда не пропустит цензура, фильм положат на полку.

Георгий Вицин в роли управдома Бунши и Ивана Грозного («Иван Васильевич меняет профессию»)

После Никулина на главную роль пробовались еще 4 гениальных актера: Евгений Евстигнеев, Евгений Лебедев, Владимир Этуш (в итоге он сыграл Антона Семеновича Шпака) и Георгий Вицин. Кандидатуру последнего забраковали, потому что его образ слишком сильно ассоциировался с Трусом из знаменитой троицы.

Савелий Крамаров в роли Петрухи («Белое солнце пустыни»)

В целом поиск актера на роль второго плана Петрухи шел непросто. Одним из кандидатов был Савелий Крамаров. Однако, по одной из версий, знаменитый актер сам отказался от роли. А потом долго не мог себе простить, что не разглядел талантливого режиссера и успешный сценарий.

Леонид Куравлев в роли Ивана Расторгуева («Печки-лавочки»)

Василий Шукшин часто приглашал Леонида Куравлева в свои фильмы. Актер отлично вписывался в стилистику шукшинского кино. Вот и сценарий ленты «Печки-лавочки» изначально писался под Куравлева. Однако артист отказался. Объяснил свой отказ так: «Я уже тогда заботился о том, чтобы играть разные роли, не заштамповываться». Василий Шукшин больше никого не видел на этой позиции, поэтому вынужден был сыграть в ленте сам.

Владимир Высоцкий в роли сантехника («Афоня»)

В своих мемуарах Георгий Данелия вспоминал, что на Афоню у него было 3 кандидата: Леонид Куравлев, Даниэль Ольбрыхский и Владимир Высоцкий. Почему все же окончательный выбор пал на Куравлева, режиссер объяснил так: «Есть в Куравлеве какой-то секрет. Афоне в его исполнении прощают то, что никогда бы не простили ни Афоне Ольбрыхского, ни Афоне Высоцкого».

Клара Лучко в роли соблазнительницы («Бриллиантовая рука»)

Роль соблазнительницы Анны Сергеевны сперва предложили Кларе Лучко. Та прислала свои фотографии для кинопроб. Однако позже все-таки отказалась сниматься, посчитав роль не слишком серьезной.

Владимир Конкин в роли Кузнечика («В бой идут одни „старики“»)

По изначальному замыслу Леонида Быкова, роль лейтенанта Александрова должен был исполнить Владимир Конкин. Быков сказал Конкину, что у того есть комедийный талант, и вручил ему сценарий. Актер согласился на роль, но в то время он был занят в фильме «Как закалялась сталь», и режиссер той ленты не пустил его сниматься в другой картине.

Нонна Мордюкова в роли мадам Грицацуевой («12 стульев»)

На роль мадам Грицацуевой пробовалась Нонна Мордюкова. Однако ее посчитали недостаточно смешной. Тогда роль решили отдать Галине Волчек. Но звукооператор Владимир Крачковский привел на площадку свою жену, и Гайдай сказал: «Вот она, мечта поэта!».

Маргарита Терехова в роли Кати («Москва слезам не верит»)

Актерский состав фильма сложился далеко не сразу. На главную роль претендовала Маргарита Терехова, однако, когда ей предложили сыграть Миледи в «Трех мушкетерах», актриса безоговорочно согласилась. Георгий Юнгвальд-Хилькевич в то время был успешным и известным режиссером, да и сценарий «Москвы...» актрису не впечатлил. Потом от предложения сыграть Катю отказалась Ирина Купченко, и Владимиру Меньшову пришлось звать в картину свою жену Веру Алентову.

Наталья Кустинская в роли Тоси («Девчата»)

Главный режиссер картины Юрий Чулюкин пообещал роль Тоси своей жене Наталье Кустинской. Актриса серьезно готовилась и ждала решения худсовета. И была неприятно удивлена, когда через знакомого оператора узнала: фильм уже снимается, а в главной роли занята Надежда Румянцева. Чулюкин оправдывался тем, что художественный совет посчитал Кустинскую слишком красивой для образа Тоси, и предложил супруге сыграть Анфису. Однако она отказалась.

Елена Соловей в роли Миледи («Д’Артаньян и три мушкетера»)

Роль Миледи, ради которой Маргарита Терехова отказалась сниматься в картине «Москва слезам не верит», должна была сыграть Елена Соловей. Однако не смогла из-за беременности. Тогда роль предложили Тереховой.

Евгений Герасимов в роли Владимира Шарапова («Место встречи изменить нельзя»)

В образе бывшего командира разведроты Шарапова авторы сценария фильма братья Вайнеры видели Евгения Герасимова. Но актер был уже занят в другой картине, договориться не удалось. Впоследствии Герасимов признавался, что очень жалеет о своем выборе.

Лариса Удовиченко в роли принцессы («Обыкновенное чудо»)

В киносудьбе актрисы Ларисы Удовиченко немало несыгранных ролей. Одна из них — роль принцессы в фильме «Обыкновенное чудо», которая в итоге досталась Евгении Симоновой.

Татьяна Доронина в роли Раисы Захаровны («Любовь и голуби»)

Роль взбалмошной и экзальтированной городской жительницы, с которой на курорте встречается Василий, сперва была предложена Татьяне Дорониной. Однако актриса отказалась. На нее также претендовали Ольга Яковлева и Вера Алентова, но в итоге досталась роль Людмиле Гурченко.

Валерий Носик в роли Шурика («Операция „Ы“...»)