14 советских новогодних мультиков, от которых нас не оторвать и сегодня

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С чем у вас ассоциируется Новый год? Мандарины, куранты, серебристый дождик на елке, подарки от Деда Мороза и Снегурочки и, конечно же, новогодние добрые мультфильмы, которые с первых кадров дарят ощущение волшебства и праздника. Даже сейчас они не утратили актуальности, хотя их с большим интересом смотрят уже наши дети.

Мы в AdMe.ru решили вернуть вас ненадолго в детство, когда родители были молоды, а с голубых экранов показывали наши любимые мультфильмы.

Двенадцать месяцев (1956)

Рассказ о девочке-сироте, живущей со злой мачехой и сводной сестрой. Как-то раз в голову сумасбродной королеве пришла идея, что под Новый год можно раздобыть подснежники, и тот, кто выполнит королевскую прихоть, будет вознагражден. Но как же среди зимы найти цветы? Нашей девочке и предстоит решить эту сложную задачу. Чудесная экранизация сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» не утратила своей актуальности и поныне.

Ночь перед Рождеством (1951)

Экранизация повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Кузнец Вакула пытается добиться расположения красавицы Оксаны, дочери зажиточного купца Чуба. Но ветреная девушка играет чувствами парня и соглашается выйти за него замуж, только если он принесет ей черевички, как у самой царицы. И вот отчаявшийся кузнец идет на сговор с нечистой силой. Что только не сделаешь ради любви...

Варежка (1967)

Короткометражный кукольный мультик был награжден множеством призов как в Советском Союзе, так и за рубежом. Трогательная история девочки, которой очень хотелось иметь четвероногого друга. Но так как мама против, нашей героине ничего не остается, как окунуться в мир фантазий. Ведь варежка не умеет лаять. Или умеет?

Снеговик-почтовик (1955)

Снеговик получает важное задание — донести до Деда Мороза письмо от детей. Но на пути нашего сказочного почтальона встают многочисленные препятствия, и никто не знает, удастся ли ему доставить письмо вовремя. А ведь от этого зависит, получат ли малыши подарки. Экранизация сказки Владимира Сутеева «Елка» получилась очень красочной и поистине волшебной.

Щелкунчик (1973)

Мультик снят по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». В нем нет диалогов, только прекрасная музыка П.И. Чайковского. Несмотря на это, мы все равно понимаем, что же происходит с главными героями. Девочка-служанка, заколдованный принц и решающая битва Щелкунчика с Мышиным королем.

Снежная королева (1957)

Одна из лучших экранизаций одноименной сказки Г. Х. Андерсена. История мальчика Кая, которого украла Снежная королева, и самоотверженной девочки Герды, отправившейся на его поиски. Много приключений выпало на долю маленькой девочки, но она не утратила веру, надежду, а главное — любовь. Добрая и местами грустная сказка о вечном.

Новогодняя сказка (1972)

Рассказ о том, как Чудище-Снежище, живущее в зимнем сказочном лесу и следящее за миром и порядком, столкнулось с веселым школьником, собирающимся срубить красавицу елочку перед новогодними праздниками. Добрый и поучительный мультик радует уже не одно поколение детей и их родителей.

Мороз Иванович (1981)

Мультфильм снят по мотивам русской народной сказки «Морозко». История двух сестер, попавших в услужение к Деду Морозу. Только вот одна была работящая и послушная, а вторая — ленивая и капризная. Ну и каждая получила по заслугам. Вот бы и в жизни так. «Вот вы тут обед сварите, полы подметите да по дому поработайте, а я вас за это награжу». Помните?

Дед Мороз и Серый волк (1978)

«У меня четыре сыночка и лапочка дочка!» — кто не знает этой крылатой фразы из советского мультипликационного фильма «Дед Мороз и Серый волк». Злой волк со своей подружкой Вороной строят козни милым зайчатам, самому Деду Морозу, Снегурочке и деткам. Получится ли у злой парочки испортить Новый год?

Умка

Мультик, колыбельная из которого навечно отпечаталась в нашей памяти. Рассказ о жизни белого медвежонка Умки и его друга — мальчика известна каждому советскому ребенку. Невзирая на свой возраст, мы по-прежнему с волнением наблюдаем за историей их дружбы. Побольше бы таких душевных, теплых и уютных анимационных фильмов!

Дед Мороз и лето (1969)

А что будет, если Дед Мороз захочет узнать, что же такое лето? Для того чтобы ответить себе на этот вопрос, наш волшебник уходит из своего снежного дома и отправляется к деткам в лето. Но ведь Дедушка-то Мороз, как ему не растаять в это жаркое время года? Тут на выручку приходит детвора.

Шайбу! Шайбу! (1964)

Этот мультик — подарок всем фанатам хоккея. Противостояние команд «Вымпел» и «Метеор» вызывало нешуточные страсти. Но мы же помним, что трус не играет в хоккей и, конечно, должна победить дружба. Спортивная история, которая подарит огромный заряд бодрости и вызовет сильное желание отправиться на каток как можно скорее.

Падал прошлогодний снег (1983)

Пластилиновый мультик, ставший безусловной классикой советской анимации. Мужичок отправляется в лес за елкой, подгоняемый своей суровой женой. Однако в лесу у него что-то не заладилось. И хоть наш главный герой жадноват, да и мысли у него перескакивают с одного на другое, главное — что все от чистого сердца.

Трое из Простоквашино (1978)

Приключения Дяди Федора и его друзей актуально смотреть в любое время года. Но один конкретный эпизод («Ничего себе, вашу маму и там, и тут передают... До чего техника дошла!»

— «Это не техника дошла, а я сама сюда дошла, на лыжах!») у нас прочно ассоциируется с Новым годом. И это не говоря о песне «Кабы не было зимы...».

А вы помните свои любимые новогодние мультики? Расскажите нам о них в комментариях. Мы тоже пересмотрим!