14 необычных косметических процедур, благодаря которым звёзды выглядят так шикарно

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Звезды всегда были примером для подражания. Еще бы! Ведь на экране они выглядят невероятно ухоженными. Кажется, что такого можно добиться только дорогущими средствами и постоянными косметическими процедурами. Но, оказывается, знаменитости, чтобы выглядеть так шикарно, решаются на методы, от которых иногда даже бросает в дрожь.

Мы в AdMe.ru как раз собрали несколько таких косметических средств, на использование которых решится не каждый.

14. Кейт Хадсон

Актриса поделилась, что, когда нужно быстро взбодриться и освежить кожу, она опускает лицо в ванночку со льдом. Причем чем больше в ней будет льда, тем лучше. Если учесть, что Кейт всегда отлично выглядит, можно считать, что этот секрет работает.

13. Деми Мур

Деми Мур рассказала, что периодически прибегает к гирудотерапии. Какие бы неоднозначные эмоции этот способ ни вызывал, стоит признать, что актриса выглядит великолепно, а значит, вероятно, метод работает.

12. Виктория Бекхэм

Азиатская косметика — хит этого года. И конечно же, у нее нашлись поклонники среди звезд. Например, Виктория Бекхэм пользуется корейской маской с экскрементами соловья, для того чтобы осветлить кожу и избавиться от акне.

11. Хейли Болдуин

Хейли рассказала, что ее косметолог добавляет ее собственную кровь в увлажняющий крем. Девушка крайне удивлена тем, что люди не понимают этого «рецепта» красоты, и убеждена, что такая маска отлично работает.

10. Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт делает микроинъекции со стволовыми клетками, извлеченными из крайней плоти. Как считает актриса и ее косметолог, это отличный метод борьбы со старением кожи.

9. Ким Кардашьян

Ким делала процедуру под названием «вампирское лицо». Во время нее врач берет кровь из пальца пациента, извлекает оттуда тромбоциты и вводит под кожу лица для большей упругости. Неудивительно, что позже Ким призналась, что больше никогда не будет делать подобные процедуры.

8. Кэтрин Зета-Джонс

У Кэтрин великолепные волосы, кажется, такие можно получить только после многолетней кропотливой работы парикмахеров. Но в своем интервью актриса рассказала, что главный ее секрет ухода за волосами — домашняя маска с пивом и медом. Она предупредила, что желающим ее повторить придется несколько дней после процедуры чувствовать стойкий аромат пива.

7. Дженнифер Лопес

Дженнифер совершенно не выглядит на свой возраст. Возможно, секрет в том, что она использует коллагеновые маски с плацентой человека. Они увлажняют кожу и повышают ее эластичность.

6. Ферги

Ферги нашла замену ботоксу. Для того чтобы увеличить нужные объемы на лице, девушка использует змеиный яд.

5. Мадонна

Для улучшения кровообращения Мадонна использует банки. Этот древний китайский способ — залог хорошего самочувствия и прекрасного состояния кожи.

4. Леди Гага

Певица рассказала, что использует специальный скотч, для того чтобы растянуть кожу лица и убрать морщинки.

3. Скарлетт Йоханссон

Скарлетт каждый день перед сном протирает кожу яблочным уксусом, чтобы держать ее в тонусе.

2. Белла Хадид

Белла считает, что если она будет лежать во время того, как ей наносят макияж, а визажист будет смотреть на нее снизу, через подбородок, то косметика ляжет более естественно.

1. Бейонсе

Визажист Бейонсе рассказал, что иногда использует канцелярский клей в качестве геля для бровей.