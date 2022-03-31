14 особенностей диснеевских принцев, которые часто упускают из виду

Диснеевские принцессы гораздо чаще находятся в центре внимания зрителей, чем принцы, а ведь вторые тоже заслуживают признания. С течением времени их стали изображать совсем иначе. Из безымянных «прекрасных принцев» они превратились в полноценных героев — с именем и характером. Теперь их индивидуальные черты влияют на ход сюжета и для повествования они значат не меньше, чем их сказочные компаньонки.

Мы в AdMe.ru провели небольшое исследование с целью изучить характер и поведение диснеевских принцев и обратить внимание на некоторые их особенности, которые обычно упускаются из виду во время просмотра мультфильма.

1. Эрик стал первым принцем, которого спасла принцесса

Диснеевских принцесс обычно спасают влюбленные в них юноши. В «Русалочке» Эрик стал первым принцем, которого спасла главная героиня. По сюжету она сделала это дважды: первый раз — когда тот упал в море, второй — во время битвы с Урсулой в кульминации мультфильма.

2. По перышку на тюрбане Аладдина можно узнать, когда он лжет

Аладдин притворился принцем Али во время первой встречи с Жасмин. Бедный паренек боялся, что он настоящий не будет ей интересен, поэтому сделал вид, что он сказочно богат. И каждый раз, когда герой врал, перо на его тюрбане наклонялось набок.

3. Ли Шанг стал первым диснеевским принцем, который не поцеловал принцессу

В первом мультфильме «Мулан» Ли Шанг так и не поцеловал главную героиню, хотя они нравились друг другу. Кроме того, он был первым диснеевским принцем, который выразил девушке уважение и благодарность за ее личные качества.

4. Джон Смит не остался с принцессой

В первой части мультфильма «Покахонтас» Джон Смит был ранен, поэтому ему нужно было вернуться в Англию для лечения. Он позвал принцессу с собой, но та отказалась, так как чувствовала, что нужна своему племени. В сиквеле Смит приглашает ее в кругосветное путешествие. К сожалению, чувства к нему у Покахонтас прошли, так что она опять отказывает. Смит решает продолжить путешествие без нее.

5. Флинн задумывался как антигерой

Создатели мульфильма «Рапунцель» хотели отойти от классического изображения диснеевских героев, которые, по их мнению, временами бывали «слишком мягкими». Так что они решили, что Флинн будет не принцем, а харизматичным и очаровательным воришкой, чтобы добавить контраста между его характером и ограниченными взглядами на жизнь Рапунцель.

6. Ханс — единственный диснеевский принц, который оказывается отрицательным персонажем

Из всех диснеевских принцев Ханс единственный оказывается злодеем. Его выделяет то, что поначалу он притворяется добреньким, сопереживает одинокой принцессе, которая, конечно же, в него влюбляется. Тогда он начинает ею манипулировать и его истинные намерения становятся ясны. В диснеевских мультиках было много злодеев, которые притворялись хорошими, но в «Холодном сердце» дело обстоит несколько иначе — ведь не было никаких намеков на то, что Ханс окажется негодяем. Обычно зритель заранее знает, что персонаж плохой и только делает вид, что он на стороне главного героя. Но тут Хансу удается скрыть свою истинную натуру почти до конца фильма.

7. Навин поцеловал Тиану больше одного раза

Практически в самом начале мультфильма «Принцесса и лягушка» Тиана поцеловала Навина, когда тот был лягушкой. Но дальше последовали и другие поцелуи, и в итоге они стали парой, которая целовалась больше других в мультиках студии Disney.

8. Эрик — единственный из диснеевских принцев, который стал отцом

Сиквелы были у нескольких диснеевских мультфильмах о принцессах, но только в «Русалочке» мы могли видеть, что у Ариэль и Эрика появилась настоящая семья. Принц стал заботливым отцом девочки по имени Мелоди. Когда она сбежала на дно морское, он отправил на ее поиски целую флотилию.

9. Аладдин — единственный принц Disney, которому отвели главную роль

У студии Disney есть немало анимационных фильмов с главными героями мужского пола, но среди них только Аладдин является принцем. Кроме того, это первый персонаж, который стал королевской особой, женившись на принцессе.

10. Принц Филипп стал первым принцем, чье имя было названо

Мы не знаем, как зовут принцев в «Белоснежке» и «Золушке», а вот в «Спящей красавице» в определенный момент имя принца упоминается. Также принц Филипп стал первым героем во франшизе «Принцессы Disney», у которого было больше диалогов, чем у его предшественников. А еще он победил зло, тем самым исполнив свою роль принца и героя.

11. У прекрасного принца из «Белоснежки» должно было быть больше экранного времени

Принц из «Белоснежки» появляется на экране реже других принцев: его можно увидеть только в начале и в конце мультфильма. Планировалось, что сцен с его участием будет больше, но из-за проблем с анимацией продюсеры решили их вырезать.

12. Кристофф и Ли Шанг — третьи по значимости персонажи

Что общего у Ли Шанга и Кристоффа (диснеевских принцев из мультфильмов «Мулан» и «Холодное сердце»), так это то, что они третьи по значимости персонажи истории. Кроме того, у них есть и другие схожие черты: они серьезные, скромные и рационально мыслящие, в отличие принцесс, в которых больше авантюрного духа. И кстати, оба женились на своих принцессах только в сиквелах.

13. Навин и Чудовище большую часть сюжета проводят в нечеловеческом обличии

Мультики «Красавица и Чудовище» и «Принцесса и лягушка» объединяет то, что принцы не показывают свое человеческое обличие на протяжении большей части повествования. Чудовище превращается обратно в человека только в самом конце, а принца Навина в человеческом образе мы видим только в начале и во время развязки.

14. Образ Чудовища был вдохновлен буйволом

Создатель персонажа Чудовища рассказал, что вдохновлялся головой буйвола. Когда художник делал наброски, он также снабдил Чудовище чертами других животных, таких как кабан, лев, горилла, медведь и волк. Его целью было создать персонажа, который был бы больше похож на животное, а не на монстра, как в оригинальной истории. Взяв части от разных зверей, ему удалось создать антропоморфное существо, которое хорошо вписалось в историю.