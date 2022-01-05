14 звезд советского кино, которым заплатили за обожаемые нами роли сущие копейки

Советские фильмы не теряют популярности, ведь и новые поколения зрителей с удовольствием наблюдают за приключениями Шурика или подвигами мушкетеров. Но мало кто задумывается о материальной стороне и размышляет о том, во сколько был оценен труд съемочной группы.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в этом вопросе и теперь можем рассказать, какие актеры получили за свои роли сравнительно небольшие деньги.

Наталья Селезнева — «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Зина, обаятельная супруга инженера-экспериментатора Шурика, в исполнении Натальи Селезневой за свою роль получила ₽ 362. Эта сумма не так велика, но, к примеру, Наталья Кустинская — экранная соперница Зины за сердце режиссера Якина, заработала еще меньше: ₽ 168. Средняя месячная зарплата в 1973 году в стране была ₽ 125.

Наталья Варлей — «Кавказская пленница» (1967)

Роль Нины, спортсменки, комсомолки и просто красавицы, принесла начинающей актрисе Наталье Варлей всесоюзную известность. Однако гонорар девушки был не так велик, как слава, которая на нее обрушилась. Хотя девушка предпочитала работать без дублерши и рисковала жизнью, ей дали ₽ 1 200. Тогда как гонорар Юрия Никулина в этом же фильме составил ₽ 5 188, а Александр Демьяненко, игравший Шурика, заработал ₽ 5520.

Светлана Светличная — «Бриллиантовая рука» (1969)

Светлана Светличная, которая в комедии «Бриллиантовая рука» едва не разрушила экранную семью Юрия Никулина и Нины Гребешковой, получила за свою дерзкую роль всего лишь ₽ 346. Но это кажется мелочью по сравнению с популярностью, которую принес актрисе смелый и раскрепощенный образ.

Леонид Броневой — «Семнадцать мгновений весны» (1973)

Леонид Броневой, перевоплотившийся в Мюллера в фильме «Семнадцать мгновений весны», получил за эту роль ₽ 2 435,70. Но только на первый взгляд эта сумма кажется значимой, ведь съемки длились целых 3 года.

Нина Гребешкова — «Бриллиантовая рука» (1969)

Нина Гребешкова в фильме «Бриллиантовая рука» появилась в роли Надежды Горбунковой, верной жены и заботливой матери. Получившийся образ даже обозначали как «советская Татьяна Ларина». За свою работу актриса получила ₽ 792. Нина могла немного добавить и купить цветной телевизор «Рубин».

Наталья Крачковская — «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Героиня Натальи Крачковской в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» сначала безуспешно боролась с пагубными привычками мужа, а потом запомнилась зрителям фразой «И тебя вылечат, и меня вылечат». Но, кроме народной любви и популярности, фильм принес актрисе всего лишь ₽ 347. Этих денег хватило бы на покупку холодильника «ЗиЛ».

Ирина Алферова — «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978)

Констанцию Бонасье, возлюбленную Д’Артаньяна, в советском фильме сыграла Ирина Алферова. За свою роль актриса получила ₽ 825. И эта сумма почти в четыре раза меньше гонора Михаила Боярского. Средняя зарплата в СССР на 1978 год равнялась ₽ 146.

Александр Демьяненко — «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Александр Демьяненко за роль в знаменитой комедии получил ₽ 1 660. Эта сумма была меньше не только гонорара Юрия Яковлева, но и, например, Леонида Куравлева, который заработал ₽ 2 312. Денег, полученных Александром, почти хватало на новый мотоцикл «Урал».

Оля и Таня Юкины — «Королевство кривых зеркал» (1963)

Оля и Таня Юкины — это Оля и Яло из фильма «Королевство кривых зеркал». Роли девочек запомнили и полюбили миллионы детей. А вот за свою работу юные актрисы получили всего по ₽ 80. К слову, стандартная студенческая стипендия в советские годы составляла ₽ 40.

Евгений Евстигнеев — «Семнадцать мгновений весны» (1973)

В фильме «Семнадцать мгновений весны» Евгений Евстигнеев исполнил роль профессора Плейшнера и получил за работу ₽ 3 025. Но, как и в случае с гонораром Леонида Броневого в этой же картине, нельзя забывать о длительности съемок.

Михаил Пуговкин — «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Режиссера Якина, который сомневался, что перед ним настоящий царь Иван Грозный, сыграл Михаил Пуговкин. За свою роль он получил ₽ 788. Сам «царь» Юрий Яковлев заработал ₽ 4 300. Но если Юрий Яковлев мог на эту сумму купить один «Запорожец», а на сдачу 2 мотоцикла «Минск», то у Пуговкина выбор был меньше, и пришлось бы ограничиться всего лишь одним мотоциклом «Минск».

Владимир Этуш — «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Владимир Этуш пробовался на роль Ивана Васильевича, но эту роль не получил. В итоге актер стал стоматологом Шпаком, у которого украли все, что нажито непосильным трудом. И за эту работу ему заплатили ₽ 223. Хотя, например, Савелий Крамаров в этом же фильме заработал в 5 раз больше.

Василий Лановой — «Полосатый рейс» (1961)

Василий Лановой отдыхал в Одессе, когда съемочная группа там работала над фильмом «Полосатый рейс». Актер согласился сыграть в эпизодической роли и произнес фразу про «группу в полосатых купальниках». За однократное появление в картине актер получил ₽ 50.