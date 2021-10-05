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14 фотографий знаменитостей, которые наполнят вас ностальгией

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Возникает ощущение волшебства, когда мы открываем большую коробку или альбом со старыми фотографиями, на которых явно видно, как сильно все изменилось с течением времени. Мы вспоминаем людей из прошлого, членов семьи, друзей, а иногда и знаменитостей, с которыми нам посчастливилось когда-то пересечься. Да, просмотр старых снимков способен погрузить нас в ностальгическое настроение, как ничто другое.

AdMe.ru приглашает вас прогуляться по закоулкам памяти и пересмотреть старые фотографии звезд, которые наверняка наполнят вас приятными воспоминаниями.

1. Том Хэнкс на съемках фильма «Всплеск» в 1984 году

2. Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни — младший в 1980-х, когда они были парой

3. Стив Бушеми, Адам Сэндлер и Брендан Фрейзер на съемках фильма «Пустоголовые» в 1994 году

4. Джим Керри во время работы над своей первой главной ролью в недолговечном сериале «Утиная фабрика», 1984 год

5. Кейси Аффлек, Минни Драйвер, Мэтт Деймон, Бен Аффлек и Коул Хаузер на съемках фильма «Умница Уилл Хантинг» в 1997 году

6. Киану Ривз в картине «Принц Пенсильвании» в 1988 году

7. Сильвестр Сталлоне и Сандра Буллок на съемках фильма «Разрушитель» в 1993 году

8. Гвинет Пэлтроу, Джуд Лоу и Мэтт Деймон на съемках ленты «Талантливый мистер Рипли» в 1999 году

9. Пол Радд и Дженнифер Энистон на съемках фильма «Объект моего восхищения» в 1998 году

10. Дженнифер Энистон и Брэд Питт после церемонии вручения премии «Оскар» в 2000 году

11. Том Круз и Келли Макгиллис на съемках фильма «Лучший стрелок» в 1986 году

12. Дженнифер Лопес на съемках картины «Денежный поезд» в 1995 году

13. Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт в фильме «Гарри Поттер и философский камень» в 2000 году

14. Леонардо Ди Каприо играет со своими кузенами, 1999 год

Какая из этих фотографий пробудила в вас ностальгические чувства? Расскажите, с чем у вас связаны воспоминания об этих звездах.

Фото на превью East News, Buena Vista Pictures / Courtesy Everett Collection / East News
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