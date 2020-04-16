14 фактов о легендарном мультфильме, ради которого мы в детстве вставали в несусветную рань

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Помните, как в детстве по выходным приходилось вставать рано-рано, чтобы успеть посмотреть любимые мультики? И, конечно же, у многих это был «Том и Джерри». Кажется невероятным, что первая серия приключений кота и мышонка вышла аж в 1940 году. Что же, у героев было много времени, чтобы влюбить в себя зрителей по всему миру.

Редакция AdMe.ru до сих пор с теплотой вспоминает этот мультфильм. Мы решили поностальгировать и рассказать читателям о любопытных и малоизвестных деталях его создания. И, кстати, в конце статьи вас ждет бонус — ответ на вопрос, почему во всех передрягах всегда достается только Тому.

Тома и Джерри придумали, чтобы утереть нос Уолту Диснею

В конце 1930-х годов никто не хотел смотреть мультфильмы Metro-Goldwyn-Mayer, и студия переживала нелегкие времена. Компании срочно нужно было придумать новых ярких персонажей, которые смогли бы потеснить диснеевских Микки-Мауса и Багза Банни. Тогда аниматорам Уильяму Ханне и Джозефу Барбере пришла идея создать фильм о коте и мышонке, которые строят друг другу козни. И хотя ее сочли неоригинальной, пилотную серию «Кот получает пинка» все-таки выпустили. И она «выстрелила». Впоследствии этот выпуск даже был номинирован на премию «Оскар».

На письма поклонников мультсериала отвечал Джек Николсон

После успеха первой серии аниматорам разрешили продолжать работу и создавать истории в том же духе. Барбера придумывал сюжеты для будущих выпусков, Ханна руководил технической стороной и озвучивал некоторых персонажей. А вот на письма поклонников мультфильма отвечал юный Джек Николсон. В то время он только устроился в мультипликационный отдел и был там кем-то вроде мальчика на побегушках.

«Том и Джерри» получил 7 премий «Оскар»

Первый «Оскар» создателям вручили в 1943 году за серию «Воинственный мышонок». Впоследствии они получили еще 6 статуэток, что позволило им потеснить «короля анимации» Уолта Диснея.

Сначала у персонажей были другие имена

В пилотном выпуске героев звали Джаспер и Джинкс. Правда, имя мышонка в той серии ни разу не упоминалось, оно было указано лишь в сценарии. Как только создателям дали добро на продолжение мультика, они провели конкурс на новые имена. Начиная со второго эпизода «Ужин в полночь» кота зовут уже Том, а мышь — Джерри.

По своему духу мультсериал «Том и Джерри» напоминает комедии Чарли Чаплина

Чарли Чаплин в своих фильмах активно использовал слэпстик — комедийный жанр, в котором герои преувеличенно много падают, дерутся, раскачиваются и шатаются. В общем, ему не нужно было ничего говорить, чтобы рассмешить зрителей. В мире анимации ярким примером этого жанра стал именно мультфильм «Том и Джерри». Герои постоянно гоняются друг за другом, дерутся, разбивают посуду, катятся кубарем, шумят — в общем, на месте им не сидится.

Том постепенно «очеловечивался»

Если поначалу Том ведет себя как обычный кот: мяукает, шипит и ходит на четырех лапах, то с каждой новой серией он приобретает все больше человеческих черт. Усатый проныра не только начинает передвигаться на двух лапах, но еще и оказывается чрезвычайно талантливым: поет арии, играет на музыкальных инструментах (иногда на нескольких сразу), дирижирует и даже преподает.

Том и Джерри почти не говорят

Том и Джерри молчат не просто так. В первый раз, когда они заговорили, зрители просто остались в недоумении — низкий рейтинг и разгромные статьи критиков говорят сами за себя. Почти полное отсутствие вменяемых диалогов — это не просто фишка мультсериала, это вся его суть и одна из причин его популярности по всему миру. Да, не считая шептания на ухо и вскриков, за всю свою историю этот нестареющий дуэт не произносит и десятка слов, да это и не нужно — все их эмоции передают музыка и звуковые эффекты. И хоть второстепенные персонажи разговаривают охотно, мультфильм можно смотреть и без перевода. Кстати, самой словоохотливой считается хозяйка Тома Мамочка-Два-Тапочка. Ее любимая фраза: «Том, если ты хороший кот, то я Лана Тёрнер».

У Мамочки-Два-Тапочка есть прототип

Прообразом хозяйки Тома послужила актриса Хэтти Макдэниел в роли Мамушки из фильма «Унесенные ветром». Кстати, за эту роль она получила «Оскар».

Мамочку-Два-Тапочка пришлось заменить

Владелица Тома считается одним из самых спорных персонажей. Афроамериканская домохозяйка, которая говорит с характерным акцентом и боится грызунов, — создателей не раз обвиняли в расизме. С 1960-х годов выпуски мультфильма стали переделывать по причине политкорректности, и Мамочка превратилась в белую молодую женщину, которая говорит с ирландским акцентом. Старые эпизоды пришлось переозвучить.

Мультфильм не раз обвиняли в жестокости

За любимой миллионами парочкой тянулась еще и скандальная слава. На их известность повлияли и обвинения в аморальном поведении, чрезмерной жестокости и гигантском количестве сцен насилия. В мультике есть эпизоды, в которых герои пьют и курят, взрывают друг друга, разрезают. Да что уж там, они даже пару раз умирали.

Том и Джерри появлялись в кино

В 1945 году Джерри появился в одной из сцен мюзикла «Поднять якоря», в которой танцует и поет вместе с Джином Келли. Идея совместить анимацию и живого человека возникла у актера за год до выхода фильма. А в 1953 году Джерри вместе с Томом «снялись» в фильме «Покорить Ла-Манш». Там они кружатся под водой с очаровательной Эстер Уильямс.

Да и сами вовсю в нем снимались

Какое-то время Тома и Джерри рисовали на чехословацкой студии

С начала 1950-х рейтинг мультфильма стал падать. Уильям Ханна и Джозеф Барбера ушли из MGM и основали собственную компанию, а рисовать Тома и Джерри доверили чехословацкой студии Rembrandt Films, а именно художнику-мультипликатору Джину Дейчу. Вместо $ 40 000 на бюджет теперь отводилось лишь $ 10 000, и это сильно сказалось на качестве. Персонажи двигались слишком быстро, и из-за этого на экране периодически мелькали размытые пятна. Да и звуковое сопровождение с футуристическими элементами вызывало недоумение. И хотя многие считают 13 созданных Дейчем серий наихудшими за всю историю мультсериала, сам аниматор получил немало писем от поклонников, которые утверждали, что эпизоды, выпущенные им, стали их любимыми.

Внешность Тома и Джерри все время менялась

«Том и Джерри» — настоящий долгожитель. За 80-летнюю историю существования этого красочного шоу кто только не занимался отрисовкой персонажей. Конечно же, это сказалось и на их внешнем виде.

Бонус: зрители часто недоумевают, почему во всех потасовках всегда достается только Тому

А какой у вас был любимый мультик в детстве?