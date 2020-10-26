14 актеров и актрис, которых даже заядлые киноманы вряд ли вспомнят молодыми

Ворваться в Голливуд в юном возрасте и с первой же попытки обосноваться там удается далеко не всем актерам. Многим из них приходится длительное время довольствоваться скромными ролями в кино и на телевидении и ждать, пока пробьет их час. У одних этот долгожданный момент наступает в 32 года, у других и того позже — в 47. Однако от этого он не становится менее радостным.

Мы в AdMe.ru решили навести справки о 14 кинозвездах, к которым большой успех пришел в зрелом возрасте, и посмотреть, как же они выглядели в молодости.

Мелисса Маккарти, 50 лет

Если вы смотрели сериал «Девочки Гилмор», то лицо Мелиссы Маккарти должно быть вам знакомо уже давно. Однако несмотря на долгий стаж в киноиндустрии, мировая слава пришла к комедиантке только в 41 год, когда она снялась в фильме «Девичник в Вегасе». Роль в нем принесла Маккарти номинацию на премию «Оскар» и дала новый виток ее карьере.

Марго Мартиндейл, 69 лет

Дебют Марго Мартиндейл на широком экране состоялся еще в 1990 году. Первые годы карьеры она довольствовалась небольшими ролями на телевидении и в кино. Наконец, в 2004 году имя Марго стало всем известно после того, как ее номинировали на премию «Тони» за работу в пьесе «Кошка на раскаленной крыше». На тот момент актрисе было 53 года. После этого успеха Мартиндейл стали приглашать на съемки с топовыми актерами, а также предлагать ей участие в серьезных проектах. За роль главы криминального клана Мэгс Беннетт в сериале «Правосудие» Марго в 2011 году удостоилась «Эмми».

Стив Карелл, 58 лет

Стиву Кареллу было 43 года, когда он дебютировал в роли непутевого менеджера Майкла Скотта в комедийном сериале «Офис». Эта работа в корне изменила карьеру актера: он стал обладателем «Золотого глобуса» и премии Гильдии киноактеров США, а также неоднократно выдвигался на «Эмми». Далее он снялся в бесчисленном множестве кассовых фильмов, в числе которых «Сорокалетний девственник», «Эта дурацкая любовь», «Охотник на лис» и «Битва полов».

Кристен Уиг, 47 лет

У себя на родине американская актриса и комедиантка Кристен Уиг получила известность благодаря участию в скетч-шоу «Субботним вечером в прямом эфире». На тот момент ей было 32 года. Уиг проработала в основном составе проекта в 2006–2012 годах, заслужив несколько номинаций на премию «Эмми». Все эти годы Кристен пробовалась в кино, однако настоящий прорыв пришелся на 2011 год, когда она сыграла главную роль и выступила соавтором сценария в коммерчески успешной картине «Девичник в Вегасе». С тех пор фильмография Уиг пополнилась множеством крупных кинолент.

Джессика Честейн, 43 года

Сегодня имя Джессики Честейн у всех на слуху, и она может по праву быть довольна своей карьерой. Однако шла Джессика к этому довольно долго, несмотря на талант и внешность. Сначала она училась в Джульярдской школе, а по ее окончании довольствовалась эпизодическими ролями в телепроектах. Переломным для Честейн стал 2011 год, когда на экраны вышли сразу 2 серьезные ленты, получившие международное признание и принесшие актрисе всемирную известность и множество наград и номинаций: «Прислуга» Тейта Тейлора и «Древо жизни» Терренса Малика. На тот момент артистке было 34 года.

Октавия Спенсер, 48 лет

Октавия Спенсер трижды номинировалась на «Оскар», и один раз ей довелось уйти с церемонии со статуэткой в руках. Произошло это в 2011 году после съемок в картине «Прислуга». Тогда Октавии исполнилось 39 лет, а за плечами у нее были десятки фильмов и телесериалов, в которых она играла незначительные роли. Получив «Оскар», Спенсер добилась дальнейшего успеха, снявшись в таких лентах, как «Скрытые фигуры» и «Форма воды».

Джейн Линч, 60 лет

Джейн Линч снимается в кино с 1988 года, однако добиться статуса суперзвезды ей удалось лишь в 49 лет. Произошло это после того, как она получила роль Сью Сильвестр в сериале «Хор». Критики и зрители были в восторге от игры актрисы, за участие в этом проекте она получила «Эмми», «Золотой глобус», премию Гильдии киноактеров США и многие другие награды.

Джереми Реннер, 49 лет

Сыграв за последние 5 лет целый ряд запоминающихся ролей, Джереми Реннер доказал всем, что он разноплановый актер. Однако до того, как он впервые в возрасте 38 лет был номинирован на «Оскар» за главную роль в военном триллере «Повелитель бури» (2008), Реннер довольствовался скромными проектами. Одним словом, он просто пытался выжить в этой суровой среде под названием «Голливуд».

Виола Дэвис, 55 лет

До начала съемок в кино Виола Дэвис успела сделать успешную карьеру театральной актрисы. На экране же Дэвис долгое время мелькала в различных телесериалах, пока в 2008 году не получила номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» за свое 11-минутное появление в фильме «Сомнение». На этом артистка, разменявшая уже 4-й десяток, решила не останавливаться и позже снялась в таких значимых кинолентах, как «Прислуга» и «Ограды». За роли в этих картинах Дэвис выдвигалась на «Оскар», и во 2-м случае статуэтку ей все же удалось завоевать.

Наоми Уоттс, 52 года

Добившись успеха в качестве австралийской телевизионной актрисы, Наоми Уоттс переехала в Голливуд, чтобы покорить и его. И ей это удалось: в возрасте 33 лет она снялась в психологическом триллере Дэвида Линча «Малхолланд Драйв», а следом в ужастике «Звонок», принесшем ей широкую известность. После такого прорыва в карьере артистка участвовала в множестве киноработ, за роли в двух из них («21 грамм» и «Невозможное») Уоттс выдвигалась на «Оскар».

Лесли Джонс, 53 года

Комедийной актрисе Лесли Джонс не удавалось обрести популярность вплоть до 47 лет. С конца 1990-х Джонс играла небольшие роли в кино и сериалах, пока в 2014 году не произошел прорыв: ее пригласили в качестве сценариста в комедийное шоу «Субботним вечером в прямом эфире», а позже Лесли стала сниматься в нем и в качестве актрисы. Это способствовало продвижению ее кинокарьеры: Джонс участвовала в съемках таких известных фильмов, как «Девушка без комплексов» и «Охотники за привидениями».

Дженна Фишер, 46 лет

Дженна Фишер пыталась построить карьеру в Голливуде с середины 1990-х годов. Однако долгое время она играла лишь незначительных персонажей в кино и на ТВ. Все изменилось в 2005-м, когда 31-летнюю актрису утвердили на роль Пэм Бисли в сериале «Офис». Участие в этом проекте принесло Фишер не только мировую популярность, но и номинацию на «Эмми».

Эллисон Дженни, 60 лет

Эллисон Дженни является лауреатом семи «Эмми», семи премий Гильдии киноактеров США, в ее копилке «Золотой глобус», BAFTA и, наконец, «Оскар». Свою карьеру она начала в начале 1990-х и за это время снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов. Чаще всего Дженни доставались роли второго плана, однако именно одна из них и принесла ей заветную статуэтку Американской киноакадемии. Произошло это в 2018 году, когда на экраны вышла лента «Тоня против всех», которая имела широкий успех и привлекла внимание еще большей аудитории к талантливой актрисе.

Дженнифер Кулидж, 59 лет

Американка Дженнифер Кулидж наиболее известна своими характерными комедийными ролями эксцентричных женщин в возрасте. Ее дебют на экране состоялся в 1993 году в ситкоме «Сайнфелд». После этого Кулидж несколько лет мелькала в различных проектах, пока в 1999 году на экраны не вышла молодежная кинокомедия «Американский пирог». Роль мамы Стифлера принесла Дженнифер мировую популярность и обеспечила ее работой в других интересных лентах.