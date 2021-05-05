14 актеров и актрис, которые ради роли не боятся отказаться от статуса самых красивых звезд Голливуда

Все мы ценим актеров за талантливые перевоплощения и правдивые эмоции. Но иногда примерить на себя иной образ бывает не так-то просто. Или персонаж неоднозначный, или жизненная позиция героя не совпадает с мировоззрением артиста. Или, чтобы сыграть предложенную роль, нужно набраться смелости и отказаться от одного из главных своих профессиональных инструментов — красоты.

В сегодняшней подборке AdMe.ru — актеры, которые не побоялись пожертвовать своей привлекательностью ради роли.

Джаред Лето — «Отряд самоубийц»

Джаред Лето пополнил список актеров, сыгравших Джокера, в 2015 году. Он настолько погрузился в роль, что то и дело творил на съемочной площадке безумные вещи, заставляя всех поволноваться. Например, Лето подарил всем артистам — бойцам отряда самоубийц подарки в стиле Джокера. Не станем описывать их все, упомянем лишь, что Марго Робби получила живую крысу.

Том Круз — «Солдаты неудачи»

В этом фильме Том надел костюм, делающий его толще, протезы для рук (они непропорционально большие у персонажа) и парик с лысиной.

Наоми Харрис — франшиза «Пираты Карибского моря»

Наоми сыграла во франшизе «Пираты Карибского моря» гадалку Тиа Дальму. Во 2-й части также оказывается, что она является богиней Калипсо. Это имя переводится как «та, что скрывает». В «Одиссее» Гомера богиня удерживала самого Одиссея, не позволяя ему вернуться домой после Троянской войны. А в кино Тиа Дальма укрывала у себя капитана Барбоссу, которого все считали погибшим. Эта серия фильмов подарила нам еще нескольких пугающих персонажей.

Билл Найи — «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»

Капитана «Летучего голландца», грозного Дейви Джонса, сыграл Билл Найи. При создании персонажа была использована техника захвата движения, то есть внешность персонажа была сгенерирована компьютером. Хотя многие думают, что использовалась латексная маска.

Хавьер Бардем — «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

Изначально роль предлагали Кристофу Вальцу, но он отказался. Так Хавьер Бардем стал частью франшизы и появился в 5-й части, сыграв капитана Салазара.

Джоуи Кинг — «Притворство»

Джоуи сыграла Джипси Бланчард — девушку, которая пострадала от собственной матери. За роль в этом сериале Кинг была номинирована на премию «Эмми».

Хелена Бонэм Картер — франшиза «Гарри Поттер»

В любимой миллионами серии фильмов о Гарри Поттере Хелена Бонэм Картер сыграла верную приспешницу темного лорда Волан-де-Морта Беллатрису Лестрейндж.

Кейт Бланшетт — «Манифесто»

В «Манифесто» Кейт Бланшетт изобразила 13 персонажей. Среди них, наряду с обворожительными и притягательными образами, есть, к примеру, работница мусороперерабатывающего завода и бездомный.

Николь Кидман — «Время возмездия»

Роль Эрин Белл принесла Николь Кидман номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль».

Стефани Леонидас — «Вызов»

В «Вызове» Стефани играет представительницу инопланетной расы. Живут эти существа племенами. Внешность, как мы видим, напоминает человеческую, но отличия все же есть.

Марго Робби — «Две королевы»

Героиня Марго Робби в этом фильме — королева Англии и Ирландии Елизавета I. Грим и прически персонажей настолько впечатлили критиков, что фильм был удостоен номинации на премию «Оскар» в этой категории.

Мерил Стрип — «Чем дальше в лес...»

Благодаря убедительному образу ведьмы Мерил Стрип получила номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль.

Бетт Мидлер — «Фокус-покус»

Еще одна ведьма в нашей подборке — Бетт Мидлер в фильме «Фокус-покус».

Мишель Пфайффер — «Звездная пыль»

Конечно, в таком образе Мишель Пфайффер появляется на экране всего на несколько мгновений. В остальное время она, как и всегда, обворожительна. Там не менее ее перевоплощение настолько радикально, что наверняка запомнилось всем, кто видел фильм.