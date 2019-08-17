13 сериалов, которые под завязку набиты страхом и адреналином

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Ученые говорят, что чувство страха полезно для организма: небольшой стресс помогает справиться с депрессией и почувствовать себя по-настоящему живым. Вот почему люди любят экстремальные виды спорта и катание на американских горках. Однако есть безопасный способ встряхнуться — достаточно улечься на диван и включить ужастик.

Мы в AdMe.ru обожаем своих читателей и ради вас пересмотрели самые пугающие ТВ-сериалы, чтобы выбрать максимально крутые. Было страшно, но мы справились.

1. Хемлок Гроув

Хемлок Гроув — сонный городок в Пенсильвании. Кажется, что ничего особенного тут произойти не может. Но любители хорроров знают, что именно такие места и скрывают самые страшные тайны. Главные герои сериала, вампир и оборотень, пытаются раскрыть убийство девушки, чтобы снять с себя подозрения. В сюжете присутствуют все атрибуты, присущие жанру: тягостная атмосфера ожидания, что вот-вот из-за угла выскочит монстр, мрачные интерьеры и лихо закрученная интрига. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Рейтинг IMDb — 7,2

2. Салем

XVII век, ветеран войны возвращается в родной город Салем и обнаруживает, что жители открыли охоту на ведьм. Праведные пуритане с азартом выявляют и казнят женщин, которые занимаются черной магией. Колдуньи Салема вовсе не белые и пушистые: они совершают мрачные обряды и пакостят горожанам. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Рейтинг IMDb — 7,1

3. Террор

В 1848 году корабли «Террор» и «Эребус» отправляются к северному побережью Канады на поиск прохода из Атлантического океана в Тихий. Однако экспедиция пошла не по плану: суда вместе с экипажем оказываются заперты в ледяной пустыне. Людям предстоит пережить голод, отчаяние и встречу с белым медведем-мутантом. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Рейтинг IMDb — 8,0

4. Настоящая кровь

С тех пор как ученые изобрели синтетическую кровь под названием «True Blood», у вампиров отпала необходимость спать в гробах и убивать людей. Кровопийцы вышли из тени и начали вливаться в приличное общество. Однако все пошло не по плану: во-первых, многим людям не понравилось соседство с вампирами, а во-вторых, не все вампиры смогли отказаться от человеческой крови. Главная героиня Сьюки Стэкхауз — официантка, которая умеет читать мысли. Однажды Сьюки встретила «правильного» вампира и на пару с ним вступила в борьбу против плохих парней. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Рейтинг IMDb — 7,9

5. На зов скорби

В небольшом городке, затерянном среди гор, произошло нечто мистическое: люди, которые умерли много лет назад, стали возвращаться домой. Мужчины, женщины и дети приходят к родным и не подозревают о том, что их давно никто не ждет. Однако это событие лишь начало череды странностей, ожидающих город. В этом французском сериале нет кучи зомби, крови и прочих страшилок. Атмосфера ужаса достигается здесь с помощью непредсказуемых поворотов сюжета. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Рейтинг IMDb — 8,2

6. Изгой

У Кайла Барнса тяжелая судьба: в детстве над ним издевалась мать, а потом любимая жена обвинила его в нападении на дочь. Город, в котором живет наш герой, пропитан ненавистью и насилием. Кайл давно подозревал неладное, и оказалось, что часть населения одержима дьяволом. Барнс объединяется со священником и начинает борьбу с нечистью. Зрители, которые уже посмотрели 1-й сезон сериала, утверждают, что «Изгой» — это «Сверхъестественное» для взрослых. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Рейтинг IMDb — 7,4

7. За стенами

Неизвестный благотворитель подарил Лизе дом. Правда, дом этот оказался с сюрпризом: героиня находит дыру в стене, за которой скрываются бесконечные комнаты-лабиринты, населенные мистическими существами. «За стенами» — мини-сериал без типичных штампов, психологизм здесь сдобрен щепоткой психоделики. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1

Рейтинг IMDb — 7,0

8. Тайны Хейвена

Агент ФБР Одри Паркер прибывает в город Хейвен, чтобы расследовать убийство. Но из-за своего неуемного любопытства девушка ввязывается в мистическую историю: оказалось, что Хейвен давно служит пристанищем людям с паранормальными способностями. Теперь Одри просто обязана разобраться в том, что за чертовщина тут происходит. «Хейвен» — весьма вольная адаптация романа Стивена Кинга «Парень из Колорадо». Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Рейтинг IMDb — 7,6

9. Константин

Джон Константин — бывалый охотник на демонов. Герой безжалостно расправляется с нечистью и борется за добро. Однако вскоре Джону надоедает война: его душа проклята и все равно попадет в ад, так зачем тягаться с превосходящей силой? Но однажды демоны начинают угрожать дочери лучшего друга Константина. Охотнику приходиться вернуться, чтобы устроить чудовищам веселую жизнь. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Рейтинг IMDb — 7,5

10. Мгла

На провинциальный город опускается непроглядный туман. Это не просто каприз погоды: во мгле прячутся кровожадные чудовища. Группа людей, запертых в супермаркете, начинает борьбу за свою жизнь. Создатели сериала решили по-новому взглянуть на роман Стивена Кинга «Туман» и добавили несколько неожиданных сюжетных линий. Рейтинг «КиноПоиска» — 5,1

Рейтинг IMDb — 5,4

11. Перерождение

Ученые из секретной лаборатории решили создать лекарство от всех болезней, а получился вирус, который превращает людей в вампиров. Но однажды вирус вырывается из лаборатории, и в мире воцаряется хаос — одни люди становятся кровопийцами, а другие их жертвами. Земле грозит вымирание, и спасти планету может только девочка-сирота по имени Эми. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,3

Рейтинг IMDb — 7,4

12. Проповедник

У преподобного Джесси Кастера большие проблемы с алкоголем, да и веру в бога он потерял уже давно. Могущественное существо, дитя ангела и демона, вселяется в Джесси и вынуждает его отправиться на поиски Всевышнего. В сумасшедшем путешествии священника сопровождают бывшая девушка и вампир-ирландец. Сериал под завязку набит черным юмором, шутками на грани фола, довольно жесткими сценами и имеет рейтинг «18+». Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Рейтинг IMDb — 8,0

13. Внутри девятого номера

Сериал состоит из отдельных получасовых историй. По сути, это скетч-шоу, в котором смешаны хоррор и тонкий юмор. Над созданием сериала работали английские сценаристы, поэтому зрелище получилось незаштампованным. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Рейтинг IMDb — 8,4

А вы уже успели посмотреть что-нибудь из нашего списка? Давайте делиться впечатлениями (только без спойлеров).