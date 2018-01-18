Посмотрите, как выглядели персонажи любимых фильмов в первой и последней части

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Как быстро летит время! Мы привыкаем к героям франшиз и уже не замечаем их внешних изменений (если, конечно, между 1-м и 2-м фильмом не прошло 30 лет, например). И тем не менее, если сравнить героев в первом и последнем фильме, можно очень удивиться. AdMe.ru предлагает вам посмотреть, как же изменились наши любимые персонажи.

Невилл Долгопупс. Разница в 10 лет

На момент съемок фильма «Гарри Поттер и философский камень», 1-го из 8 частей поттерианы, Мэттью Льюису было 11 лет. Со временем смешной мальчишка вымахал в красавца-мужчину. В последнем фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II», который был снят в 2011-м, актеру был 21 год.

Изабелла Свон — Белла Каллен. Разница в 4 года

Кристен Стюарт было 17 лет на момент съемок 1-го фильма саги «Сумерки», который вышел в прокат в 2008 году. На момент завершающего фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (2012 год) ей уже было 22, в отличие от ее героини, навечно застрявшей в своих прекрасных 18. Эх.

Тор. Разница в 7 лет

В 1-м фильме о Торе, выпущенном в 2011 году, длинноволосому и мускулистому красавцу Крису Хемсворту было 28 лет. Актер и без грима смотрелся воплощением скандинавского бога грома. Но в фильме «Мстители: Война бесконечности», который только еще выйдет в 2018 году, мы уже увидим Тора в совсем ином виде, и дело тут даже не в том, что актеру уже 34.

Майкл Корлеоне. Разница в 18 лет

Харизматичный Аль Пачино одинаково прекрасен в свои 32 в «Крестном отце» 1972 года и в 50-летнем возрасте, когда он снялся в последнем фильме о «крестном отце» в 1990 году. Действительно, что-то вечно.

Джон Дориан. Разница в 9 лет

Зак Брафф снялся в 1-м сезоне сериала «Клиника» в 2001 году в возрасте 26 лет. На момент выхода заключительного, 9-го сезона «Клиники» (2010 год) ему исполнилось 35. К сожалению, новых сезонов сериала уже не будет.

Индиана Джонс. Разница в 27 лет

Еще одна долгоиграющая роль, уже в исполнении Харрисона Форда, который играл главного героя фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», вышедшего в далеком 1981 году (Харрисону было 39 лет). И повторил свой подвиг уже в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», вышедшем в 2008 году (актеру было уже 66 лет).

Леголас. Разница в 13 лет

Вечно молодой эльф в исполнении Орландо Блума впервые появился в фильме «Властелин колец: Братство кольца» (2001 год), который мгновенно стал легендой кинематографа. Актеру было 24 года, и он очень органично смотрелся в этом образе. Гораздо сложнее ему пришлось в 2014 году, когда вышел последний фильм о хоббитах «Хоббит: Битва пяти воинств». Ведь актеру было уже 37 лет. Но гримеры справились, и мы можем любоваться на вечно молодого Блума во всех фильмах о Средиземье. Ура.

Шелли Джонсон. Разница в 27 лет

Шикарная 47-летняя Мэдхен Амик, кажется, стала только красивее в 3-м сезоне «Твин Пикса», вышедшего в 2017 году. На момент 1-го сезона (1990 год) ей было 20 лет. Как быстро летит время, хорошо, что над некоторыми шедеврами оно не властно. Это касается и «Твин Пикса», и красотки Мэдхен.

Доминик Торетто. Разница в 16 лет

Брутальный Вин Дизель, кажется, не меняется от фильма к фильму. В 1-й части «Форсажа», снятой в 2001 году, ему было 34 года, а в фильме «Форсаж-8», вышедшем в 2017-м, — уже 50. А так и не скажешь.

Черная вдова. Разница в 8 лет

Таинственная и обольстительная Скарлетт Йоханссон впервые появилась в роли Наташи Романов в фильме «Железный человек — 2», вышедшем в 2010 году. 26-летняя актриса сильно запала в душу всем любителям комиксов. И мы увидим ее, правда, уже немного в ином образе, в этом году, когда выйдет в прокат фильм «Мстители: Война бесконечности». Скорее бы уже.

Бриджит Джонс. Разница в 15 лет

Неуклюжая и милая Рене Зеллвегер у многих ассоциируется с главным персонажем фильма «Дневник Бриджит Джонс» (2001 год). А ведь ей было уже 32. И хоть годы идут, обаяние Рене никуда не исчезает, что она ярко продемонстрировала в последнем фильме «Бриджит Джонс — 3», вышедшем в 2016 году.

Дэнни Оушен и Расти Райан. Разница в 6 лет

Неразлучная парочка Джорджа Клуни и Брэда Питта как «выстрелила» в фильме «11 друзей Оушена» образца 2001 года, так и не изменилась в 2007 году, когда вышел заключительный фильм «13 друзей Оушена»

Оби-Ван. Разница в 6 лет

Юэн Макгрегор в 28 лет блестяще сыграл роль джедая в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999), а в 34 «повторил» свою роль в фильме «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (2005). Больше его персонаж уже не появлялся.