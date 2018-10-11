13 отличных российских фильмов, где смешались и смех, и слезы, и любовь

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Российское кино мы смотрим реже, чем голливудское, и часто весьма интересные отечественные картины остаются незамеченными просто из-за того, что не имеют такой громкой рекламы, как зарубежные блокбастеры. Мы собираемся исправить это досадное недоразумение: выбирайте любой фильм из этого списка и наслаждайтесь.

AdMe.ru перечисляет российские фильмы последнего десятилетия, которые точно стоит посмотреть.

Дом Солнца, 2008

Саша — девушка из приличной семьи, у нее есть жених, она только что поступила в мединститут. Но неожиданная встреча с компанией хиппи во главе с парнем по прозвищу Солнце вырывает ее из привычной советской действительности. Саша отказывается от поездки в Болгарию по путевке и отправляется с новыми друзьями на юг, где ее ждет совсем другая жизнь: пиратское радио с западной музыкой, дискотеки, вино и таинственный дом Солнца. Эта история любви наполнена ностальгическими деталями 70-х: расклешенные джинсы и первый концерт «Машины времени», Высоцкий из окон и мороженое по 17 копеек, молодость и жажда свободы. Солнечный фильм, который Гарик Сукачев посвятил временам своей юности.

Небесный суд, 2011

Андрей и Вениамин — адвокаты небесного суда, который решает, куда попадет человек после смерти — в ад («сектор раздумий») или в рай («сектор покоя»). Последний поступок человека тщательно анализируется, ведь именно он отражает всю предыдущую жизнь умершего. Неожиданно в дело вмешиваются личные интересы: на скамью подсудимых попадает человек, который погиб, провалившись в канализационный люк, а за 10 минут до этого сделал предложение вдове Андрея.

Шапито-шоу, 2011

Лента состоит из 4 новелл, разбитых на 2 части: «Любовь и дружба» и «Уважение и сотрудничество». Все герои этого фильма-лабиринта (отец и сын, которые не виделись много лет; парень и девушка, которые познакомились в интернете и пытаются понять, есть ли у них общее будущее; глухой пекарь, который поссорился со своими глухими друзьями и путешествует с группой телевизионщиков; музыкант, похожий на Виктора Цоя и зарабатывающий на жизнь исполнением его песен) приезжают в южный городок, где каждый из них переживает свою собственную драму.

Еще один год, 2013

Молодая пара недавно переехала из провинции в столицу, и целеустремленная и общительная Женя тут же устроилась дизайнером в модное издание, а замкнутому домоседу Егору приходится сложнее: не найдя работу по специальности, он начинает работать таксистом. Различия в жизненных установках приводят к ссорам, в которых все чаще всплывает слово «развод». Фильм о хрупкости любви — о том, что знакомо нам всем.

Однажды, 2013

Астрахань, 70-е годы. Лешке 16, и он влюблен в Таньку, 17-летнюю девушку своего погибшего в аварии брата. Она считает себя взрослой и гуляет с ребятами из другого, враждебного, района. Лешка везде следует за девушкой, и Таня предлагает ему сыграть с ней в «американку» — пари, по условиям которого проигравший исполняет любое желание победителя. Фильм о поре взросления, в котором тщательно воссозданы узнаваемые детали эпохи «оттепели».

Звезда, 2014

Юная провинциалка Маша мечтает о карьере актрисы, но пока ей приходится работать сиделкой при больном старике и копить деньги на пластические операции. Рита — светская львица и любовница стареющего замминистра, у которой никак не получается забеременеть и построить дружеские отношения с пасынком любовника, 15-летним дерзким подростком Костей. Однажды Маша и Рита знакомятся, Костя влюбляется в Машу, и вскоре судьбы всех героев тесно сплетаются, что приводит к совершенно неожиданному финалу.

Как меня зовут, 2014

17-летняя Оля едет с подругой Сашей в Крым, чтобы познакомиться с Сергеем, своим отцом, который расстался с ее матерью еще до ее рождения. Уже на пороге отцовского дома девушки меняются местами, и Оля представляется Сашей, а Саша — Олей. Отец, растерянный внезапной встречей с «дочерью», предлагает обеим пожить в его доме на берегу моря. Узнав, что Сергей никогда не планировал отыскать ее, Оля быстро разочаровывается в нем, а вот Сашу, наоборот, трогает его неуклюжая забота, и она влюбляется. Нежный фильм о любви и противоречиях, которые она приносит в нашу жизнь. Одну из главных ролей в фильме исполнил звезда «Возвращения» Константин Лавроненко.

Класс коррекции, 2014

Лена Чехова прикована к инвалидной коляске и поэтому несколько лет училась дома. Но теперь она поступила в коррекционный класс, где учатся дети с различными отклонениями. Всему классу предстоит сложный экзамен, но Лена никак не может сосредоточиться на учебе: в нее влюбляется классный хулиган, а у нее самой начинается роман с главным красавчиком класса, что вызывает неодобрение учителей и провоцирует жестокость одноклассников. Драма про первую подростковую любовь с небанальным сюжетом и глубоким смыслом.

Пионеры-герои, 2015

Трое школьных друзей переехали в Москву и сделали карьеру: Андрей — политический аналитик, Ольга — актриса, а Катя работает в PR-агентстве. Каждый из них в своем советском детстве мечтал о подвигах и был уверен, что впереди его ждет светлое будущее. И вот это будущее с квартирами в ипотеку, машинами и дачами наступило, но почему-то не приносит счастья. Этот фильм — не столько история о кризисе 30-летних, сколько признание в любви советскому детству, и если вы родом из октябрятско-пионерского прошлого, посмотрите его обязательно.

14+, 2015

В этой современной истории про Ромео и Джульетту снялись не профессиональные актеры, а обычные школьники, которых нашли в соцсети «ВКонтакте». Разворачивается она в обычном спальном районе большого города, где 14-летний Леша видит на улице 14-летнюю Вику и влюбляется. Он находит ее в соцсетях и выясняет, что она из соседнего района, который враждует с его районом. Вика отвечает парню взаимностью, и теперь влюбленным предстоит противостояние с хулиганом Волковым и его шайкой. Фильм для семейного просмотра, который может стать началом важного разговора с детьми о любви и взрослении.

Призрак, 2015

Амбициозный и талантливый авиаконструктор Юрий Гордеев готовится продемонстрировать свой лучший самолет ЮГ-1 на выставке в Жуковском и выиграть правительственный тендер, но погибает в автокатастрофе как раз накануне события. Он становится призраком, которого никто не замечает. Никто, кроме неуклюжего и закомплексованного школьника Вани Кузнецова. У подростка полно своих проблем: гиперопека матери, издевки одноклассников и неразделенная любовь, и ему не до каких-то там призраков. У Юрия и Вани есть только 9 дней на то, чтобы фирма Гордеева выиграла тендер, а Ваня решил свои проблемы. И конечно, у них все получится. Доброе смешное кино для семейного просмотра.

Он — дракон, 2015

Княжну Мирославу прямо с ее собственной свадьбы с богатырем Игорем похищает огнедышащий дракон и уносит в пещеру на загадочном острове. Там Мира знакомится с человеком, который не знает своего имени, и называет его Арманом. Вскоре выясняется, что Арман — это и есть дракон в облике человека. Путь к заколдованному острову может найти лишь тот, кого любит Мира, и Игорь мог бы спасти ее, но только девушка чувствует, что влюбляется в того, кто ее пленил. Невероятно красивое фэнтези, которое стоит посмотреть всей семьей.

Сердце мира, 2018

На тренировочную станцию, расположенную где-то в глуши, хозяева привозят своих собак, чтобы натаскать их для охоты. Здесь же работает ветеринаром немногословный и тихий Егор, которому гораздо легче находить общий язык с животными, чем с людьми. Егор ухаживает за лисами, собаками, барсуками и втайне мечтает стать членом семьи своего хозяина, который живет при станции с женой, дочерью и внуком. Но тяжелое прошлое Егора настигает его, грозя отобрать все то немногое, что у него есть. «Сердце мира» — новый, тонкий и искренний, фильм сценаристки «Аритмии» Наталии Мещаниновой.

Какой фильм из этого списка вы бы посмотрели первым?