13 фактов о свежем мультфильме «Душа», в котором Pixar решилась заговорить с детьми о мире по ту сторону жизни

Наверняка вы и сами замечали, что что-то поддается изучению легче, а что-то, как ни старайся, так и остается орешком, который невозможно раскусить. И тогда вы задумываетесь: почему одни успешнее реализовываются в музыке, другие в математике, а третьи в бизнесе? На этот вопрос у великих умов человечества нет четкого ответа, только предположения. Pixar тоже решила включиться в это обсуждение. Студия не только поразмышляла о главных вопросах жизни, но и замахнулась показать, как устроена душа человека, в своем новом мультфильме «Душа».

Мы в AdMe.ru заинтересовались громкой премьерой, посмотрели и здорово вдохновились ею. Поэтому было решено рассказать чуть больше об этом мультфильме, в котором, пожалуй, впервые поднимается такая важная тема. А в бонусе можно будет увидеть процесс создания «Души».

Мир мультфильма создавался 23 года

По словам режиссера Пита Доктера, идея подобного мира появилась, когда 23 года назад у него родился сын. До этого момента режиссер считал, что личные качества развиваются через взаимодействие с другими людьми. Однако на примере сына, который сразу стал проявлять свой характер, он понял, что мы все рождаемся уже с каким-то определенным набором черт.

Нью-Йорк был выбран местом действия осознанно

Создатели мультфильма хотели сделать места узнаваемыми, поэтому, когда было окончательно решено развивать тему музыки и джаза, выбор пал на Нью-Йорк. Режиссер объясняет это тем, что хоть город и не является местом рождения джаза, однако считается столицей этого жанра как минимум в Америке. Второй режиссер Кемп Пауэрс добавил, что Нью-Йорк — динамичный город. В мультфильме хотели показать, что наша жизнь зависит еще и от связей, которые мы устанавливаем друг с другом. В Нью-Йорке сделать это легко, потому что можно запросто с кем-то столкнуться на улице.

У главного героя есть прототип

Питер Арчер — учитель музыки, который в июне 2020-го ушел на пенсию после 34 лет работы в одной из школ Нью-Йорка. Режиссеры мультфильма не только вдохновлялись Питером при создании Джо Гарднера, но и попытались показать класс, в котором работал Арчер. В своем интервью он рассказал, что Пит Доктер постоянно у него спрашивал: «Правильно ли я это понял? Верно ли тут?» Вместе с командой он даже приехал делать замеры помещения в школе. И надо сказать, что в итоге Pixar удалось максимально реалистично передать все детали.

Душа 22 получила свое имя неслучайно

В Pixar редко бывают случайные детали, поэтому имя главной души тоже говорящее. Дело в том, что 22 — это количество фильмов, которые вышли в студии до «Души». А еще в компании есть 22 правила, которыми они руководствуются при создании историй.

«Производственные дети» мультфильма

У Pixar есть традиция в титрах добавлять раздел «производственные дети», где указаны члены команды, у которых за время работы над проектом родились дети. «Душа», конечно, не стала исключением, только название этого раздела изменилось в соответствии с тематикой мультфильма. 29 малышей были упомянуты в категории «Недавние выпускники семинара душ».

В мультфильме есть посвящение ключевым сотрудникам Pixar

У души 22 есть целая коллекция учителей, которые пытались зажечь в ней искру. Среди них можно увидеть не только Альберта Эйнштейна, Марию Кюри, Мухаммеда Али, Марию Антуанетту, но и еще двух ушедших из жизни аниматоров Pixar. Джо Грант и Джо Ранфт работали над «Историей игрушек», «Корпорацией монстров», мультфильмом «Вверх».

На вагоне метро написан код из «Корпорации монстров»

В «Корпорации монстров» 2001 года код 2319 означал, что среди монстров появился разносчик человеческой заразы, то есть когда вещь из человеческого мира попадала в мир монстров. В мультфильме «Душа» этот код тоже появляется — в эпизоде, когда 22 в теле Джо наслаждается выступлением музыканта на перроне. «Корпорация монстров» — первый полнометражный мультфильм, который режиссировал Пит Доктер, поэтому отсылки именно к этой работе не удивляют.

Грузовик «Планета пицца» появляется и в «Душе»

Впервые грузовик появился в «Истории игрушек» и с тех пор путешествует по всем мультфильмам Pixar. И было бы странно не обнаружить его и в последней работе студии. Здесь он появляется в «Зале всего». К слову, в этом зале можно найти очень много других отсылок к различным мультфильмам.

Классическая пасхалка Pixar

Во всех мультфильмах Pixar создатели оставляют где-нибудь надпись «А113». Дело в том, что в комнате с таким номером учились Джерри Рис, Джон Лассетер и Брэд Бёрд, которые работали над первыми мультфильмами студии. Эти же цифры спрятаны и в «Душе» — в «Зале всего», на указателе в правой части кадра.

Крыса, которая украла пиццу

Создатели «Души» не обошли яркое событие, которое всколыхнуло весь интернет. 5 лет назад в сети стало вирусным видео, где крыса тянет кусок пиццы в нью-йоркском метро. В мультфильме есть момент, когда кот крадет пиццу, но сценаристы решили добавить в кадр еще и знаменитую крысу.

В мультфильме показана душа Мериды

В «Зале всего» души должны найти свою искру. В эпизоде, когда душа Джо и 22 проходят по залу, нам показывают душу, которая стоит перед мишенями и тренируется. Попав в центр, душа заполняет свой последний кружок — это та самая искра. Это отсылка к мультфильму «Храбрая сердцем», в котором Мерида ловко обращается с луком и стрелами.

Формула на доске в лаборатории имеет отношение к шоколаду

Когда 22 пытается найти свою искру в химической лаборатории, на доске написана формула, которая соответствует теобромину. Это химическое соединение было выделено из какао-бобов. Именно поэтому после того, как душа запустила реакцию, облако было окрашено в коричневый цвет. Есть также мнение, что тут есть отсылка к мультфильму «Вверх», в котором главный герой Рассел очень любил эту сладость. Пит Доктер срежиссировал «Вверх», поэтому вполне реально, что здесь действительно есть намек на его предыдущую работу.

Анонс нового мультфильма студии

Pixar любит вставлять детали, которые указывают на следующий проект, над которым работает команда. Так, в мультфильме «Душа» есть плакат с надписью Portorosso, который анонсирует следующий мультфильм студии — «Лука». Действие картины будет проходить в Итальянской Ривьере.

Анонс мультфильма «Душа» тоже был: в картине «Вперед» в доме троллей лежала пластинка Доротеи Уильямс — джазовой исполнительницы, которая является кумиром Джо Гарднера в «Душе».