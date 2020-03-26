12 случаев, когда под масками положительных персонажей скрывались эгоисты и токсичные личности

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Учитывая, как много поклонников у культовых злодеев кинематографа вроде Джокера, неудивительно, что зрители проникаются симпатией к положительным с виду персонажам, которые на самом деле этого не заслуживают. Как и в реальной жизни, на телеэкране люди часто выдают себя за тех, кем не являются, маскируя собственные изъяны безграничным обаянием или остроумием. Даже среди наших любимых персонажей фильмов и сериалов найдется немало личностей, которым мы зря прощаем скверное поведение.

Мы в AdMe.ru попробуем разобраться, каким киногероям удалось обвести зрителей вокруг пальца и покорить их сердца, несмотря на кучу недостатков.

1. Кейт Остин («Остаться в живых»)

С первых серий проникнуться этим персонажем легко, но по мере развития сюжета симпатизировать Кейт становится все сложнее. Она неизменно ведет себя так, будто знает все лучше остальных. Остин зарекомендовала себя высокомерным и эгоистичным человеком, который не спешит отвечать за свои поступки и ждет, что ее ошибки исправит кто-то другой. Моногамной ее тоже не назовешь, ведь Кейт все сезоны буквально разрывалась между Джеком и Сойером (часто это зависело от того, кто для нее представлял наибольшую выгоду в конкретный момент).

2. Альбус Дамблдор (цикл фильмов о Гарри Поттере)

Поначалу Дамблдор кажется великим волшебником, искусным стратегом и хорошим наставником. Однако герой он все-таки спорный. Со временем понимаешь, что Гарри для Дамблдора был всего лишь пешкой. Так, например, Дамблдор прекрасно понимал, что Поттеру придется уничтожить крестраж в себе, чтобы победить Волан-де-Морта, а ради этой цели Альбус был готов на все. Да и преподаватель из Дамблдора весьма жесткий, достаточно вспомнить хотя бы его отношение к Тому Реддлу в приюте.

3. Элли Гамильтон («Дневник памяти»)

Фильм Ника Кассаветиса был признан лучшей мелодрамой XXI века, однако отношения главных героев без преувеличения можно назвать токсичными, и во многом из-за поведения Элли. У девушки был несносный характер. Она часто вела себя как ребенок, капризничала и срывалась на Ноа по пустякам. Кроме того, Элли изменила своему жениху с парнем, которого не видела несколько лет. Учитывая все это, героине Рейчел Макадамс не так-то просто симпатизировать и сопереживать.

4. Шелдон Купер («Теория Большого взрыва»)

У Шелдона огромная армия поклонников, и мы не можем не согласиться, что без такого яркого персонажа сериал многое бы потерял. Однако в реальной жизни мало кто из нас захотел бы иметь такого друга или парня, как Купер, — эгоцентричного, грубого и социопатичного. Он неоднократно доводил Эми до слез и некрасиво поступал со своими близкими, даже не осознавая своих ошибок.

5. Робин Щербатски («Как я встретил вашу маму»)

Робин не планировала выходить замуж и иметь детей, но знала, что об этом больше всего мечтает Тед. Несмотря на это, она согласилась с ним встречаться, понимая, что их роман — это путь в никуда. Так и вышло, после чего у Робин завязались отношения с другом Теда, Барни, что главный герой воспринял весьма болезненно. Но и на этом дело не остановилось. Позже Робин манипулировала Барни, чтобы тот расстался со своей девушкой Норой, когда поняла, что все еще питает к нему чувства. Немного эгоцентрично, вы так не считаете?

6. Джерри («Том и Джерри»)

В детстве мышонок казался большинству из нас умным и забавным, но с возрастом понимаешь, что он без причины делал жизнь кота невыносимой. Типичный эпизод мультсериала выглядит примерно так: Том счастливо живет со своей хозяйкой, затем появляется Джерри и ворует на кухне еду. Хозяйка грозится выбросить кота из дома, если тот не поймает мышь. Том постоянно попадает в неприятности из-за Джерри. Так кто же из главных героев на самом деле злодей?

7. Джек Шепард («Остаться в живых»)

На первый взгляд Джек кажется самым положительным персонажем сериала, но и у него найдется парочка недостатков. Достаточно вспомнить, как он постоянно подвергал себя опасности, пытаясь казаться бесстрашным и ощутить себя героем. И это притом что Джек был единственным врачом на острове. Есть в этом некоторое тщеславие, согласитесь? Кроме того, он постоянно пытался зарекомендовать себя лидером и контролировать все происходящее, в том числе то, что его никак не касалось.

8. Кристина Янг («Анатомия страсти»)

Героиня Сандры О быстро подкупила зрителей своим остроумием, энергичностью и амбициозностью. Вот только как персонаж Кристина практически не развивалась, оставаясь все такой же карьеристкой. Да и тщеславия Янг не занимать: она не упускала возможности напомнить всем вокруг, какой она первоклассный врач, даже когда в этом не было необходимости.

9. Джей Ди («Клиника»)

Хотя Джей Ди можно смело назвать сердцем сериала и на первый взгляд веселым и обаятельным персонажем, недостатков у него найдется немало. Он едва ли не устраивает истерику каждый раз, когда ему не удается добиться своей цели. А сколько раз Джей Ди поступал безрассудно, не думая о других людях! Вспомните, например, как он поцеловал Карлу, девушку своего лучшего друга.

10. Роза («Титаник»)

Еще одна культовая мелодрама, в которой пронзительная история любви главных героев заставила зрителей закрыть глаза на их неоднозначные поступки. Не будем забывать, что поначалу Роза вела себя очень высокомерно, как типичный представитель высшего класса. Она также изменила своему жениху, а когда после крушения «Титаника» они с Джеком оказались в ледяной воде, Роза даже не предложила ему забраться на дверь (хотя, как показал шуточный эксперимент, там легко могли разместиться 2 человека).

11. Барни Стинсон («Как я встретил вашу маму»)

Барни, пожалуй, самый яркий персонаж сериала, который получился таковым во многом благодаря харизме и обаянию Нила Патрика Харриса. Но все же не будем отрицать, что он был патологическим лжецом и эгоистом. В большинстве случаев Барни думал исключительно о себе. А уж на какие только ухищрения он не шел, чтобы закадрить очередную девушку! Он также изменил Норе, хотя мог расстаться с ней, прежде чем возобновлять отношения с Робин.

12. Дэниэл Хиллард («Миссис Даутфайр»)

Намерения у главного героя были самые благие: он всего лишь хотел чаще видеться со своими детьми, из-за чего и решился выдать себя за пожилую гувернантку. Но, с другой стороны, Дэниэл пытается добиться своего путем лжи и манипуляций. К тому же он намеревался настроить бывшую жену против ее нового возлюбленного и даже едва не лишил его жизни, хотя Стюарт прекрасно обходился с Мирандой и детьми.

Какие еще персонажи фильмов и сериалов, на ваш взгляд, не такие уж положительные, как кажется поначалу?