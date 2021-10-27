12 персонажей, которых мы раньше любили. А теперь хотим спросить их: «Да что же вы творите?»

Зрители сопереживают обаятельным героям. При этом неважно, насколько правильные с моральной точки зрения поступки совершает персонаж. Взять, к примеру, Локи из киновселенной Marvel. По сюжету он совсем не белый и пушистый, но такой харизматичный, что многие полюбили его, а не положительного Тора.

Мы в AdMe.ru пересмотрели популярные киноленты и задумались, а так ли хороши наши любимые герои.

Джейн, «Джейн Эйр»

«Джейн Эйр» — одна из самых известных и популярных на планете историй любви. Все жалеют бедняжку Джейн и восхищаются ее «правильностью». Однако из-за собственной гордости девушка ушла от любимого, который был готов ради нее на все. Законченная эгоистка, она разрушила жизнь не только свою, но и всех обитателей дома. Лишь благодаря череде случайностей все остались живы и история закончилась хорошо. Я прошла путь от «обожаю» до «терпеть не могу». Мистер Рочестер богат, у него хорошие манеры, он глубокий и интересный человек. Джейн же неказистый и ничем не примечательный изгой. Она бросает его, а когда внезапно становится богатой, решает спасти. Возможно, ради собственного удовлетворения. © Feifei Wang / Quora



Элизабет, «Пираты Карибского моря»

Избалованная девчонка, выросшая в достатке и роскоши. Характер у нее далеко не сахар. Она привыкла к тому, что все бегают вокруг нее на цыпочках и исполняют ее прихоти. Элизабет пыталась командовать то Джеком, то Уиллом, то другими пиратами. Причем сама советы и команды игнорировала. Когда ее указаниям не следовали, девушка становилась жестокой и всеми правдами и неправдами добивалась своего. Зная о чувствах Джека, она поцеловала его и в то же время приковала наручниками к кораблю, практически подарив кракену. Мисс Суонн фактически сломала жизнь капитану Норрингтону, да и Уиллу проблем добавила. Героиня постоянно использовала других в своих целях и ни капельки этого не стеснялась.

Сьюзан, «Отчаянные домохозяйки»

Многим зрителям неуклюжесть Сьюзан вовсе не кажется милой. Притворяясь невинной овечкой, девушка всегда преследует корыстные цели. Конечно, остальные герои тоже те еще фрукты, но Сьюзан, в отличие, к примеру, от Габи, при этом строит из себя святую невинность. Она пыталась отбить Майка у Кэтрин и вмешивалась в личную жизнь подруг. Пользователи сети считают Сьюзан самым эгоистичным персонажем сериала. Свои проблемы она вечно перекладывает на других: мужа, друзей, дочь. При этом постоянно ноет, жалуется и требует, чтобы ее спасали.

Эллисон Кэмерон, «Доктор Хаус»

На первый взгляд Кэмерон идеальна. Трудолюбивый и талантливый врач, любящая девушка, хороший друг. Однако она, не задумываясь, бросает мужа, когда у того появляются проблемы. То покидает команду, то возвращается, заставляя Хауса искать себе замену. Без зазрения совести сует нос в чужие дела и раздает советы. Так называемые принципы Кэмерон — бред 8-летней девочки. Ее вечное желание быть лучше невероятно раздражает. Она живет в какой-то другой реальности, где никто не погибает и вокруг происходит только хорошее. Она, безусловно, худший персонаж, которого я когда-либо видел не только в «Докторе Хаусе», но и вообще. © pinelakias / Reddit

Гэндальф, «Властелин колец»

По сюжету Гэндальф — мудрый волшебник, который способен справиться с практически любым злом. Но несмотря на это, хоббиты рядом с ним постоянно попадают в неприятности. Да и не стоит забывать, что именно Гэндальф дважды отправлял маленьких человечков в опасное и сложное путешествие. При этом часть информации маг утаивает: нечего простым смертным все знать. Да и своим могуществом он пользуется по настроению: один раз приходит на помощь, другой раз — нет. При этом старик постоянно всех ругает: Бильбо, Фродо, Боромира.

Пиппин, «Властелин колец»

Пиппин вместе с другими отправляется в опасное путешествие ради спасения всего мира. Иногда он проявляет себя как храбрый персонаж, к примеру когда спасает Фарамира. Но, в отличие от Фродо и Сэма, им скорее движут любопытство и жажда авантюры, а не желание помочь близким и спасти человечество. Пиппин и его друг Мерри частенько воруют, объедают своих друзей. А еще из-за этого парня другие герои несколько раз оказывались в опасности. К примеру, по вине Пиппина Гэндальф мог лишиться жизни: хоббит с любопытством оглядывался вокруг и уронил в глубокий колодец скелет, чем и привлек орков.

Пуаро, «Пуаро Агаты Кристи»

Мсье Пуаро — чрезвычайно умный, внимательный и хорошо воспитанный (в отличие от Шерлока Холмса) детектив. Но у некоторых читателей и зрителей он вызывает раздражение. Сыщик не любит делиться своими догадками до последнего, из-за чего окружающие оказываются в неудобном положении. Злостный манипулятор, он не забывает издеваться над Гастингсом, командует людьми, да и высокомерия ему не занимать. Ходят слухи, что Пуаро не любила сама Агата Кристи. Писательнице не нравились некоторые черты его личности.

Винни Пух, «Винни Пух»

Добрый и милый Винни Пух выводит некоторых зрителей из себя. Сказочный медведь явно не образец для подражания. Персонаж не развивается, а только ест и паразитирует на друзьях. Он готов на все ради банки меда, поддается эмоциям и часто ставит своего друга Пятачка в неловкое положение. Кто-то считает, что у медведя даже есть какое-то психическое расстройство.

Белль, «Красавица и Чудовище»

Есть мнение, что Белль — худшая диснеевская принцесса. Она ничего не умеет, праздно читает, пока другие работают, то и дело посмеивается над чудаковатым отцом. Девушка не способна следовать правилам, не умеет общаться с людьми. К тому же она не склонна к самопожертвованию. Ариэль вот, к примеру, готова была расстаться с голосом. Белль же своим благополучием жертвовать не собиралась. Она переезжает в замок к Чудовищу только потому, что у нее не осталось другого выбора.

Энн, «Энн»

В начале сериала Энн буквально еще ребенок, но персонаж кажется зрителям очень незрелым даже для своего возраста. От проблем и сложностей она сбегает, постоянно грубит и не стесняется задеть чужие чувства. Казалось бы, с возрастом героиня должна эволюционировать и забросить свои детские замашки. Но в последних сезонах сериала Энн все так же инфантильна.

Ассан, «Люпен»

Главный герой представлен нам как благородный вор, который виртуозно совершает ограбления, заметает следы и уходит от полиции. А еще он безумно любит своего сына. Но при этом на оборудование для своих темных делишек герой не скупится, а вот алименты регулярно не платит.

Дафна, «Бриджертоны»

Дафна — сильный и уверенный в себе персонаж, к тому же она явно неглупа. Однако некоторые поступки девушки заставляют усомниться в ее идеальности. О собственных обидах, желаниях и целях она напрямую не говорит, заставляя всех вокруг догадываться о своих мыслях. Героиня фактически плюет на мнение Саймона, который четко обозначил свою позицию: он не хочет иметь детей. Но Дафна умело манипулирует мужем и добилась своего практически силой.