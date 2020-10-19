12 горячих мужчин прошлого, в которых женщины влюблялись с первого взгляда и на всю жизнь

Хотя красота и мода — понятия весьма относительные, глядя на некоторых кумиров убеждаешься в том, что настоящая привлекательность, харизма и обаяние легко пройдут испытание временем. Возможно, нынешнее поколение посчитает, что каким-то героям прошлого века не хватало маскулинности или, наоборот, смазливости, которыми славятся современные звезды, но актеры из нашей подборки умели вскружить женщинам голову и без этого.

Мы в AdMe.ru с удовольствием перенеслись в золотой век мирового кинематографа и вспомнили мужчин, в которых влюблялись с первого взгляда и на всю жизнь.

1. Марлон Брандо

Безграничное обаяние, красота и волевой характер сделали Брандо одним из главных героев своего времени. Про таких говорят «плохой парень». Бурная личная жизнь и огромная армия поклонниц привели к тому, что у актера появилось на свет 11 детей — и это только официально.

2. Гэри Купер

Герой вестернов, за свою карьеру актер снялся в более чем 100 фильмах. Огромное количество романов не помешали Куперу реализоваться в профессии и завоевать репутацию не только сердцееда, но и иконы стиля.

3. Джеймс Дин

Роль в фильме «Бунтарь без причины» сделала Джеймса Дина героем молодежи того времени. Он единственный актер, которого дважды номинировали на «Оскар» посмертно. Яркая карьера и гибель Дина, окутанная тайнами и конспирологическими теориями, сделали его поистине культовой личностью.

4. Джордж Пеппард

Большинство зрителей запомнили актера как писателя-неудачника из легендарной экранизации романа «Завтрак у Тиффани», хотя Пеппарду, несмотря на «положительную» внешность, чаще доставались роли крутых парней в триллерах и вестернах.

5. Монтгомери Клифт

Скульптурные черты лица, большие глаза и аристократические манеры быстро проложили Клифту путь на большой экран. Однако один из главных идолов 1950-х был очень разборчив в выборе ролей: от многих проектов он отказался по личным соображениям.

6. Майкл Кейн

За свою карьеру Кейн снялся более чем в 150 фильмах, завоевав огромную армию поклонниц. С особой силой трепетать женские сердца заставил его герой Элфи, красавец-ловелас, который менял женщин, словно перчатки. А вот в жизни актера бабником никак не назовешь: на своей второй супруге Шакире он женат с 1973 года.

7. Кэри Грант

В фильмах 30-х годов Грант создал образ плейбоя еще до того, как само это понятие вошло в обиход. Его без преувеличения можно назвать главным джентльменом Голливуда ХХ века. Герои актера были воплощением элегантности, мужественности и невероятной притягательности.

8. Пол Ньюман

У актера было все для того, чтобы стать объектом восхищения, — бездонные голубые глаза, точеный торс, уверенность в себе и прекрасное чувство юмора. К ногам Ньюмана падали миллионы женщин, однако он был верен своей супруге, актрисе Джоан Вудворд.

9. Ален Делон

Одни его боготворят, другие считают слишком самовлюбленным. Но то, что Делон сумел стать одним из самых востребованных актеров своего времени не только во Франции, но и за ее пределами, у него не отнять. Обаянию и магнетической красоте кинозвезды просто невозможно было противостоять.

10. Тони Кёртис

На стыке 1950–1960-х Кёртис был одним из самых популярных и востребованных актеров. Хотя прославился он благодаря комедийным лентам (включая шедевр мировой классики «В джазе только девушки»), ему прекрасно удавались и драматические роли.

11. Жан Маре

Актер, художник, каскадер, писатель — вот далеко не полный список того, кем за свою жизнь успел побывать француз Жан Маре. Он был одержим желанием нравиться окружающим, поэтому вся его деятельность преследовала цель восхищать поклонников, что удавалось ему без труда.

12. Уоррен Битти

После мирового успеха ленты «Бонни и Клайд» Битти возглавил новое поколение кумиров своего времени, сместив с пьедестала представителей золотой эпохи, а о его любовных похождениях и вовсе слагали легенды.