12 новогодних фильмов, которые созданы для того, чтобы согревать душу холодными зимними вечерами

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До Нового года остается совсем немного времени, а это значит, что пришло время есть мандарины, наряжать елку, смотреть любимые рождественские комедии и вообще всеми силами создавать себе праздничное настроение.

И чтобы помочь вам зарядиться волшебной атмосферой уже сейчас, мы в AdMe.ru подготовили 12 незаурядных новогодних фильмов, которые вы, возможно, еще не смотрели или смотрели, но забыли. И если вы утомились смотреть одни и те же праздничные фильмы из года в год, то наша подборка точно придется вам по вкусу.

Рождественская путаница (2013)

Эта уютная новогодняя история просто создана для тех, кто любит смотреть доброе кино, обернувшись пледом, попивая горячий шоколад и поедая вкусняшки. Девушка по имени Элис летит на Рождество знакомиться с родителями своего жениха, амбициозного бизнесмена Уилла. В аэропорту на нее сваливается 33 несчастья: теряется багаж, да еще и телефон выходит из строя. Хорошо, что на помощь приходит очаровательный незнакомец Мэтт, случайное знакомство с которым оборачивается невероятным приключением.

Новогодний экспресс (2018)

31 декабря в одном из вагонов поезда «Москва — Санкт-Петербург» собираются совершенно разные люди с непохожими судьбами, но всех их объединяет одно — надежда на то, что в новом году все изменится. Это душевное новогоднее кино с непередаваемой праздничной атмосферой, после просмотра которого действительно начинаешь верить в чудеса. А виды новогоднего Санкт-Петербурга доставляют особое эстетическое наслаждение.

На месте принцессы (2018)

Замечательный новогодний фильм для тех, кому не хватает романтики в это предпраздничное время. Высокопоставленная герцогиня Маргарет как две капли воды похожа на «простолюдинку» из Чикаго по имени Стэйси. Невинная затея поменяться местами обернулась для девушек настоящим подарком судьбы — конечно, не без помощи волшебства.

Бриджит Джонс — 3 (2016)

Прошло 12 лет, прежде чем всеми любимая Бриджит Джонс вернулась на большой экран. Исчезли проблемы с лишним весом, карьера наконец пошла в гору, но Бриджит Джонс не была бы Бриджит Джонс, если бы не ее безупречная способность вляпываться в дурацкие истории. Легкий фильм, сдобренный искрометным юмором, понравится всем, кто любит теплые, душевные истории с хеппи-эндом.

Со мною вот что происходит (2012)

Пронзительный фильм-рассуждение, который оставляет после себя приятное послевкусие. Два уже взрослых лысеющих сына в преддверии Нового года узнают о неизлечимой болезни отца. После встречи с врачом оба спешат домой: один к себе в московскую квартиру, другой к семье в Волгоград, но попадают в пресловутые московские пробки, где ведут разговоры о жизни, вспоминают себя и свое детство. Великолепные диалоги, тонкий ироничный юмор, блестящая актерская игра, знакомая всем мелодия из «Иронии судьбы» — все сошлось воедино и сделало этот фильм шедевром российского кинематографа.

Человек, который изобрел Рождество (2017)

Молодой английский писатель Чарльз Диккенс, столкнувшись с творческими неудачами и финансовыми трудностями, решает написать и, несмотря на отказ издательства, самостоятельно опубликовать «Рождественскую песнь», впоследствии ставшую символом прощения, милосердия и любви. Это трогательная история о вере в свою мечту и о том, как создается рождественское чудо, которое и через сотни лет будет призывать делать добро и никогда не унывать.

Суженый-ряженый (2007)

Еще в школьные годы Ольге нагадали, что ее суженый придет к ней в Новый год. Спустя время в новогоднюю ночь в жизни героини действительно появляется мужчина, но мечте о счастье с ним не суждено было сбыться. Неудачный роман приводит к тому, что девушка теряет веру в любовь и полностью погружается в карьеру. За всем этим наблюдают ангелы, которые делают все, чтобы устроить судьбу своих подопечных. Очень доброе, жизненное кино о настоящей любви и дружбе и о том, как важно не переставать слушать свое сердце.

Лучшее Рождество! (2009)

Потерявшему радость бытия учителю младших классов Полу Мэдденсу (Мартин Фримен), жизнь которого никак не наладится, поручают подготовить рождественскую пьесу и дают в помощники чудаковатого ассистента мистера Поппи (Марк Вуттон). Вдобавок, чтобы позлить старого приятеля, знаменитого постановщика детских спектаклей, Пол заявляет, что из самого Голливуда приедут посмотреть на его постановку. Нечаянная ложь быстро разлетается по городу и оборачивается для героев проблемой, которая на самом деле станет началом чудесной рождественской истории.

Рождественские хроники (2018)

Брат и сестра Тедди и Кейт Пирс решают заснять на видео появление Санты, чтобы доказать, что он существует. Дерзкая затея выливается в удивительное приключение, целью которого стало спасение Рождества вместе с самим Сантой, его подручными эльфами и летающими оленями. Это очень легкий, добрый и поучительный фильм-сказка, который непременно нужно посмотреть перед Новым годом, и желательно всей семьей.

Рыцарь перед Рождеством (2019)

Легкая романтическая комедия, которая наполнит сердце любовью, радостью и ощущением волшебства. Средневековый рыцарь сэр Коул случайно переносится в современный мир, где встречает одинокую школьную учительницу по имени Брук. Думая, что Коул страдает от амнезии, Брук берется помочь ему, не догадываясь, что перед ней тот самый принц, которого она ждала всю жизнь.

Холодное сердце — 2 (2019)

Невероятно красивый и добрый диснеевский мультфильм для семейного просмотра, который поможет отвлечься от повседневных проблем и снова обрести веру в любовь, дружбу, сказку и волшебство. В новой части «Холодного сердца» королеве Эльзе придется отправиться в опасное путешествие ради спасения своего королевства, а компанию ей составит незаменимая команда: сестра Анна, ее бойфренд Кристофф, олень Свен и неунывающий снеговик Олаф.

Рождество на двоих (2019)

Дата выхода: 5 декабря 2019 года.

Свежая романтическая комедия, одна из самых ожидаемых рождественских премьер этого года. Прекрасный тандем обворожительной Эмилии Кларк и Эммы Томпсон, сыгравшей маму главной героини, ироничный юмор и легендарная рождественская мелодия «Last Christmas» — то, ради чего непременно стоит посетить кинотеатр в эти предпраздничные дни.