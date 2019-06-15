12 фильмов о женщинах, которые стоит пересматривать каждый раз, когда мы теряем веру в себя

25 5

301

12.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Очень часто обстоятельства вынуждают множество женщин жить той жизнью, которой им совсем не хочется. Однако в тяжелых ситуациях можно принять решение, которое способно полностью перевернуть наш мир и изменить путь, которым мы идем.

AdMe.ru собрал 12 фильмов про сильных женщин, которые возвращают нам веру в себя и свои способности.

Леди, 2011

Исторический фильм, рассказывающий реальную историю любви бирманского и мьянманского политика и лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи и ее мужа Майкла Эйриса, снятый прославленным Люком Бессоном. Действие разворачивается в 1990-х годах, где главная героиня, видя ужасные бесчинства вооруженных сил Мьянмы, понимает, что стране необходимы политические изменения, и вступает в демократическое движение. Фильм о невероятной силе духа и человеческом взаимопонимании, доказывающий, что каждый способен изменить мир к лучшему.

Сонита, 2015

Фильм иранского режиссера о девушке, чья семья бежала из Афганистана. Дважды столкнувшись с опасностью быть проданной замуж своими родителями, Сонита находит выход: она тайно записывает свою первую песню «Невесты на продажу», которая постепенно обретает популярность. У фильма не было сценария, режиссер случайно увидела Сониту и заинтересовалась ей, когда девушка еще находилась в центре помощи беженцам из Афганистана. Она общалась с родными и знакомыми девушки, а также помогала самой Соните в трудных жизненных ситуациях. Идеальный фильм для того, чтобы напомнить себе: все возможно, если продолжать идти вперед.

Охотница с орлом, 2016

Документальный фильм, рассказывающий историю 13-летней казахской девочки Айшолпан, мечтающей стать охотницей с орлом. Однако в Монголии орлиной охотой разрешено заниматься исключительно мужчинам. Несмотря на запрет, отец девочки соглашается подготовить Айшолпан к участию в соревнованиях — ежегодном фестивале «Золотой орел». Фильм, повествующий о том, что недоверие и даже откровенное противоборство неспособны сломать человека, искренне верящего в свой успех.

Портрет красивой девушки, 2008

В семье потомственного королевского портретиста двое детей — мальчик и девочка. Отец хочет, чтобы сын стал художником и продолжил дело семьи, но у мальчика нет ни малейших способностей к живописи. Зато у его сестры необычайный талант. Однако в те времена в Корее женщина не могла заниматься искусством, поэтому девушка вынуждена выдавать свои картины за работы брата. Когда скрывать правду становится все труднее, отец вынуждает девушку поступить в Академию живописи, где ей приходится выдавать себя за мужчину. Очень красивое кино, по накалу страстей не уступающее драмам Шекспира.

Падмавати, 2018

Могущественный султан, завоевавший половину Индии, верит, что без Падмавати, жены Ратана Сингха, он никогда не сможет стать настоящим правителем в глазах людей. С этого момента султан становится одержим идеей захватить девушку. Султан приводит свои войска к стенам крепости Сингха и обещает не разрушать город, если правитель отдаст собственную жену. Сама же царица вовсе не намерена оставлять мужа и готова бороться с захватчиками до конца. Фильм напоминает о том, что сильную волю невозможно сломить грубой силой.

Клуб радости и удачи, 1993

Фильм является экранизацией одноименной книги и рассказывает о четырех матерях и их дочерях, давно эмигрировавших в Штаты из Китая. После эмиграции женщины основали Клуб радости и удачи. Его участницы в основном играли в маджонг и рассказывали друг другу истории на протяжении многих лет. Женщины покинули свою родную страну, снова вышли замуж и родили детей в Америке. Матери возлагают большие надежды на успех своих дочерей, но те стараются адаптироваться к жизни в обществе и справиться со своими тревогами и неудачами. Кинолента, один из центральных посылов которой заключается в том, что есть вещи, которые вправе решать только сама женщина.

Чудеса, 2014

На юге Италии живет семья отшельников, в которой растут четыре сестры, чей отец учит их продолжать семейное дело — производство меда. Однако все меняется, когда в глубинку приезжает съемочная группа и объявляет о том, что победителю их реалити-шоу достанутся деньги и слава. Одна из дочерей, случайно увидевшая теледиву на съемках шоу, начинает осознавать, что мир куда больше, чем кажется, и уговаривает сестер принять участие в шоу. Драма о взрослении, которая показывает, как важно в определенных жизненных ситуациях доверять своим родным.

Полина, 2016

Интернациональная семья, проживающая в Москве, переживает не самые лучшие времена. Однако родители всеми силами пытаются помочь своей единственной дочери Полине стать настоящей балериной. Вместо того чтобы остаться в Большом театре, Полина решает попытать счастье в Европе, где ее ожидает серьезная встреча с суровой реальностью Франции. Девушка проходит множество испытаний, среди которых самым сложным является понимание того, что нет ничего хуже, когда ты сам не знаешь, чего хочешь. Если вы чувствуете, что еще не нашли себя в этой жизни, то «Полина» к просмотру обязательна.

Снежный цветок и заветный веер, 2011

В основе сюжета лежит одноименный роман, рассказывающий о дружбе двух женщин, которая длится с их раннего детства. Действие фильма плавно переносит зрителя из Китая XIX века зрителя в суматошный XXI век. Две главные героини — разные по характеру и темпераменту девушки, ставшие друг другу назваными сестрами. На протяжении всей жизни, а особенно во время тяжелых испытаний, они стараются сохранить искреннюю любовь и верность по отношению друг к другу. В фильме с необычайной тонкостью, проницательностью и вместе с тем легкостью показана тема женской дружбы, и основная мысль говорит зрителю о том, что все меняется, но человеческая любовь остается.

Нервы на пределе, 2016

Главные герои Руби и Джонни знакомятся при неприятных обстоятельствах: у парня крадут скрипку. Руби учится в Школе искусств, а Джонни нелегально проживает в стране и играет в переходе на скрипке, чтобы хоть немного заработать на жизнь. Когда школа, в которой учится Руби, объявляет конкурс для танцоров и скрипачей, она вспоминает о таланте Джонни и предлагает ему выход из трудной жизненной ситуации. В фильме постоянно присутствует музыка. Зритель услышит здесь и классику, и хип-хоп, а также увидит необычное сочетание классических и уличных танцев. Легкий фильм, доказывающий: делать то, что любишь, всегда приятнее в команде с другими людьми.

Поддержите девушек, 2018

Фильм повествует о хозяйке придорожной забегаловки и о мире, где люди живут в условиях, когда торговать своей молодостью, красотой, сексуальностью считается нормой. Когда смешивать с грязью того, кто слабее тебя, — это тоже норма. Тем не менее главной героине удается не сломаться под гнетом обстоятельств — она остается человеком и помогает другим. Именно ее характер меняет других героинь фильма. Они начинают вставать на свою защиту, потому что понимают: им нечего терять, кроме самих себя. Это история о том, что пусть мы и не можем кардинально изменить жестокую реальность, но мы в силах сделать мир терпимее, безопаснее и лучше для тех, кто рядом.

Безумно богатые азиаты, 2018

Фильм является экранизацией одноименного бестселлера. Рэйчел Чу, профессор экономики в Нью-Йоркском университете, вместе со своим парнем Ником отправляется в Сингапур на свадьбу его лучшего друга, где возлюбленный знакомит ее со своей неприлично богатой семьей. Мать Ника сразу же объявляет Рэйчел о том, что, согласно традициям Азии, на первом месте в жизни должна быть семья и пришедшей из другого мира Рэйчел, для которой важны и личные амбиции, не место рядом с Ником. Вот только девушка знает себе цену и собирается доказать, что в человеке главное не происхождение, а его отношение к партнеру. Яркий, выразительный и изящный фильм, показывающий, что нам не дано выбирать, в какой семье родиться, однако мы ответственны за ту семью, которую создаем.

Расскажите, что вы сохранили в свой список из нашей подборки. Делитесь в комментариях, какие фильмы про женщин являются вашими любимыми.