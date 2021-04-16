12 фильмов, которые каждой женщине стоит посмотреть наедине с собой

У каждой женщины бывает в жизни такой период, когда хочется отринуть все мирское, забыть об обязательствах и проблемах и максимально отвлечься на какой-нибудь фильм, который сможет придать душевных сил и вдохновить на новые подвиги. И именно такой список из изящных комедий и чувственных мелодрам вы найдете в этой статье сегодня.

Мы в AdMe.ru нередко сами являемся поклонниками лент, которые советуем. Поэтому смело презентуем вам эту подборку, которую каждой нашей читательнице предлагаем вдумчиво посмотреть в одиночестве, посвятив время себе любимой.

Без комплексов (2019)

Муж Беатрис попадает в аварию, что оказывает серьезное влияние на его психику и характер. Теперь он ведет себя грубо, непредсказуемо и без толики смущения говорит людям все, что считает нужным. Несмотря ни на что, Беатрис все равно продолжает любить его и, чтобы проще справляться с новыми трудностями, решает написать книгу о трагическом событии и его последствиях. Вот только это лишь становится источником еще больших проблем: ведь, прочитав роман, друзья семьи узнают в персонажах себя, и им это очень не нравится. Рейтинг IMDb — 6,0

Невидимая (2011)

Начинающей актрисе Жозефине 21 год, и из-за своей застенчивости и неуверенности в себе она не слишком рассчитывает на успех. Но однажды известный режиссер Каспар Фридман неожиданно предлагает ей главную роль в своей постановке. Жозефине предстоит сыграть свою полную противоположность — соблазнительную и раскрепощенную девушку Камиллу. Актриса понимает: чтобы хорошо себя проявить, ей нужно много репетировать. Вот только в качестве репетиций она избирает реальное обольщение своего соседа Иоахима. Рейтинг IMDb — 7,1

Кроличья нора (2010)

Семейная пара Хауи и Бекки Корбетт переживают мрачный период в своей жизни — гибель маленького сына. Месяцы бегут один за другим, каждый из героев пытается найти утешение: он — в общении с друзьями и работе, она — в домашних хлопотах, однако все тщетно. И хуже всего то, что общее горе не сближает супругов, а, напротив, прокладывает между ними огромную пропасть. Брак трещит по швам, отношения накаляются до предела. Но вдруг Бекки обнаруживает неожиданное утешение: она начинает общение с невольным виновником их несчастий. Рейтинг IMDb — 7,0

Как вам это понравится (2006)

Обворожительная Розалинда — дочь богатого и знатного герцога. Однажды его свергают, и девушка вместе с влюбленным в нее молодым человеком по имени Орландо и еще несколькими героями оказываются изгнаны. Переодевшись в юношу, она вместе с друзьями уходит в лес в поисках скрывающегося отца. Во время путешествия им предстоит разрешить множество недоразумений, разобраться в любовных проблемах и преодолеть сложные испытания. Рейтинг IMDb — 6,1

Рождество с Холли (2012)

Марк — хозяин небольшой кофейни, который совсем недавно потерял сестру и теперь в одиночку воспитывает племянницу Холли. После похорон матери девочка перестала разговаривать, и он изо всех сил пытается вернуть ее к счастливой жизни. Однако проблема еще и в том, что не все одобряют решение Марка воспитывать девочку как свою дочь. Как раз в это время в небольшой городок переезжает девушка по имени Мэгги, которая после череды неудач в личной жизни хочет сменить обстановку и исполнить свою мечту — открыть магазин игрушек. Рейтинг IMDb — 7,1

Девушка-невидимка (2019)

В 12 лет, оставшись без матери, Холли обнаружила, что стала невидимкой — в буквальном смысле. Смирившись с новой реальностью, она стала искать плюсы в таком существовании: например, подглядывала за чужими жизнями и даже научилась зарабатывать на этом. Но однажды она встретила необычного человека — угрюмого вышибалу и опального бойца Шейна, который, в отличие от остальных, увидел ее. Холли понимает, что ей наконец-то выпал шанс вернуться в мир людей. Рейтинг IMDb — 6,0

На самом дне океана (1999)

Напряженная драма рассказывает о молодой женщине Бет. Вместе с мужем и тремя детьми как-то раз она отправляется на встречу выпускников своего колледжа. В суматохе, царившей в холле гостиницы, она на мгновение упускает своих детей из виду, и это становится роковой ошибкой — ее младший сын бесследно исчезает. Ни персонал, ни другие люди его не видели, полиция не может помочь. Время идет, но Бет никак не может смириться с потерей. Рейтинг IMDb — 6,4

Та, которой не было (2019)

Несколько лет назад развод сильно подкосил Клэр, однако, с трудом выбравшись из эмоциональной ямы, женщина все-таки налаживает жизнь и даже заводит молодого любовника. Но со временем он начинает игнорировать ее. Чтобы проследить, чем же он занимается, героиня заводит фейковый аккаунт в соцсетях. Представ в амплуа 24-летней блондинки, она безуспешно пытается вызвать его интерес и наконец решает написать его другу Алексу, общение с которым полностью меняет ее жизнь. Рейтинг IMDb — 6,9



Часы (2002)

В центре сюжета этого драматического фильма — судьбы трех женщин, чьи душевные терзания невероятно схожи, хотя их и разделяют десятилетия. Начинает цепочку событий британская писательница Вирджиния Вулф, которая работает над романом, но устала от жизни. Обеспеченная домохозяйка Лора Браун увлекается ее романом и задыхается в рамках своей идеальной жизни. А издатель Кларисса Вон проводит последние дни с неизлечимо больным близким другом, который по воле судеб является сыном той самой Лоры Браун. Рейтинг IMDb — 7,5

27 свадеб (2008)

Исполнительная и отзывчивая девушка Джейн не может похвастаться бурной личной жизнью. Она давно забыла о ней из-за рабочих хлопот и желания помогать своим многочисленным друзьям. В итоге Джейн оказывается единственной незамужней и бездетной девушкой в компании, которая только и делает, что выступает на свадьбах лишь в качестве подружки невесты. Еще не все потеряно, ведь она тайно влюблена в своего босса. Но вот незадача: общение с ним затевает ее сестра, и вскоре они тоже собираются обручиться. Рейтинг IMDb — 6,1

Возвращение (2006)

Привлекательной испанке Раймунде не слишком повезло с личной жизнью. Пока она трудится на нескольких работах, заботясь о семье, а главное, о несовершеннолетней дочери Пауле, ее безработный муж не только не торопится помогать ей, но и ведет себя неадекватно и жестоко. В один из вечеров Раймунда находит мужа на кухне бездыханным. Но удивительнее всего то, что в ее с дочерью жизнь врывается призрак ее матери Ирен, которая погибла в пожаре 4 года назад. Рейтинг IMDb — 7,6

Серые сады (2009)

Две эксцентричные родственницы Жаклин Кеннеди, которых из-за одинаковых имен прозвали Большая и Маленькая Эди, привыкли к роскошной и яркой жизни. Родственная связь с политической элитой надолго обеспечила им безбедное существование, однако не застраховала от непредвиденных проблем. Муж Большой Эди неожиданно бросает ее, Маленькая Эди оказывается разочарована чередой неудачных романов, и обе женщины встречаются в загородном поместье под названием «Серые сады». Но и здесь спокойствие женщинам только снилось, ведь их некогда уютный дом превратился в развалину, что привлекло внимание министерства здравоохранения и прессы. Рейтинг IMDb — 7,4