12 фактов о знаменитостях, которые доказывают, что они ошеломляюще круты

22 0 16 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда достаточно быть известной персоной, чтобы заслужить всеобщую любовь и восхищение. Но некоторые из знаменитостей, оказывается, могут похвастаться не только талантом и совершают поступки, достойные отдельной премии. Именно о них наша сегодняшняя подборка.

Редакцию AdMe.ru особенно впечатлили щедрый жест Джорджа Клуни и немного дерзкий, но при этом такой добрый и милый обман Хелен Миррен. Кого она обманула и почему? Прочитайте статью до конца и узнаете.

Джордж Клуни сделал роскошный подарок каждому из своих 14 друзей

Джордж Клуни (справа) и его близкий друг Ранде Гербер.

В начале карьеры Джорджу Клуни приходилось нелегко, но именно помощь друзей сделала его тем, кем он стал. Порой актеру даже приходилось ночевать у своих приятелей. Но спустя годы он доказал, что и сам умеет быть благодарным и верным другом. Джордж пригласил 14 своих друзей на ужин. Когда все собрались у него, он вручил каждому по черному чемодану. Мужчины открыли их, и там оказалось по $ 1 млн 20-долларовыми купюрами. Актер заранее оплатил налоги на подарки, чтобы вся сумма досталась его приятелям целиком. Некоторые из друзей Клуни вполне обеспечены, как, к примеру, Ранде Гербер, который и рассказал эту историю. Но для одного из них такой подарок оказался просто фантастическим: чтобы обеспечить семью, мужчина работал в аэропорту и ездил на велосипеде.

Майли Сайрус на церемонию награждения MTV Video Music Awards пошла с бездомным

На церемонию MTV Video Music Awards 2014 года Майли Сайрус взяла в качестве партнера бездомного мужчину по имени Джесси Хелт. Он же и принял от ее имени награду «Видео года», а потом рассказал со сцены о жизни людей без крыши над головой. Этим жестом Майли Сайрус хотела привлечь внимание общественности к проблемам бездомных. 22-летний Хелт приехал в Лос-Анджелес в поисках успеха и самостоятельной жизни, но потерпел неудачу и некоторое время был вынужден жить на улице. После церемонии Сайрус оплатила его перелет домой, чтобы он мог повидаться с родными и начать новую жизнь.

Ради своего брата-близнеца Эштон Кутчер поступил на факультет биохимической инженерии

У Эштона Кутчера есть брат-близнец по имени Майкл. Когда им было по 13 лет, его брат был вынужден перенести операцию по пересадке сердца. Для Эштона болезнь брата стала большим ударом. По его словам, он был готов отдать свое сердце, лишь бы брат остался жив. Во время всей процедуры Эштон ни на минуту не покидал Майкла и впоследствии всегда защищал его от издевательств со стороны других детей. А 5 лет спустя он поступил в Университет Айовы на факультет биохимической инженерии, чтобы найти лекарство от болезни Майкла. И хотя поиски Эштона не увенчались успехом, их с братом отношения остаются теплыми и по сей день.

Рианна и принц Гарри прошли тест на ВИЧ

Чтобы подчеркнуть важность ранней диагностики ВИЧ и убедить людей, что сдавать анализы на это заболевание не стыдно, принц Гарри прошел тест на ВИЧ. Результаты не заставили себя ждать: соответствующее видео на Facebook набрало 2 млн просмотров, а продажи тестов для самодиагностики в Великобритании увеличились в 5 раз. А во Всемирный день борьбы со СПИДом к данной акции присоединилась Рианна.

Хью Джекман заступился за мальчика с ахондроплазией, которого затравили в школе

Из-за ахондроплазии — врожденного заболевания, приводящего к карликовости, — 9-летнего Квадена Яррака дети в школе довели до того, что он хотел покинуть этот мир. Расстроенная мама ребенка опубликовала видео, в котором он плакал и просил нож, чтобы лишить себя жизни. Эту запись увидел Хью Джекман, который сказал ребенку, что независимо от обстоятельств мальчик может считать его своим другом, и призвал людей быть добрее другу к другу. А благодаря содействию комика Брэда Уильямса, который сам страдает от карликовости, и помощи многих других людей было собрано почти $ 250 тыс. На эти деньги Квадена и его маму, а также других детей, которые подверглись буллингу, отправят в развлекательную поездку по Диснейленду.

Королева Елизавета посетила свадьбу парикмахеров

Пара, владеющая парикмахерскими салонами в Манчестере, решила пожениться в ратуше. А затем узнала, что в день мероприятия в ратушу также прибудет на торжественный обед королева Елизавета II. Больше в шутку, чем всерьез, Джон Каннинг написал письмо, в котором предложил монаршей особе заглянуть на свадьбу к нему и его будущей жене. Ему ответили отказом. Тем большими были удивление и радость молодоженов, когда в конце церемонии появилась королева, пожелала им счастья и даже попозировала для фото. По словам Каннингов, такой сюрприз стал для них лучшим подарком.

Джонни Депп умеет быть благодарным

Джонни Депп и его дочь Лили-Роуз.

В 2007 году дочь Джонни Деппа Лили-Роуз поступила в больницу с отравлением, из-за которого у нее отказали почки. Она пробыла в госпитале Грейт-Ормонд-стрит 9 дней. Девочка могла умереть, но персонал больницы сумел ее выходить. А Джонни Депп в благодарность за спасение жизни его дочери пожертвовал больнице почти $ 1,3 млн и лично посетил отделение. В костюме Джека Воробья он 4 часа рассказывал маленьким пациентам разные истории на ночь. 2 года спустя Депп задержался в ресторане почти до 3 часов ночи. А потом оставил официанту $ 4 тыс. чаевых, чтобы компенсировать лишние часы, проведенные на работе.

Натали Портман могла бы блистать в науке

Натали Портман не только талантливая актриса, но и очень умная женщина. Она владеет ивритом, а также немного говорит на французском, японском, немецком и арабском языках. Также Портман окончила Гарвард, где изучала психологию и нейропсихологию и в соавторстве с другими учеными опубликовала 2 научные работы. Одна из них посвящена получению водорода из сахара, а вторая — неврологии. Сама актриса, по ее словам, больше ценит свой интеллект, нежели достижения в актерской карьере.

Джерард Батлер спас тонущего мальчика

Это было в 1997 году. Джерард Батлер тогда снялся в своем дебютном фильме «Миссис Браун» и отправился на пикник со своей мамой. И заметил, что 14-летний ребенок тонет. Не задумываясь, он нырнул за ним. Актера смыло волной, он поранился, но тем не менее выбрался на берег вместе с подростком. Там мальчику сделал искусственное дыхание находившийся поблизости турист. А актера за храбрость наградили грамотой от Королевской общественной организации Шотландии.

Декстер Холланд получил докторскую степень по молекулярной биологии

Декстер Холланд, вокалист и гитарист группы Offspring, — полная противоположность обычному образу панк-рокера. Он ненавидит сигаретный дым, почти не пьет и не употребляет запрещенные вещества. И даже татуировки вовсе не кажутся ему крутыми. На интеллект Декстер также не может пожаловаться: еще в школе он был лучшим учеником по математике, а в 2017 году защитил докторскую диссертацию по молекулярной биологии в Университете Южной Калифорнии.

Патрик Демпси спас подростка, попавшего в ДТП

Патрик Демпси увидел подростка, попавшего в ДТП: машина парня 3 раза перевернулась во время аварии. Патрик открыл дверь автомобиля с помощью лома, затем воспользовался огнетушителем, осторожно вытащил пострадавшего и оттащил в безопасное место. Благодаря тренингам по первой помощи, которые он проходил во время съемок в «Анатомии страсти», Патрик делал все это так уверенно, что мать подростка подумала, что он фельдшер. Актер дождался вертолета, который забрал мальчика в больницу, и только после этого покинул место происшествия.

Хелен Миррен исполнила последнее желание мальчика

Последней мечтой 10-летнего Оливера Бертона, который был неизлечимо болен раком, было посетить Букингемский дворец и выпить чашку чая с королевой. Однако из-за плотного графика Елизаветы II желание Оливера могло так и не сбыться. О желании мальчика узнала Хелен Миррен, которая часто снимается в роли венценосных особ. Она пригласила Оливера и его семью в театр на пьесу «Королева», а после спектакля позвала мальчика за кулисы. Там он с «венценосной особой» выпил чая с пирожными, которые подавали актеры, переодетые в лакеев. В конце встречи «королева» даже посвятила Оливера в рыцари. И Хелен была настолько убедительна в своей роли, что у Оливера даже не возникло сомнения, что она может быть просто актрисой.

Чьи таланты, способности или поступки поразили вас? Может, вы знаете другие занимательные факты об известных людях?