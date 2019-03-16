12 актеров, какими их знают жены и друзья вне съемочной площадки

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Современное кино изобилует привлекательными героями с невероятной харизмой. Многие из них из года в год покоряют сердца женской аудитории и становятся главными героями девичьих грез. Однако чаще всего образы на экране имеют очень мало общего с актерами, которые выполняют свою работу.

AdMe.ru узнал, в чем состоят главные отличия самых желанных актеров Голливуда от мужчин мечты, которых они играют в кино. Оказалось, что профессиональное мастерство звезд кинематографа нередко вводит нас в сладкое заблуждение.

1. Джейсон Момоа (Jason Momoa)

Американского актера гавайского происхождения Джейсона Момоа мы привыкли видеть на экране с грозным взглядом и строгим выражением лица. Он запомнился зрителям ролью мощного воина в сериале «Игра престолов» и главной ролью в фильме «Аквамен».

Однако в реальной жизни Джейсон — полная противоположность своим героям. Этого почти двухметрового добряка практически невозможно застать без улыбки, ведь жизнерадостность никогда не покидает его. Он примерный семьянин, который без ума от своих дочерей и жены. А его публикации в Instagram поднимут настроение любому, ведь не зря все коллеги обожают его.

2. Джейми Дорнан (Jamie Dornan)

Ирландский актер Джейми Дорнан знаком женской половине аудитории по главной роли в экранизации трилогии «50 оттенков серого». Он является одним из немногих, кто не пользуется социальными сетями и тщательно прячет свою личную жизнь от посторонних глаз. Свою скрытность Джейми аргументирует просто: чем больше человек открывается публике, тем активнее ведут себя недоброжелатели.

Помимо карьеры актера, он добился больших успехов в модельном бизнесе: нередко Джейми радует поклонниц появлением в рекламных роликах Hugo Boss, Dior, Calvin Klein. Но любимые занятия актера — игра в гольф и времяпрепровождение с детьми. Он не скрывает, что самое большое удовольствие для него — это выполнение своих отцовских обязанностей, более того, пара ждет пополнения в ближайшем будущем.

3. Том Харди (Tom Hardy)

Том Харди знаком нам в образе отвязного парня, ходящего по острию ножа и регулярно попадающего в неприятности. Но Том кардинально изменился, с тех пор как завел семью, и теперь образ парня без тормозов можно увидеть только на экране.

Том также известен своей крепкой дружбой с Леонардо Ди Каприо. Они регулярно заключают нелепые споры и попадают в смешные ситуации. Если ко всему добавить его безграничную любовь к собакам и мотоциклам, то получится идеальный образ хорошего парня и семьянина.

4. Джуд Лоу (Jude Law)

Даже роль папы римского в сериале «Молодой папа» подчеркивает неповторимый шарм и привлекательность английского актера Джуда Лоу. Сейчас ему 46 лет, но он продолжает покорять женскую половину аудитории своим появлением в кино, сериалах и в театральных постановках.

В жизни Джуда легко можно назвать роковым мужчиной. Имея 5 детей от разных женщин, он предпочитает оставаться холостяком и полностью отдается работе. У Джуда много сходства с героями, которых он играет. Например, он также любит одеваться с иголочки, у него прекрасно поставлена речь и он периодически разбивает женские сердца, исчезая из жизни своих возлюбленных.

5. Джейк Джилленхол (Jake Gyllenhaal)

Несмотря на то что Джейк неоднократно был признан самым красивым мужчиной на планете, он продолжает считаться одним из завидных холостяков Голливуда. Джейку 38 лет, он ни разу не был женат и до сих пор не имеет детей. Зато он — примерный крестный отец ребенка Хита Леджера и Мишель Уильямс.

Недавно он снялся в рекламе Calvin Klein, где выступил в роли образцового папы, с любовью глядящего на дочь-малышку и обнимающего жену-красавицу. Очевидно, эта роль ему очень идет, но совершенно непонятно, почему Джейк до сих пор не нашел свою половину.

6. Том Хиддлстон (Tom Hiddleston)

Аристократическая внешность и манеры Тома Хиддлстона так ярко выделяют его на экране, что он не раз был признан самым сексуальным мужчиной в кино. Несколько лет назад закончились его отношения со знаменитой Тейлор Свифт, и с тех пор он намного тщательнее скрывает свою личную жизнь.

Он считает себя убежденным феминистом и огромную часть своего времени посвящает благотворительности. На занятие благотворительностью его толкает любовь к детям и желание помочь тем, кто в этом нуждается. В реальной жизни Том известен еще и как интеллектуал с хорошим чувством юмора, который при этом отпадно танцует.

7. Джеймс Франко (James Franco)

Мы привыкли видеть Джеймса Франко на экране, однако у него немало других талантов, которые он не скрывает. Например, Джеймс пишет эссе и статьи для различных журналов, серьезно занимается музыкой. Также актер нередко читает лекции о кино и актерском мастерстве, в основном бесплатно.

Джеймс очень любит интернет и известен миру своим пристрастием к онлайн-общению с поклонницами. Склонность к онлайн-флирту не раз становилась причиной скандалов с участием актера. Вдобавок ко всему Джеймс обожает делать селфи, в основном провокационные, однако и это хобби вызвало непонимание у публики, и актер был вынужден удалить аккаунты из социальных сетей.

8. Крис Хемсворт (Chris Hemsworth)

Уже трудно представить остросюжетные фильмы в духе комиксов Marvel без участия брутального Криса Хемсворта. Однако в реальной жизни Крис не совсем похож на одинокого супергероя, спасающего Вселенную. Актер уже почти 10 лет состоит в браке с красавицей Эльзой Патаки, пара воспитывает 3 детей.

Крис — фанат фитнеса и здорового образа жизни. Хобби очень помогает ему в работе, ведь роли супергероев требуют хорошей физической подготовки. В свободное от работы время актер разрабатывает собственное приложение для смартфонов, которое поможет пользователям вести здоровый образ жизни и заниматься спортом правильно.

9. Кит Харингтон (Kit Harington)

Совсем скоро мы вновь увидим главного героя «Игры престолов» Джона Сноу в исполнении английского актера Кита Харингтона. Фильмография актера еще не очень большая, ведь сниматься он начал только в 2011 году, однако карьера Кита стремительно набирает обороты.

Актер родился в аристократической семье, поэтому до сих пор старается придерживаться исконно британских традиций. Например, живет он в особняке XV века, а свадьбу со своей избранницей, а заодно и коллегой по сериалу, сыграл в замке XII века. Любовь к футболу и занятие благотворительностью — другая неотъемлемая часть жизни Кита.

10. Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio)

Уже практически невозможно представить кинематограф без Леонардо Ди Каприо. Несмотря на то что актер снимается в кино с 1989 года, он все не может привыкнуть ко вниманию со стороны папарацци и поклонников. Актера не застать на улице без камуфляжа: он всегда прячет лицо под очками, бейсболкой или капюшоном.

Возможно, Лео пытается наладить свою личную жизнь, но дальше краткосрочных романов дело не заходит, хотя ему уже 44 года. Леонардо старается использовать свою известность в благих целях. Своим участием в благотворительных проектах актер стремится привлечь внимание к проблемам экологии. Даже на вручении долгожданного «Оскара» Лео все внимание перевел от себя к вопросам защиты окружающей среды.

11. Райан Гослинг (Ryan Gosling)

Райан Гослинг навсегда запомнился нам яркой ролью романтика-однолюба в фильме «Дневник памяти». После фильма Райан долгое время не мог избавиться от этого образа, однако все изменилось, когда он встретил свою любовь — Еву Мендес. С тех пор мы знаем Райана как заботливого отца и любящего мужа, а его роли стали намного серьезнее и брутальнее.

С появлением малышей оба актера начали вести размеренный образ жизни, скрывая детей и семейную жизнь от посторонних глаз. Так же как и многие вышеперечисленные парни Голливуда, Райан занимается благотворительностью и параллельно развивает свой бизнес — марокканский ресторан.

12. Брэдли Купер (Bradley Cooper)

После эпичной церемонии «Грэмми» Брэдли Купер перестал быть просто приятным актером. Теперь мы знаем, что он еще и талантливый музыкант, певец, режиссер. На экране Брэдли всегда с широкой улыбкой на лице, и это чуть ли не единственное сходство актера с его героями. Коллеги актера проговорились, что в жизни Брэдли совсем не такой самоуверенный, как на экране, и намного проще в общении.

Хотя Брэдли Купер официально не женат, весь мир знает, что он нашел свою половину в прекрасном лице супермодели Ирины Шейк. Более того, пара уже воспитывает дочь. Брэдли гордится своим статусом отца и больше не ставит работу на первое место.