12 актеров и актрис, доказывающих, что у отечественного кино большое будущее

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Герои нашей статьи только примеряют на себя звездный статус, но их уже успели запомнить и полюбить и зрители, и критики, и режиссеры. Кто-то из них сумел сразу получить главную роль и помочь сделать фильм хитом, другим пришлось сыграть во множестве маленьких сцен перед попаданием в большие и успешные проекты.

Мы в AdMe.ru советуем вам запомнить имена этих актеров. Кто знает, может, через год или два про них будут шутить так же, как сейчас про Александра Петрова или Сашу Бортич: мол, без них не обходится ни одно кино.

Сергей Соцердотский

До недавнего времени в послужном списке Сергея значились не самые топовые проекты, да и большие роли ему почти не доставались. Исключением, пожалуй, можно назвать роль художника Николки в амбициозном сериале «Золотая Орда». В конце 2019 года на экраны вышел фильм «Холоп» — самый кассовый фильм в истории российского кинематографа. Соцердотский в картине сыграл хоть и не главную, но большую и яркую роль крепостного Прошки. При этом актер выглядел весьма достойно на фоне таких звезд, как Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Милош Бикович. А в 2020 году ожидается выход первого сезона исторического сериала «Собор» с участием Сергея. Похоже, у нас восходит звезда костюмированных фильмов.

Стася Милославская

Стася была в большей степени сериальной актрисой, и одна из самых ярких ее ролей — певица Женя из сериала «90-е: Весело и громко». Затем девушка сыграла парикмахершу из той же эпохи 90-х в фильме «Бык», взявшем главный приз на «Кинотавре». В 2020 году выходят сразу 3 спортивные драмы с участием Милославской, в том числе биографический фильм «Стрельцов», посвященный легендарному советскому футболисту. Главную роль исполняет мегапопулярный Александр Петров, а Стася играет его супругу. Кстати, картина положила начало реальному роману актеров, который добавил очков известности девушки.

Филипп Авдеев

Кинокарьера Авдеева стартовала не так давно, зато он снимался в по-настоящему крутых фильмах: «Класс коррекции», «Лето», «Кислота». В 2020 году мы увидим Филиппа в 2 мощных и ожидаемых проектах: в фантастической драме «Икария» и в картине «Чернобыль: Бездна», где он сыграет одну из главных ролей вместе с Данилой Козловским, Оксаной Акиньшиной и Равшаной Курковой.

Александр Кузнецов

Коллега Филиппа Авдеева по «Лету» и «Кислоте» тоже активно трудится. В 2019 году он снялся в сериале «Содержанки» Константина Богомолова, а в 2020 году на экраны выйдет масштабная историческая драма «Сердце Пармы», где Александр Кузнецов исполнит главную роль — князя Михаила. Другие важные роли сыграют Федор Бондарчук и Евгений Миронов.

Александра Ревенко

Александра успела засветиться во многих крутых проектах: «Звоните Ди Каприо», «Движение вверх», «Лето», «Содержанки». Скоро мы увидим еще 2 многообещающие ленты с участием актрисы: «Икарию» и историческую драму «Серебряные коньки». Пока девушке достаются лишь второстепенные роли, но, судя по уровню фильмов, в которых она снимается, у нее есть все шансы изменить ситуацию.

Данил Стеклов

В репертуаре Данила Стеклова разножанровые фильмы: от легкой комедии «Любовь в большом городе — 3» до драмы «Комбинат „Надежда“» и триллера «Амбивалентность». Однако актер отдает предпочтение авторскому кино и выкладывается так, что его уже назвали надеждой российского кинематографа. В 2020 году на экраны выйдет триллер «Бег» с его участием, а также его можно будет увидеть вместе с Александром Петровым в фильме «Стрельцов».

Дарья Жовнер

Актриса пока не так широко известна российскому зрителю, но международная пресса в Каннах окрестила ее новой Сигурни Уивер. Первый же фильм Дарьи, «Теснота» Кантемира Балагова, попал в «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Казалось бы, после такого успеха лицо Жовнер не должно сходить с экранов, но у нее не так много киноработ. А все потому, что актриса очень избирательна и не хочет снижать планку, которую сама же задала. В 2020 году мы увидим ее в сериале «Хороший человек» Константина Богомолова и в биографической драме «Доктор Лиза».

Маруся Климова

Мария, снимающаяся под именем Маруся, впервые появилась на экране еще в 2007 году в сериале «След». Но до недавнего времени девушке доставались эпизодические и второстепенные роли. Впервые главную героиню она сыграла в короткометражке «Побочный эффект», а вскоре после этого ей досталась одна из основных ролей в сериале «Мылодрама». Сейчас девушка занята сразу в нескольких проектах. В 2020 году должен выйти триллер «Хартс», где она сыграет главную героиню Риту.

Михаил Тройник

Актер «Гоголь-центра» предпочитает сцену кино, но в последнее время его все чаще можно увидеть на экране. Среди картин с его участием — «Однажды», «Комбинат „Надежда“» и «Верность». В 2017 году Михаил попробовал себя в комедийном амплуа, сыграв одну из ключевых ролей в ситкоме «Филфак», и оказалось, что он одинаково хорошо смотрится и в авторском, и в коммерческом развлекательном кино. Сейчас актер задействован одновременно в 4 проектах, в том числе в сериале «Чики», где он играет вместе с Ириной Горбачевой и Викторией Толстогановой.

Василина Юсковец

19-летнюю Василину называют украшением российских сериалов. Юная актриса появилась на экране в сериале «Ивановы-Ивановы» и тут же полюбилась зрителям. Затем был проект «Вне игры» и хит ТНТ «ИП Пирогова». И во всех этих сериалах девушка держалась очень достойно рядом с такими звездами, как Сергей Бурунов, Анна Уколова, Елена Подкаминская и Семен Трескунов.

Мила Сивацкая

Юная украинская актриса очень востребована в России. Среди ее работ — сериал «Возвращение Мухтара» и хит «Последний богатырь», в котором она сыграла одну из главных ролей, когда ей было всего 17. И все трюки в фильме (а их там немало) Мила исполняла сама. После успешной первой части картины девушку стали называть первой русской принцессой Диснея. Сейчас снимается продолжение картины. Кроме этого, Мила занята в сериале «Гранд» — спин-оффе «Отеля Элеон».

Евгения Громова