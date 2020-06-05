11 свежих фильмов, на создание которых кинодеятелей вдохновили наши любимые книги

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Наверное, каждый любитель книг испытывал то чувство, когда увлекательный роман заканчивался и наступала пустота: история больше не продолжится, а с героями, к которым успел прикипеть всем сердцем, уже ничего не произойдет. К счастью, некоторые произведения получают вторую жизнь благодаря экранизациям. И тогда нам, книголюбам, выпадает шанс прожить захватившие наш разум сюжеты заново, взглянуть на персонажей другими глазами и сравнить, как происходящее на экране отличается от того, что рисовало наше воображение.

AdMe.ru решил узнать, какие свежие экранизации мы сможем оценить уже в этом году. И здесь есть немало лент по мотивам книг, которые собрали тысячи восторженных отзывов.

Дюна

Книга: «Дюна», Фрэнк Герберт Привычный нам мир давно канул в Лету, а человечество улетело жить на другие планеты. За возможность править обитаемыми пространствами постоянно сражаются члены могущественных кланов. Объект всеобщего вожделения — планета Арракис, которую населяют огромные подземные черви. Именно там можно добыть вожделенную пряность (вещество, которое во Вселенной ценится больше всего). Кто же в итоге сможет получить контроль над планетой, а вместе с ней и над всей Вселенной?

Идеальная няня

Книга: «Идеальная няня», Лейла Слимани Молодая пара нанимает няню для ухода за детьми. Женщина кажется супругам воплощением идеала: статная, в меру строгая француженка с безупречными манерами. Неудивительно, что вскоре женщина становится неотъемлемой частью этой благополучной семьи. Вот только чем дольше работает гувернантка, тем очевиднее становится, что она скрывает какие-то мрачные тайны.

Смерть на Ниле

Книга: «Смерть на Ниле», Агата Кристи Вторая лента об Эркюле Пуаро от создателей «Убийства в „Восточном экспрессе“». На этот раз талантливый детектив сталкивается с загадочным преступлением во время своего отпуска. Оно происходит на борту круизного лайнера, и совершить его мог любой из пассажиров или членов экипажа. К счастью, Пуаро знаком с каждым человеком на судне и готов вытащить на белый свет все их тайны.

Глубокая вода

Книга: «Deep Water», Патриция Хайсмит Мелинда и Вик — супруги, чей брак медленно угасает. Чтобы не допустить развода, муж и жена договорились о том, что Мелинде разрешено заводить мимолетные романы на стороне. И какое-то время Вику даже удавалось подавлять свою ревность. Вот только вскоре из-за этого странного супружеского договора начинают погибать люди.

Ампир V

Книга: «Empire V», Виктор Пелевин История повествует о молодом человеке, который становится вампиром. Он довольно быстро осваивается в обществе себе подобных, которое практически не соприкасается с человеческим социумом. Однако смысл жизни новоявленному вампиру только предстоит обрести.

Противостояние

Книга: «Противостояние», Стивен Кинг В секретной лаборатории, где разрабатывается штамм опасного вируса, происходит утечка. В результате происшествия погибают почти все, кто находится в здании. Спастись удается только семье охранника лаборатории. С момента освобождения этих героев начинается распространение эпидемии, которая делит людей на два лагеря: одни из них стараются жить так, как они привыкли, а другие следуют за загадочным человеком, который стремится к господству над миром.

Петровы в гриппе

Книга: «Петровы в гриппе и вокруг него», Алексей Сальников Пересказать сюжет фильма довольно сложно. Он повествует о семье, члены которой накануне Нового года заболевают гриппом и передвигаются по городу в лихорадке и бреду. События разворачиваются таким образом, что зрителю постепенно начинает казаться, что у героев слегка «не все дома».

Без жалости

Книга: «Без жалости», Том Клэнси Джон Келли — опытный «морской котик», не раз бывавший в горячих точках. Но свою главную войну ему придется вести на улицах родного города. Его противник хитер, многочисленен и решителен. В это противостояние Келли ввязывается без малейшей надежды на успех, а значит, и без жалости.

Стража

Книга: «Стража! Стража!», Терри Пратчетт В городе Анк-Морпорк живут зомби, вампиры, тролли, гномы и другие существа. А еще там на законном основании разрешены преступления. За порядком здесь следит лишь Стража. И работы у нее хоть отбавляй, ведь все существа сражаются за свои права и расшатывают систему.

Поступь хаоса

Книга: «Поступь хаоса», Патрик Несс Тодд Хьюитт живет в Новом свете, на планете, некогда колонизированной землянами. Здесь все люди могут слышать мысли друг друга, поэтому места для личных секретов просто не остается. Но однажды Тодд обнаруживает, что места абсолютной тишины все-таки существуют и даже можно найти людей, которые эту тишину генерируют. Теперь ему предстоит разобраться с тайнами своего города и, возможно, вырваться из тисков тоталитарного режима.

Грейхаунд

Книга: «Добрый пастырь», Сесил Скотт Форестер Вторая мировая война. Офицер Эрнст Краузе становится капитаном военного корабля «Грейхаунд». Ему предстоит сопроводить в Англию 7 торговых судов, груженных жизненно необходимыми продуктами. Вот только пробираться им придется через скопление немецких подлодок, а Краузе до этого ни разу не участвовал в боевых действиях.

А у вас есть любимые книги, экранизации которых вы бы посмотрели с удовольствием?