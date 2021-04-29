11 случаев, когда обувь с киноэкранов отправилась прямиком в народ

Приходя в магазин за очередной парой обуви, мы руководствуемся разными критериями выбора: как сидит на ноге, подчеркивает ли наши достоинства, в конце концов, сколько стоит. Но иногда все разумные аргументы меркнут перед одним-единственным озарением: «Это же такие же ботфорты, как у Джулии Робертс в „Красотке“» или «Эти туфли ведь точь-в-точь как у Одри Хепберн в „Завтраке у Тиффани“». И вот уже кругленькая сумма остается в кассе, а мы выходим из магазина счастливые, чувствуя себя персонажем роскошного голливудского кино.

Мы в AdMe.ru пересмотрели культовые фильмы и сериалы и обратили особое внимание на обувь персонажей, перед которой до сих пор не может устоять ни одна модница.

Черно-белые оксфорды Мии из «Ла-Ла Ленда»

Подбор обуви актеров стал одной из самых непростых задач для костюмеров фильма. Если Райан Гослинг щеголяет в черно-белых джазовых туфлях по изначальной задумке, то Эмма Стоун получила свою пару позже. Дизайнер решила облачить героев в одинаковую обувь, увидев сцену в парке, где они сидят рядышком на скамейке и их ноги практически соприкасаются. Поэтому Миа и меняет каблуки на танцевальные туфли. Герои носят специальную танцевальную обувь из магазина Worldtone, но аналогичные черно-белые оксфорды и броги, вдохновленные не только «Ла-Ла Лендом», но и старыми черно-белыми фильмами, сейчас можно найти в коллекциях практически любого бренда.

Синие лодочки Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе»

Синие атласные туфли на шпильке и с серебряной пряжкой — пожалуй, самая узнаваемая обувь из сериала. Кэрри Брэдшоу надела пару Hangisi от бренда Manolo Blahnik на свадьбу, ведь, по поверью, на невесте обязательно должно быть что-то голубое. Обувь настолько понравилась зрителям, что мгновенно ушла в народ: многие девушки по примеру героини стали выбирать такие туфли на свадьбу, да и в повседневную носку.

Беговые кроссовки Форреста Гампа

Эта обувь появилась на рынке за 2 десятилетия до выхода фильма. Модель Nike Cortez — это первые кроссовки для бега, которые выпустил бренд в 1972 году. А в 1994 с выходом «Форреста Гампа» они стали культовыми — ведь именно эту модель герою дарит его возлюбленная, и в них он пробегает свой путь. Обувь остается культовой по сей день. Например, большой поклонницей именно этой модели является Белла Хадид.

Классические лодочки Холли Голайтли из «Завтрака у Тиффани»

Туфли на низком каблуке, которые носит Одри Хепберн в этом фильме, называются Kitten Heels («кошачьи каблучки»). Раньше они использовались только для тренировки ступней перед переходом на более высокие каблуки. Актриса же доказала, что эти туфли могут быть стильными сами по себе. В итоге они стали символом элегантности и идеальным дополнением к маленькому черному платью. А сейчас девушки во всем мире, в числе которых, например, Анджелина Джоли, успешно доказывают, что такие лодочки сочетаются практически с любыми платьями, да и другими предметами гардероба.

Самозашнуровывающиеся кроссовки Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее — 2»

Когда в 1989 году в свет вышел фильм «Назад в будущее — 2», пожалуй, каждый зритель начал мечтать о кроссовках как у Марти. Мечты осуществились лишь 2 десятилетия спустя. В 2011 году компания Nike выпустила пробную партию из 1,5 тыс. пар похожей обуви, но тогда она могла только светиться. А уже в 2016 фирма создала 89 пар «аутентичных» кроссовок, которые самостоятельно зашнуровывались, работая от аккумулятора. Тогда их можно было купить только на благотворительном аукционе, а сейчас приобрести подобные может каждый.

Красные мюли Сэнди из «Бриолина»

Единственная деталь одежды Сэнди, которая была не черного цвета, — это ярко-красные мюли на высоких каблуках. Когда-то такие туфли считались непригодными для ношения, ведь нога в них скользила и их трудно было носить с чулками (а в то время женщины редко обходились без этой детали гардероба). В 1950-х годах Мэрилин Монро поспособствовала популяризации туфель без задника, а после выхода «Бриолина» в 1978 году они и вовсе стали культовыми. До сих пор их нежно любят многие селебрити — например, Селена Гомес.

Конверсы Джима Кэрролла из «Дневников баскетболиста»

Конечно, черно-белые конверсы в особом представлении не нуждаются. Фирма создает такую обувь уже целый век, и она не выходит из моды. Наверное, поэтому в «Дневниках баскетболиста» эти кеды стали едва ли не самостоятельным персонажем. С развитием сюжета менялась и обувь — чем сложнее были ситуации, в которых оказывались члены баскетбольной команды, тем грязнее становились их конверсы. Сейчас такие кеды есть, пожалуй, у каждого второго ценителя моды. Просто взгляните, как умело Кристен Стюарт комбинирует их с платьем.

Желтые кроссовки Черной мамбы из фильма «Убить Билла»

Еще одна пара, которая сошла с экрана прямо в народ, — кроссовки Tai Chi от японского бренда Onitsuka Tiger (сейчас мы знаем его под названием Asics). Изначально они предназначались для занятий боевым искусством тай-чи. Но знаменитыми они стали после того, как в 2003 году их надела Ума Турман в составе своего легендарного желтого костюма. Он, к слову, является данью уважения другому боевому мастеру — Брюсу Ли в фильме «Игра смерти». С тех пор практически каждый уважающий себя модник обзавелся такой парой — фирма не раз перевыпускала эту коллекцию. Например, эти кроссовки нежно любит Кэти Льюнг — Чжоу Чанг из «Гарри Поттера».

Красные туфли на танкетке из «Таксиста»

Совсем молоденькая Джоди Фостер предстает в этом фильме в крутой обуви на танкетке. Актриса вспоминает свой наряд не самым добрым словом: «На примерке я едва сдерживала слезы, потому что мне приходилось носить эти дурацкие шорты, топы и туфли на платформе. В жизни я одевалась совсем не так». Однако игра стоила свеч: и по сей день девушки, которые не представляют своей жизни без вечеринок и дискотек, следуют модному стилю героини.

Кеды Бэби из «Грязных танцев»

Белые парусиновые кеды, в которых Дженнифер Грей (исполнительница роли Бэби) танцевала на мосту, настолько полюбились зрителям, что они бросились скупать их во все ближайшие магазины. По словам директора по маркетингу фирмы Keds Эмили Калп, сразу после выхода фильма в 1987 году выручка компании выросла больше чем в 10 раз. Эти кеды полюбила даже герцогиня Кембриджская, которая часто появляется в подобной обуви на спортивных мероприятиях.

Ботфорты Вивиан из «Красотки»

Дизайнер костюмов для красотки Джулии Робертс обнаружила знаменитую пару блестящих ботфортов в лондонском панк-бутике. Специально для фильма их отправили через Атлантику. Длинное путешествие полностью оправдало себя: и спустя 30 лет после выхода кино этот манящий наряд остается культовым. Например, кожаные ботфорты — излюбленная обувь модницы Ким Кардашьян. Она умеет интерпретировать их самым разнообразным образом.