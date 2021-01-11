11 сцен из популярных фильмов, которые в точности скопировали реальность

Перед создателями биографических фильмов стоит вдвойне трудное задание. Нужно не только придерживаться достоверной версии событий, но и показать все так, чтобы не превратить зрелище в сухую документалку и справиться с главной задачей — развлечь зрителя.

Мы в AdMe.ru пересмотрели множество биографических драм, в которых исторические события воссозданы едва ли не точнее, чем в реальности.

Джеки

Действие фильма разворачивается спустя неделю после гибели Джона Кеннеди и рассказывает о том, как переживает трагедию его жена Жаклин. Критики хвалят игру Натали Портман, которая вжилась в роль настолько, что ее голос невозможно отличить от голоса бывшей первой леди. В ленте то и дело мелькают сцены, досконально воссоздающие документальный фильм «Путешествие по Белому дому». Но наиболее цепляющие моменты — появление Жаклин Кеннеди в Далласе вместе с мужем за несколько часов до трагедии, а также ее присутствие на присяге Линдона Джонсона спустя несколько часов после.

Авиатор

Фильм «Авиатор» с Леонардо Ди Каприо в главной роли рассказывает о некоторых ключевых моментах из жизни пионера авиации и режиссера Говарда Хьюза. Например, фрагменты его экспериментальной военной драмы «Ангелы ада» воссоздаются с филигранной точностью, равно как и последующая премьера ленты. А в кульминации картины главный герой дает показания в сенате. И эти кадры также близки к документальным.

Диана: История любви

Пожалуй, гардероб Дианы — наиболее точный аспект во всей ленте. Костюмеры действительно проделали отличную работу, но вот историческая достоверность хромает. Режиссер Оливер Хиршбигель признает это: «Фильм не документальный, это любовная история, в которой необходимо было создать несколько драматических сцен, чтобы зацепить зрителя». Тем не менее ряд знаковых моментов передается максимально точно. Один из них — интервью Дианы, в котором она поведала о причинах разрыва с Чарльзом, сказав: «Нас всегда было трое в браке». Или же поездка в Анголу, где леди увиделась с жертвами войны и провела знаменитую прогулку по бывшему минному полю.

Охотник на лис

В ленте «Охотник на лис» Стив Карелл исполнил роль эксцентричного миллионера и владельца команды по вольной борьбе Джона Дюпона. Многие реальные моменты были воссозданы в фильме. Например, интервью, в котором он рассказывает о своих планах, или фрагменты тренировок, кадры которых появились позже — в документалке «Охотники на лис». Один из реальных участников событий, Марк Шульц, высоко оценил игру актерского состава: «Это забавно. Когда я увидел Стива Карелла, одетого как Дюпон, я действительно не заметил разницы между ними. Актер был не только внешне похож, но и вел себя так же».

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту

Это драма, снятая по мемуарам Джули Пауэлл, основанным на ее собственных записях в блоге. В фильме рассказывается история двух девушек из разных эпох: шеф-повара Джулии Чайлд из 50–60-х и молодой современной писательницы Джули. Мерил Стрип досталась роль Чайлд, и актриса отлично скопировала ее манеру поведения, а также особый говор. В фильме можно увидеть ряд моментов, которые в точности списаны с телевизионного шоу 60-х. Особенно запоминается тот, в котором Джулия Чайлд роняет едва ли не всю картошку со сковороды и просто кладет ее обратно со словами: «Вы на кухне одни, некого стесняться».

Джобс: Империя соблазна

В 2013 году вышел первый фильм об одном из основателей компании Apple Стиве Джобсе. Его сыграл комедийный актер Эштон Кутчер. В ленте множество неточностей и художественного вымысла, но есть и моменты, которые отсылают к реальным событиям. Так, Кутчер повторил несколько фирменных презентаций техники и реальную фотосессию Джобса в штаб-квартире Apple.

7 дней и ночей с Мэрилин

Фильм «7 дней и ночей с Мэрилин» снят по роману Колина Кларка, который был непосредственным свидетелем всех событий. По сюжету голливудская звезда Мэрилин Монро отправляется в Лондон для съемок в ленте «Принц и танцовщица». Роль Мэрилин Монро досталась актрисе Мишель Уильямс. Зритель может увидеть несколько документальных моментов, которые обыграли актеры. Например, знаменитое появление Монро в Лондоне или же сцены со съемок фильма «Принц и танцовщица».

Человек на Луне

Ленту «Человек на Луне» то и дело расхваливают критики за достоверность и точное изображение характера Нила Армстронга. Фильм Дэмьена Шазелла с Райаном Гослингом в главной роли показывает практически десятилетие жизни легендарного астронавта, вплоть до его высадки на Луну. Выше показаны кадры, в которых фильм дублирует пресс-конференцию NASA перед вылетом в открытый космос. А ниже — первые кадры человека, ступившего на Луну.

Селена

«Селена» — биографическая драма о жизни и карьере латиноамериканской певицы Селены. Ее роль исполнила Дженнифер Лопес. Со временем фильм превратился в культовую классику. Стоит обратить внимание на точное изображение концертов: многие движения, наряды и песни совпадают с реальностью. А особенно создатели ленты постарались над сценами последнего концерта певицы, который прошел в Хьюстоне всего за несколько недель до ее трагической гибели.

Жизнь в розовом цвете

Этот биографический фильм об Эдит Пиаф вышел в свет в 2007 году, а исполнительница главной роли Марион Котийяр получила за него «Оскар». Картина показывает все важные моменты из жизни певицы: начиная с детства, проведенного в нужде, и заканчивая обретением статуса легенды. Конечно же, лента напрямую пересекается с реальными событиями и концертами певицы. Особенно запоминаются декабрьские выступления Пиаф в 1960 году в парижском концертном зале «Олимпия», где певица появилась после болезни, из-за которой отсутствовала на сцене целый год. Там она исполняла свою известнейшую песню «Non, je ne regrette rien», которая тогда только становилась популярной.

Человек на Луне

Фильм «Человек на Луне» охватывает всю жизнь Энди Кауфмана — одного из самых нестандартных стендап-комиков в истории. Он известен тем, что устраивал на сцене альтернативу привычной комедии. Кауфман не зачитывал шутки и не выступал с монологами, вместо этого комик создавал образы, манипулирующие реакциями зрителя. Джим Керри прекрасно вжился в роль и повторил многие известные выступления Кауфмана. В одном из них комик несколько минут ужасно шутил, всячески убеждая публику в том, что он плох. А затем выдал пародию на Элвиса, после которой зрители аплодировали ему стоя. Этот номер он повторил в первом выпуске шоу «Субботним вечером в прямом эфире», но финальную пародию заменил на специфичную песню.