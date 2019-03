11 победителей престижного фестиваля независимого кино «Сандэнс-2019» (Спойлер: некоторые фильмы вызывают шок)

Один из крупнейших фестивалей независимого кино «Сандэнс», проводящийся в конце января в Парк-Сити, штат Юта, США, объявил победителей. Мы решили предложить вам к просмотру лишь самые интересные и необычные киноленты, завоевавшие высокие позиции на конкурсе.

Мы в AdMe.ru обожаем независимое кино и надеемся, что наша подборка порадует даже самых взыскательны эстетов.

«Помилование» (Clemency). Драма, Гран-при

Сюжет разворачивается вокруг начальницы тюрьмы Бернадин Уильямс, которая устала от своей работы, особенно от того, что касается смертных приговоров. Наиболее остро проблема встает, когда в ее жизни появляется особенный заключенный, приговоренный к казни.

«Нация одного ребенка» (One Child Nation). Документальный фильм, Гран-при

Документальная кинолента, раскрывающая жуткие последствия китайского закона «одна семья — один ребенок», появившегося в 1979 году. Стерилизация женщин, выброшенные младенцы, контрабанда детей-сирот. Все в этом фильме достоверно и без прикрас.

«Сувенир. Часть 1» (The Souvenir). Драма, Гран-при (программа «Мировое кино»)

Богемная студентка киношколы Джулия хочет снять фильм о рабочем классе. Но вся ее жизнь меняется, когда она влюбляется в работника министерства иностранных дел, который не только показывает ей мир, но и разрушает все представления о жизни. Может, это только поможет ей снимать хорошее кино?

«Страна меда» (Honeyland). Документальный фильм, Гран-при (программа «Мировое кино»)

Фильм об осознанном подходе к сельскому хозяйству. На примере балканки Хатидзе Муратовой, которая всю свою жизнь занимается сбором меда и разведением пчел, показано, как важно помнить традиции предков и жить в гармонии с самим собой, занимаясь любимой работой. Уважительное отношение к природе и ее ресурсам красной нитью проходит сквозь весь документальный фильм.

«Бриттани бежит марафон» (Brittany Runs a Marathon). Драма, приз зрительских симпатий

Молодая женщина Бриттани Форглер из Нью-Йорка живет насыщенной жизнью: ночью — клубы и вечеринки, утром — на работу. Но в один прекрасный момент она замечает, что здоровье уже не то, и решает взять себя в руки и выйти на пробежку. Тут-то и начинается самое интересное.

«Королева сердец» (Dronningen). Драма, приз зрительских симпатий (программа «Мировое кино»)

У Анны все замечательно. Успешная карьера, любящий муж, 2 прекрасные дочки и дом — полная чаша. Не жизнь, а сказка. Правда, сказка превращается в кошмар, когда в жизнь ее семьи вмешивается сын мужа от первого брака — Густав. Между ними выпихивает искра, грозящая сжечь устоявшуюся счастливую жизнь героини.

«Последний черный в Сан-Франциско» (The Last Black Man in San Francisco). Драма, премия за режиссуру

Удивительная история афроамериканца Джимми, живущего в Сан-Франциско. По семейной легенде, его дед когда-то построил своими руками элегантный особняк, в котором сейчас живут пожилые американцы. И у главного героя появляется идея забрать этот особняк себе, как бы восстановить историческую справедливость. Конечно, это вызывает негодование со стороны законных владельцев здания.

«Акулы» (Los tiburones). Драма, премия за режиссуру (программа «Мировое кино»)

Фильм, раскрывающий историю главной героини — девочки Розины, которая проводит свои летние каникулы на берегу океана в небольшом курортном городе. Когда она плавала в море, ей показалось, что где-то вдалеке появилась акула. Эта новость вносит тревогу и страх в жителей города. Но, может, Розине все померещилось?

«Лапочка» (Honey Boy). Драма, специальный приз жюри

Кинолента повествует о семье киноактера Шайи Лабафа. Его отец Отис Лорт, страдающий алкоголизмом актер, попадает в аварию, после которой его переводят в реабилитационную клинику. Там Отиса просят вспомнить и записать самые яркие моменты его жизни. И тут всплывают довольно неприятные события его прошлого. Кстати, роль Отиса играет сам Шайа Лабаф.

«Мы — маленькие зомби» (Wi a Ritoru Zonbizu). Драма, специальный приз жюри за оригинальность (программа «Мировое кино»)

Главные герои — 4 друзей-подростков — не знают, как проявить свои эмоции по поводу потери родителей (все они сироты), и решают создать музыкальную группу под названием «Маленькие зомби», чтобы через творчество выразить свое горе и обрести способность радоваться жизни.

«Аполлон-11» (Apollo 11). Документальный фильм, премия за монтаж

Настоящие кадры, показывающие, как экипаж «Аполлона-11» совершал подготовку к своей миссии, которая в любой момент могла окончиться провалом. На кадрах — неподдельные эмоции участников проекта, которые не могли не понимать, что их жизнь могла прерваться в любую секунду.