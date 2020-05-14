11 отечественных сериалов, за которые действительно не стыдно

28 9 227 12k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

За последние несколько лет российская индустрия сериалов сильно развилась, а ее продукция набрала популярность. Сериалы отечественного производства стали обсуждаться не только обычными любителями кино, но гуру киноиндустрии.

AdMe.ru обратил внимание на свежие российские сериалы и составил подборку самых успешных из них.

1. 257 причин, чтобы жить

26 марта на платформе Start вышел пронзительный сериал о девушке, сумевшей победить смертельную болезнь и решившей начать жизнь заново. В главных ролях — звезды популярных российских комедий: Полина Максимова (известная по сериалу «Деффчонки»), Егор Корешков и Юлия Топольницкая. Благодаря легкому юмору и глубокому драматизму сериал сумел получить неплохую оценку зрителей — 7,1 на портале «КиноПоиск». Рекомендуем его к просмотру всем, кто хочет перестать бояться своих желаний и еще больше полюбить свою жизнь.

2. Триада

Команда продюсера Семена Слепакова, известная своими успешными работами в киноиндустрии, создала еще один любопытный сериал. Главный герой истории Толя узнает, что от него ждут ребенка сразу 3 женщины: жена, любовница и случайная знакомая. «Трагикомедия», как называют «Триаду» зрители, привлекает глубоким вниманием к психологии главных героев и отличным сценарием.

3. Оптимисты

Еще один ТВ-сериал, над которым в качестве продюсера работал Валерий Тодоровский. Действие картины разворачивается в 1960-х годах. «Оптимисты» — история о дипломатах, которые не только пытаются построить хорошую карьеру, но и обрести личное счастье. Любителям советской эстетики эта картина точно придется по вкусу.

4. Толя-робот

Главный козырь этого сериала — Александр Паль. Он играет роль Толи — парня без рук и ног, который получает бионические протезы и начинает жить на полную катушку. Ну что тут еще добавить? Живые диалоги и отличные саундтреки — решили создатели и сделали во многих смыслах крайне необычный продукт для российского ТВ.

5. Война семей

Что выделяет эту российскую комедию среди множества других? Конечно, сюжет — яркий и неожиданный. Лучшие друзья становятся врагами, а все потому, что дочка одного из них решает выйти замуж за друга отца. И, несмотря на то что история двух друзей кажется странной, сериал успел завоевать свою аудитории среди любителей легких комедий.

6. Кол-центр

Неожиданная премьера от продюсеров ТНТ: на смену привычным комедиям приходит психологический триллер с элементами хоррора, который зрители и критики называют «ответом американской „Пиле“». В центре сюжета оказываются 12 сотрудников кол-центра, которых запирают в офисе неизвестные «мама» и «папа» и угрожают всех взорвать. Этот сериал — один из самых ожидаемых дебютов не только в жанровом плане, но и в актерском: в «Кол-центре» вы увидите много молодых актеров, в том числе Павла Табакова.

7. Учителя

Если вы думаете, что этот сериал снят исключительно о проблемах российской системы образования, то вы глубоко заблуждаетесь. События разворачиваются вокруг семьи замминистра образования Сергея, дочери которого работают учителями. Хоть некоторые зрители и посчитали историю о чиновниках чересчур избитой, все же любопытство к новому эксперименту от ТНТ берет верх — рекомендуем к просмотру.

8. Последний министр

«Последний министр» — абсурдная комедия о глупом и бесполезном главе несуществующего министерства, который вдруг искренне решил помочь народу. Свежо и смело, так сказать. Несмотря на то что премьера состоялась 26 марта и сезон вышел пока лишь наполовину, этот сериал уже успел получить неплохие оценки зрителей на «КиноПоиске»: рейтинг — 7,2.

9. Содержанки

Сериал, который запустил театральный режиссер Константин Богомолов, вышел еще в 2018-м. Эта история о людях, живущих в роскоши и в несчастье, привлекает, во-первых, своей эстетикой. Во-вторых — вызовом, который его создатели бросают современной киноиндустрии, честно описывая жизнь высшего класса. Именно этот вызов обеспечил международный успех сериалу. Так, американская компания Amazon купила «Содержанок» еще в 2019-м для трансляции на свою аудиторию. Но для некоторых «Содержанки» всего лишь красивая «картинка». Так это или нет — решать вам.

10. Магомаев

Еще одна история в стиле 60-х, которую снял «Первый канал». Советский певец Муслим Магомаев во время записи концертной программы знакомится с очаровательной оперной певицей Тамарой Синявской. Между ними завязывается роман, хотя оба артиста к тому моменту уже находятся в браке. Главную роль сыграла восходящая звезда Милош Бикович — и это еще одна весомая причина посмотреть сериал.

11. Зулейха открывает глаза