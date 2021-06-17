11 мини-сериалов, которые и увлечь сумеют, и много времени не оттяпают

Есть сериалы, в которые проваливаешься с головой, не замечая ничего вокруг. Но современный человек все реже может себе позволить потратить кучу времени на многосерийные истории. И тут на помощь приходят мини-сериалы, которые по качеству не уступают своим тяжеловесным собратьям.

Мы в AdMe.ru нашли идеальный рецепт «залипания» в сериалы. Вот вам 14 сбалансированных «блюд» на любой вкус.

Змей (2021)

История о групировке, которая промышляла в Бангкоке нападениями на туристов с целью наживы. Полиция бездействует, и только неприметный сотрудник посольства Нидерландов, заподозривший банду в пропаже соотечественников, ввязывается в опасное расследование. Рейтинг IMDb — 7,7

Представьте, что вы в городе (2021)

Документальная работа Мартина Скорсезе, в которой писательница, критик и актриса Фран Лебовиц делится своими меткими и порой уморительными рассуждениями о городе Нью-Йорке и жизни в целом. Рейтинг IMDb — 8,1

Холстон (2021)

История жизни знаменитого модельера Роя Холстона, шляпку которого носила сама Жаклин Кеннеди. В 70-х именно Холстон породил массу новых трендов, влияние которых чувствуется даже сегодня. Рейтинг IMDb — 7,6

Белгравия (2021)

Армейский интендант Джеймс Тренчард покупает дом в элитном районе Лондона. Его дочь 25 лет назад влюбилась в богатого наследника, от которого родила сына. Обоих родителей вскоре не стало, а незаконнорожденного мальчика отдали в приют. И вот спустя 25 лет эта история начинает обрастать неожиданными последствиями. Рейтинг IMDb — 7,5

Любовь в большом городе (2020)

Девушка отправилась в путешествие и познакомилась с привлекательным молодым архитектором. Но решила не рассказывать, кто она на самом деле, а выдумала легенду, чтобы выставить себя совершенно другим человеком. Рейтинг IMDb — 7,8

Когда они нас увидят (2019)

Пятерых подростков пытаются признать виновными в преступлении, которого они не совершали. Сериал основан на реальных событиях. Рейтинг IMDb — 8,9

Лето ракет (2019)

Сериал расскажет об изобретателе Самуэле Петрухине (Тоби Стивенс), который занимается созданием слуховых аппаратов. Когда его сын попадает в больницу, Петрухин придумывает устройство, которое может значительно облегчить коммуникацию персонала и больных. Но из-за этой разработки Самуэль оказывается в непредсказуемом водовороте событий. Рейтинг IMDb — 7

Пианино (2019)

Бывший музыкант Лаки Флинн (Тим Минчин) едет в родные края, чтобы попрощаться со своей неизлечимо больной мамой. По дороге он случайно сталкивается с девочкой по имени Мэг, которая вынуждает парня взять ее с собой. Рейтинг IMDb — 8,5

Беспорядок после тебя (2020)

Учительница не находит себе места после трагичного события, произошедшего в классе. У нее появляются поводы всерьез опасаться за свою жизнь. Рейтинг IMDb — 6,8

Миссис Флетчер (2019)

Женщина отправляет сына в колледж и в попытках найти себя неожиданно приходит к довольно пикантным решениям и занятиям. Рейтинг IMDb — 7,1

Гуль (2018)

Для того чтобы доказать преданность государству, девушка предает суду собственного отца. Но следующий ее шаг по карьерной лестнице только поначалу кажется более простым: ей предстоит провести допрос одного из самых опасных преступников в мире. Рейтинг IMDb — 7,1