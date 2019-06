11 документальных фильмов, которые ломают все шаблоны

Документальное кино — это не только кадры кинохроник. Это искусство, которое идет в ногу со временем. Знаменитые актеры, нешаблонные сюжеты — все это вы найдете в нашей статье. Что мы знаем о настоящей жизни Мэрилин Монро, как снимали «Игру престолов» и кто такие эти супергерои — все здесь.

Супергерои (Rise of the Superheroes), 2018

IMDb — 6,5 Фильм раскрывает феномен популярности супергероев как в комиксах, так и в киноиндустрии. Исследователи комиксов Скотт Битти и Нил Адамс проводят параллель между персонажами современной комикс-культуры и богами древних цивилизаций. Приятный бонус — интервью с актерами, которые воплотили наших любимых персонажей в голливудских блокбастерах. Ну и как же без Стэна Ли!

Роджер Уотерс: Стена (Roger Waters: The Wall), 2014

IMDb — 8,5 Эта биографическая кинолента — необычный сплав из отреставрированных концертных съемок, биографии Роджера Уотерса, лидера легендарной группы Pink Floyd, анимационных блоков и документальных фрагментов из жизни музыкального коллектива. Всем бунтарям и любителям хорошей музыки смотреть обязательно.

Альдабра. Путешествие к таинственному острову (Aldabra: Once Upon an Island), 2016

IMDb — 7,9 Альдабра — таинственный остров в Индийском океане. Здесь обитают редчайшие экзотические существа. Природа Альдабры находится под охраной ЮНЕСКО. Вам покажут жизнь коренных обитателей острова и морских глубин. Остров 6 раз погружался в океан и всплывал на поверхность, каждый раз восстанавливая флору и фауну с нуля. Красной нитью через сюжет проходит идея разумного отношения к природе и братьям нашим меньшим, а прекрасная операторская работа поможет вам погрузиться в красивейшие пейзажи и отвлечься от реального мира.

Марина Абрамович: В присутствии художника (Marina Abramovic: The Artist Is Present), 2012

IMDb — 7,9 Это история югославской художницы Марины Абрамович, которая по праву считается бабушкой перформанса, ведь уже с 1974 года она обратила на себя внимание мирового арт-сообщества. В фильме мы видим, как проходит подготовка к персональной выставке Марины в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Фильм получил приз зрительских симпатий за документальное кино на Берлинском кинофестивале 2012 года и номинацию Гран-при в категории «Документальный фильм» на «Сандэнс-2012».

Человек, который спас мир, 2014

IMDb — 7,7 Главный герой Станислав Петров — советский офицер, который предотвратил начало ядерной войны. Сюжет разворачивается вокруг брошенного старика, живущего более чем скромной жизнью. Все меняется, когда к нему приезжают иностранные журналисты и просят рассказать историю, произошедшую 26 сентября 1983 года, когда стараниями подполковника была предотвращена страшнейшая беда для всего человечества. Казалось бы, при чем тут Кевин Костнер?

Он назвал меня Малала (He Named Me Malala), 2015

IMDb — 6,9 Простая пакистанская 15-летняя девушка Малала Юсуфзай, после того как выступила за доступность образования для женщин, подверглась нападению со стороны талибов, посчитавших такое поведение достойным смерти. Малала чудом осталась жива, но последствия ранений изменили жизнь храброй пакистанки. Кстати, главная героиня стала обладательницей Нобелевской премии мира.

Похищенные сокровища Европы (Hitler contro Picasso e gli altri), 2018

IMDb — 7,1 В фильме рассказывается о том, как нацисты чудовищным образом избавлялись от произведений искусства, которое они называли дегенеративным. В 1937 году режим открыл две выставки: на первой были показаны картины, которые считались позором, а на второй, под личным руководством Гитлера, были представлены так называемые произведения классического искусства.

Неизвестная Мэрилин (Love, Marilyn), 2012

IMDb — 7,3 Документальная лента, снятая по дневникам, письмах и даже стихам самой великой актрисы. В фильме показан без прикрас весь ее тернистый жизненный путь — от обычной девушки Нормы Джин Мортенсон до кумира миллионов Мэрилин Монро.

Людно внутри (Busy Inside), 2019

Российско-американский документальный фильм об обычных людях, у которых диагностировали диссоциативное расстройство. Болезнь проявляется тем, что в человеке как бы живет несколько личностей. Психиатр по имени Карен знакомит нас со своими пациентами, рассказывая их истории, которые дадут фору любому голливудскому фильму.

Пи Джей Харви: Пес по кличке Деньги (A Dog Called Money), 2019

IMDb — 7,6 Британская певица Пи Джей Харви и ее близкий друг фотограф Симус Мерфи путешествуют по Афганистану, Косову, Вашингтону, чтобы девушка смогла найти нужные слова для песен и вдохновиться на создание нового музыкального альбома. Атмосферный фильм знакомит нас с обычаями других стран и сопровождается музыкальным видеорядом с концертов Пи Джей.

Игра престолов. Последний дозор (Game of Thrones: The Last Watch), 2019

IMDb — 7,5 Это кино раскрывает все особенности создания культового сериала «Игра престолов». Подробный отчет о закулисье, где разворачивались драмы между актерами и разыгрывались эпичные битвы с погодными условиями. Даже фанаты не пожалели и вынудили членов съемочной группы тщательно оберегать любую информацию, которая могла просочиться во время съемок.

