11 актрис, которые играючи примеряют контрастные роли, и нам остается только следить за их перевоплощениями, открыв рот

Расстаться со своей красотой, пусть даже на время, может не каждая женщина. А если эта женщина — актриса, такое умение можно счесть за показатель профессионализма. Скрыть звездную внешность за очками или толстым слоем грима и стать раздражителем для зрителя — непростая задача, с которой некоторые кинодивы справляются на ура.

Мы в AdMe.ru вспомнили 13 актрис, которые в одном фильме с легкостью жертвуют своей красотой ради роли дурнушки или несимпатичной злодейки, а в другой картине играючи перевоплощаются в сногсшибательную красотку.

Джулия Робертс: «Красотка» и «Любимцы Америки»

После успеха «Красотки», главная героиня которой находилась в центре всеобщего внимания, Джулия Робертс исполнила роль Кики, девушки, живущей в тени собственной сестры, в фильме «Любимцы Америки». В финале Кики превращается из дурнушки в красавицу и уводит парня у сестры.

Оливия Уайлд: «Хочу как ты» и «Эффект Лазаря»

С одной стороны, обворожительная коллега одного из героев Сабрина в картине «Хочу как ты», с другой стороны, Зои — исследователь-медик из фильма «Эффект Лазаря», которая вместе с дозой «живительной» сыворотки получила неконтролируемую агрессию и безумие. Оливия Уайлд органична в каждом своем образе.

Кристина Риччи: «Матрица: Воскрешение» и «Монстр»

На данный момент о героине Кристины Риччи в «Матрице» неизвестно практически ничего. Кроме, пожалуй, одной вещи: она красавица. В противовес этой роли мы вспомнили персонажа Ричи в картине «Монстр» — абсолютно разные образы при минимуме грима.

Элисон Ханниган: серия фильмов «Американский пирог» и «Киносвидание»

Симпатяшка Мишель из серии фильмов «Американский пирог» и грузная Джулия из «Киносвидания» — Элисон Ханниган хороша в любом образе.

Хелена Бонем Картер: «Корона» и серия фильмов о Гарри Поттере

Хелена Бонем Картер умеет удивлять. После фанатичной злодейки в саге о Гарри Поттере зрителю непривычно видеть актрису в роли принцессы Маргарет в сериале «Корона». Актриса внимательно изучила биографию принцессы для того, чтобы перевоплощение получилось достоверным.

Кейли Куоко: «Теория большого взрыва» и «Быть толстой, как я»

Кейли Куоко приобрела популярность благодаря роли Пенни — привлекательной соседки Леонарда и Шелдона. В фильме «Быть толстой, как я» актриса исполняет роль симпатичной спортсменки, которая решает «примерить» жизнь полной девушки и доказать другим, что внешность не главное.

Сара Полсон: «Миссис Америка» и «Американская история ужасов: Отель»

В «Миссис Америка» героиня Полсон Элис Макрей — симпатичная домохозяйка, в итоге перешедшая в противоборствующий лагерь. А в «Американской истории ужасов» актриса исполняет роль неуравновешенной и вульгарной постоялицы отеля «Кортез», зависимой и темной личности.

Джоди Фостер: «Соммерсби» и «Отель „Артемида“»

Джоди Фостер также известна своими мастерскими перевоплощениями. В «Соммерсби» она исполняет роль любящей жены офицера, красивой и ухоженной женщины. В фильме «Отель „Артемида“» героиня Фостер — женщина на грани истерики, с опухшими веками и взъерошенной седой шевелюрой.

Хелен Миррен: «Рэд» и «Дверь»

Хелен Миррен — универсальная актриса, все, за что она ни берется, удается ей на 100 %. Взять, например, обворожительного спецагента на пенсии в комедийном боевике «Рэд» и своенравную служанку, наводящая ужас на окружающих, в драме «Дверь».

Кристин Лэйкин: «Американская семейка» и «Красавица и уродина»

Кристин Лэйкин стала известна благодаря роли некрасивой подружки Пэрис Хилтон в фильме «Красавица и уродина». Спустя несколько лет актриса появилась в сериале «Американская семейка», где предстала перед зрителем как уверенная в себе красавица.

Мерил Стрип: «Дьявол носит Prada» и «Чертополох»

Звезда глянца Миранда Пристли в фильме «Дьявол носит Prada» и бездомная больная женщина Хелен Арчер в картине «Чертополох» — полные противоположности, два образа, которые мастерски создала неповторимая Мерил Стрип.