10 случаев, когда герои кинолент и сериалов показали нам, как не надо воспитывать детей

То, каким вырастет ребенок, зависит от многих факторов, включая генетику, темперамент и социальную среду, но наибольшее влияние оказывает то, как его воспитывают. И в этом процессе именно родители играют решающую роль.

Согласитесь, учиться лучше на чужих ошибках. Поэтому мы в AdMe.ru решили, чтобы никого не обидеть, поговорить об ошибках в воспитании, взяв для примера поведение не реальных людей, а персонажей кинолент и сериалов.

Джуди Геллер, «Друзья»

Джуди явно предпочитает сына дочери и даже не пытается скрыть этого. Она постоянно хвалит Росса, не замечая в нем никаких недостатков, а вот когда дело доходит до Моники, то критикует практически все, что та делает: от лака для ногтей и готовки до выбора мужчин. Даже уши Моники однажды были названы «не самой лучшей» ее чертой. Немудрено, что Моника страдает от изматывающего перфекционизма, а Росс испытывает проблемы в общении с женщинами. Пример Джуди наглядно показывает родителям, что в том, как и за что вы хвалите и ругаете детей, нужна золотая середина. Негативные замечания вредят психике ребенка, лишая его уверенности в себе, но точно так же действует и слишком частая незаслуженная похвала. Учитесь хвалить детей за усилия, избегайте резкой критики и сосредоточьтесь на сильных их сторонах.

Молли Уизли, серия фильмов о Гарри Поттере

Миссис Уизли часто называют идеальной матерью, но это не так. Она безусловно заботливая и любящая, но также чрезмерно опекающая. Молли часто давит на своих детей и не всегда готова принимать их такими, какие они есть. Особенно достается Рону, ведь даже в моменты триумфа его могут сравнить со старшими братьями. Именно в поведении миссис Уизли лежат корни неуверенности Рона в себе и его жажды признания. Если у вас не один ребенок, не надо стараться относиться ко всем одинаково. Это точно не получится. Покажите каждому, что он — особенный. Помните о том, что они любят, а что нет (например, солонину), о чем мечтают, и помогите им достичь их вершин, а не тех высот, которые наметили им вы.

Дурсли, серия фильмов о Гарри Поттере

Дурсли не только плохие опекуны для своего племянника, они и как родители не очень. Даже если закрыть глаза на то, как они безмерно балуют своего ребенка. Подавая Дадли пример жестокого обращения с другими, они поощряют его быть грубым и жестоким, не считаться с чувствами окружающих и вести себя по-хамски. Такой ребенок обречен дружить только с себе подобными, а это далеко не лучшая компания. И это лишь вопрос времени, когда их «шалости» окончательно выйдут из-под контроля и придется иметь дело с карающей рукой закона. Перефразируя известную поговорку, ребенок видит — ребенок делает. Если вы хотите, чтобы у чада не было проблем в общении с людьми, чтобы он легко вписывался в хорошие компании и уважительно относился к вам, покажите ему пример. Нельзя самим хамить бабушке и ожидать, что в старости дите принесет вам стакан воды.

Бетти Дрейпер, «Безумцы»

Юным Дрейперам сильно не повезло с родителями. То, что Дона никто не назовет отцом года, понятно без пояснений: трудоголик, алкоголик и развратник — тройное бинго. Бетти же слишком зациклена на себе, эмоционально холодна и депрессивна. Чаще всего ей не до детей, но когда она их замечает, то может и оплеухой наградить, и в шкафу запереть. Ей важна внешняя благопристойная картинка и не очень интересно, что будет спрятано за ней. Неудивительно, что, в противовес, ее старшая дочь, Салли, растет неуравновешенной, даже буйной, и готова противостоять тем ценностям, которых придерживалась мать только на том основании, что они — ее. Если у вас в семье проблемы, разбирайтесь с ними, не втягивая детей. Идите к семейному психологу, получайте помощь от психотерапевта, делайте все, чтобы оградить ребенка от этих взрослых переживаний и суметь дать ему то, что он заслуживает: нормальное детство.

Серсея Ланнистер, «Игра престолов»

Ланнистеры — один из самых дисфункциональных кланов в сериале, и немудрено, ведь их отец — лорд Утеса Кастерли — образцовый токсичный родитель, годами подвергавший детей эмоциональному насилию. Естественно, что его дочь понятия не имеет, как правильно воспитывать своих отпрысков. И она выбирает пустить все на самотек, баловать и оправдывать. Типичный «онжеребенок», ее первенец и любимец Джоффри при таком попустительстве становится эмоционально несдержанным садистом, лживым и капризным. Что же, сценаристы сериала прекрасно демонстрируют нам, что в конце концов на каждого избалованного маменькиного сынка найдется своя управа. Ребенку вредит вседозволенность, ему нужны четко очерченные границы. Именно они помогают сформировать стабильную психику, научить детей самоконтролю. Чем больше вы закрываете глаза, тем деструктивнее становится поведение вашего чада. Наказания должны быть адекватными, совсем без них воспитание невозможно.

Лиза Аррен, «Игра престолов»

Хилый и болезненный Робин, сын Лизы Аррен, чахнет под присмотром гиперопекающей матери. Она не готова, в буквальном смысле, оторвать мальчика от груди, что уж говорить о том, чтобы дать ему немного самостоятельности. Как следствие, ребенок растет и физически, и эмоционально незрелым. Лишившись опеки матушки, Робин превращается в игрушку в руках других людей, ему уже никогда не стать самостоятельной фигурой. Всегда надо помнить, что мы растим детей, чтобы они стали взрослыми. Не научив их справляться с проблемами, мы навеки загоним их под юбку, сделаем слабыми и зависимыми. Наша задача — показать, как решать различные проблемы, чтобы со спокойной душой отпустить их в большой мир.

Один, тетралогия «Тор»

Давайте будем честны: во многих проблемах всех своих детей виноват Один. Именно он изначально поощрял убийственные наклонности старшей дочери, а затем просто избавился от нее. Да и конфликт между Тором и Локи спровоцирован тем, что именно приемный отец долгое время поощрял веру хитроумного бога в то, что ему предстоит стать новым правителем Асгарда. В кино это привело ко многим проблемам, в реальной же жизни такое воспитание тоже не обошлось бы без последствий. Признайте, что как родитель вы не бог, не полное совершенство. У вас есть сильные и слабые стороны. Обозначьте свои плюсы: «Я любящий и мудрый». Обещайте работать над своими слабостями: «Мне нужно быть последовательным». Постарайтесь установить реалистичные ожидания от всех вокруг — как от детей, так и от себя.

Джек Бёрнс, трилогия «Знакомство с родителями»

Пусть Джек и герой комедии, но его поведение, если вдуматься, ни разу не смешное. Это тип родителя, помешанного на постоянном контроле и требующего высоких результатов. Дети в такой атмосфере растут тревожными, склонными к неврозам и при первой же возможности стремящимися упорхнуть из гнезда и возвращаться в него как можно реже. Каждый нормальный родитель всю жизнь будет переживать за своего ребенка. Но это наша, а не их проблема. Научитесь доверять своему чаду, убедитесь, что вы объяснили ему все, что нужно знать о безопасности, и смиритесь.

Бен Кэш, «Капитан Фантастик»

Бен Кэш решил вырастить детей вдали от безумия современного мира. Он обучает их критическому мышлению, оберегает от соблазнов социума, растит их выносливыми и физически развитыми, учит любить природу. Бен воплощает мечту множества родителей: у его детей вообще нет гаджетов. Казалось бы, что может пойти не так? Что ж, если вы хотите вырастить отшельников, вперед, но к реальной жизни в обществе, полноценной и продуктивной, они окажутся не готовы. Неслучайно взрослый сын бросает отцу упрек: «Если это не из гребаной книги, я ничего ни о чем не знаю!». Никто не спорит с тем, что время, проведенное ребенком в гаджетах, следует ограничивать. Но, поверьте психологам, не исключать вообще. Чтобы наши дети были конкурентоспособными, они должны справляться с современными технологиями лучше, чем мы. А без практики это у них не получится.

«Что-то не так с Кевином»

Что произойдет, если ребенок будет физически благополучен — одет, обут, сытно накормлен, если вы будете искренне заботиться о его здоровье, но не сможете дать ему той любви, которую он заслуживает? Ева, героиня Тильды Суинтон, может заботиться о своем сыне, но неспособна преодолеть собственную холодность и эмоциональную отстраненность по отношению к нему. Ситуация усугубляется, когда у мальчика рождается младшая сестра — и мать начинает выплескивать на нее те чувства, которых так не хватает Кевину. В итоге мы, зрители, с ужасом наблюдаем, на какую жестокость способны недолюбленные дети. Эмоциональная отстраненность — проблема, с которой работают психологи. В некоторых случаях она поддается терапии, в других — медикаментозному лечению. Часто такое поведение возникает на фоне послеродовой депрессии. С этой проблемой можно и нужно бороться, а не ждать, пока само все пройдет.