10 случаев, когда актеров наших любимых фильмов и сериалов подменили дублерами, а мы и не заметили

Дублеров в кино нанимают по разным причинам. Например, чтобы сэкономить время и снимать параллельно несколько сцен или чтобы сократить затраты, ведь дублеру платят меньше. Еще приглашают каскадеров, когда нужно выполнить сложные трюки. Но зрители часто не замечают, что в какие-то моменты смотрят не на любимого актера или актрису, а на их «двойника».

Мы в AdMe.ru обнаружили, что во многих известных картинах были такие подмены. Чтобы их заметить, порой достаточно поставить фильм или сериал на паузу в нужный момент.

Сумерки

Не все заметили, что в сцене, когда Эдвард с Беллой бегали по лесу, вместо актеров внезапно появляются совершенно непохожие на них люди. У обоих «двойников» более ярко выраженные подбородки, и даже в профиль заметно, что это не Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт, а их дублеры.

Титаник

В фильме «Титаник» есть сцена, в которой Роза и Джек после попытки спасти мальчика бегут от надвигающейся воды. Лицо убегающей героини в этот момент выглядит очень странно, будто это маска. По сути так и есть: в этом кадре осталось только лицо Кейт Уинслет, которое при помощи компьютерной графики наложили на кадры с девушкой-дублером.

Друзья

В первой же сцене ограбления (9-й сезон, 15-й эпизод) героиню Дженнифер Энистон заменили другой девушкой. Правда, почему-то актрис одели в разные костюмы с непохожими принтами. И это не говоря о том, что цвет волос у них отличается. Но многие ли зрители заметили подвох?

Гарри Поттер и философский камень

В фильмах о Гарри Поттере часто прибегали к услугам дублеров. И это объяснимо, ведь иначе актерам пришлось бы выполнять массу сложных трюков, а съемки заняли бы гораздо больше времени. Так, в сцене игры в шахматы Рон внезапно меняется до неузнаваемости. Очевидно, что перед падением с коня Руперта Гринта заменили дублером. Вероятнее всего, это Энтони Найт, который периодически появлялся в шести частях поттерианы.

Лунный гонщик

Злодей в фильме «Лунный гонщик» до прыжка из вертолета носит на челюстях железные накладки. А вот во время прыжка мы видим мужчину с белоснежной улыбкой. Да и внешность героя внезапно изменилась. Все дело в том, что сложные трюки за актера Ричарда Кила исполняли дублеры — Пол Уэстон и Мартин Грэйс.

Гарри Поттер и узник Азкабана

Как мы уже говорили, в фильмах о Гарри Поттере участвовало множество дублеров. Один из внимательных зрителей случайно заметил в кадре подмену актера, игравшего Северуса Снегга. Этот мужчина заметно отличается от Алана Рикмана, который изображал профессора зельеварения, что можно заметить по форме носа, морщинам, волосам и подбородку.

Мстители

Во время сцены допроса Черная Вдова выполняет такие кульбиты, что нет ничего удивительного в том, что Скарлетт Йоханссон заменили дублершей. Во время исполнения одного из трюков на стуле можно увидеть незнакомое лицо и мускулистые руки Черной Вдовы, по которым сразу становится понятно, что это не Скарлетт.

Звездный путь: Следующее поколение

В одной из боевых сцен можно заметить, что в роли капитана Жана-Люка Пикара выступает не Патрик Стюарт, а другой человек. Особенно бросается в глаза странный вид шевелюры. Многие трюки в этом сериале за Патрика Стюарта выполнял каскадер Тим Стормс.

Терминатор-2: Судный день

В знаменитой сцене, в которой Терминатор и Джон Коннор убегают от полиции, можно увидеть, что на мотоцикле едет не Арнольд Шварценеггер. А вообще в фильме у актера было несколько дублеров: Норман Хауэлл, Питер Кент и Билли Д. Лукас.

Игра престолов

Серсея Ланнистер в 5-м сезоне понесла наказание за свое аморальное поведение. Чтобы искупить свою вину, ей пришлось отрезать волосы и совершить позорное шествие по улицам Королевской Гавани. После съемок сериала оказалось, что вместо Лены Хиди по улицам гуляла ее дублерша, к телу которой затем «приклеили» голову актрисы.