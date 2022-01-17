10+ персонажей из мультфильмов нашего детства, благодаря которым у нас теперь стальные нервы

Наверное, у каждого найдется история о том, как он в детстве посмотрел фильм про Фредди Крюгера или послушал страшилку у костра в летнем лагере и потом несколько ночей не мог уснуть. Но порой и мультфильмы, рассчитанные на самых маленьких, способны вогнать в ступор, вызвать дискомфорт или заставить холодок бежать по спине. Сейчас их персонажи и сюжеты кажутся нам вполне безобидными, но ведь юные зрители гораздо впечатлительнее невозмутимых и закаленных взрослых.

Мы в AdMe.ru предались ностальгии и решили вспомнить героев из мультфильмов нашего детства, которые произвели на нас сильное впечатление, а некоторые даже умудрились пощекотать нервишки.

Заяц-робот («Ну, погоди!»)

Персонаж из серии про приключения главных героев в доме юного техника напоминает этакий оммаж на Терминатора. Вот только эпизод «Ну, погоди!» про зайца-робота вышел на несколько месяцев раньше первой части франшизы с Арнольдом Шварценеггером, так что совпадения, скорее всего, случайны. Как бы то ни было, морда с красными глазами и голос, без умолку повторяющий фразу «заяц-волк», явно не давали уснуть многим детям, выросшим в те годы.

Ээх («Ух ты, говорящая рыба!»)

Хотя сам Ээх называет себя добрым волшебником, легко понять, почему от этого персонажа нам было не по себе. Этакий мультяшный трансформер от студии «Арменфильм» постоянно менял свой облик: то хобот или копыта себе отрастит, то голову на 360 градусов повернет.

Арлекин и детали шкатулки («Шкатулка с секретом»)

Несмотря на свою красочность, мультфильм, нарисованный в стиле знаменитой «Yellow Submarine», многие даже сегодня вспоминают с содроганием. Изворотливый арлекин, стремящийся сломать шкатулку, все эти странные девочки-колокольчики, молоточки и пружины. Атмосфера и обстановка, мягко говоря, неуютные. Даже музыка и звуки там были весьма своеобразные.

Штуша-Кутуша («Фантик. Первобытная сказка»)

«Только тот от него и спасается, кто царапается и кусается, кто лягается, кто бодается или кто улизнуть догадается!» — предостерегают зверушки главного героя, слоненка по имени Фантик. Хотя сейчас «великий и ужасный» Штуша-Кутуша кажется нам забавным и даже обаятельным, тем более в озвучке Евгения Леонова, в детские годы мы уж точно не хотели бы встретиться с ним один на один. Кстати, именно это неведомое создание является единственным разноцветным персонажем, остальные имеют вид светящихся силуэтов.

Злой волшебник («Халиф-аист»)

Надо признать, в мультфильме по сказке Вильгельма Гауфа напрягает не только волшебник. Унылые пейзажи и цвета, слуги меланхоличного халифа, обстановка дворца и, конечно же, сюрреалистичные гибриды людей и животных, которые колдун создает в своем жилище.

Сэр Саймон Кентервиль («Кентервильское привидение»)

Главный герой мультфильма по новелле Оскара Уайльда задумывался авторами смешным, этаким неудачником в мире приведений. Но вряд ли кто-то из детей того времени был бы рад повстречать светящийся в темноте силуэт, звенящий цепями.

Дюдюка Барбидокская («Подарок для слона» и «Клад»)

Большие глаза, улыбка до ушей и розовый бант — казалось бы, вид у Дюдюки самый невинный и безобидный. Но, как и волшебник Ээх, эта чудаковатая «гиена-трансформер» тоже в любой момент могла принять неожиданную форму, а еще прилагала все усилия, чтобы рассорить друзей. Понятно, почему ее так невзлюбили советские дети.

Обитатели корчмы («Как казаки на свадьбе гуляли»)

Первоисточниками этой части серии мультфильмов о приключениях запорожских казаков послужили рассказы Николая Гоголя. Вот и атмосфера в нем царит соответствующая — с мистикой и нечистью, среди которой ходящее пугало, гуляющие сами по себе сапоги, дуля и их предводитель Вельзевул.

Инопланетянин («Контакт»)

В центре сюжета «„Соляриса“ для детей» — художник, который встречает бесформенное инопланетное существо. Герой поначалу пугается (как и многие юные зрители), не понимая, что создание вполне себе дружелюбное и просто пытается наладить с ним контакт, мимикрируя под привычные для мужчины вещи. Но спустя время персонажи находят общий язык, а объединяет их музыка.

Злой кот Леопольд («Приключения кота Леопольда»)

Даже у самых доброжелательных и уравновешенных из нас в один прекрасный момент может лопнуть терпение. По-видимому, таков посыл эпизода «Месть кота Леопольда», где он выпивает лекарство «Озверин» и слетает с катушек. От подобных метаморфоз не только у изворотливых мышей душа в пятки уйдет.

Чудовище («Чудовище»)

Одноглазое чудище пытается ужиться в коммуналке с разными и весьма своенравными соседями. Это сейчас понимаешь, что мультфильм очень трогательный и воспитывает в нас терпимость к окружающим, но в детстве вряд ли кто-то захотел бы жить с невиданным существом под одной крышей.

Джованни («Рассеянный Джованни»)

Непоседливый Джованни отпрашивается у мамы погулять, а возвращается домой по частям: соседи то ногу принесут, то ухо, то голову. Звучит весьма своеобразно для детского мультфильма, не так ли? Но, к счастью, Джованни — кукольный мальчик, поэтому подобные приключения для него — обычное дело.