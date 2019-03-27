10 очевидных киноляпов в советских фильмах, которые мы почему-то не замечали в упор

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Съемки кино редко обходятся без ошибок, причем самых разных: от попадания в кадр оператора до одежды, магическим образом меняющей цвет. И режиссерам наших любимых картин времен СССР тоже не удалось избежать оплошностей.

AdMe.ru сделал подборку киноляпов из знаменитых советских фильмов, которые сложно заметить невооруженным глазом.

1. Любовь и голуби

Фон позади дяди Мити быстро меняется. Скамья сначала находится справа, потом слева. Желтый бидон изначально висит с одного края, но через пару кадров перемещается на другой. А деревянный пол намокает сам собой.

2. Бриллиантовая рука

Герои отдыхают на побережье, сидя за столиком. На одном кадре — 2 эскимо на палочке и 2 цветка, но спустя несколько секунд мороженое оказывается в вазочках, а вместо 2 роз появляются 3.

3. Операция «Ы» и другие приключения Шурика



Шурик промокает до нитки под проливным дождем, но в сцене внутри автобуса его куртка тут же высыхает. Причем все пассажиры в автобусе сухие, ни у кого нет зонта.

4. Берегись автомобиля

В кадре, где троллейбус подъезжает к остановке, на нем отчетливо виден № 413. Когда же он отъезжает, мы видим № 478. Странная магия советского транспорта.

5. Джентльмены удачи

Татуировки главного героя меняются на протяжении фильма, причем это касается и их внешнего вида, и расположения. В некоторых сценах они стерты, а в некоторых четко прорисованы. Татуировка с лампочкой «переворачивается» в одном из эпизодов.

6. 12 стульев

В сцене на пароходе Остап Бендер и Киса Воробьянинов рисуют плакат, призывающий население покупать облигации. Размеры плаката в процессе производства и после сильно различаются.

7. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

В одном из эпизодов дикий медведь бродит по горам, но почему-то на нем красуется ошейник. И появление животного само по себе странно: гималайские медведи не обитают ни на Кавказе, ни в Крыму. А еще в одном из кадров он подпрыгнул и поймал еду из рук дрессировщика.

8. Белое солнце пустыни

Тень Саида смещается сама по себе. Возникает ощущение, что Сухов особенно не спешит его откапывать: длина и направление теней говорят о том, что с момента встречи и до начала процесса спасения прошло минимум полдня.

9. Мимино

Видимо, когда снимался этот эпизод, использовались два совершенно разных вертолета. Они различаются формой носа и мелкими деталями. Внешний вид горного ландшафта также претерпел изменения.

10. Иван Васильевич меняет профессию

В квартире Шпака в аппарат заряжены две бобины одного цвета. А позже, когда Иван Грозный слушает Высоцкого, одна из этих бобин заменена на красную.

Как вы думаете, с чем связаны такие режиссерские огрехи? Это простая невнимательность или есть другие причины?